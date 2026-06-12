12 años de fracasos mundialistas: ¿Ha llegado el momento de España?

Tras el fracaso en los últimos tres mundiales España llega como favorita a esta nueva edición de la Copa del Mundo.

Mercado - Campeón Copa del Mundo 2026 Cuota ⭐ España 5.50 Francia 5.50 Inglaterra 9.00 Portugal 9.00

Cuotas cortesía de Codere. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

✈️Del fracaso a la ilusión: el nuevo reto de España

Tras conquistar su primera Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, la selección española no logró mantener el mismo nivel de éxito en los torneos posteriores. La Roja protagonizó una sorpresiva eliminación en la fase de grupos de Brasil 2014, uno de los mayores fracasos de su historia reciente.

En las siguientes ediciones tampoco pudo cumplir con las expectativas. Tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022 quedó eliminada en los octavos de final tras caer en la tanda de penales, ante rivales frente a los que partía como favorita en la previa.

Ahora, con una generación renovada y repleta de talento, España llega al Mundial con la ambición de volver a luchar por el título. El combinado dirigido por una nueva camada de figuras encabeza el Grupo H, donde comparte zona con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, y está llamado a dominar el primer lugar.

Las casas de apuestas sitúan a España entre las principales candidatas a levantar el trofeo, únicamente a la par de Francia en la mayoría de mercados. Sin embargo, su cuota sigue ofreciendo un valor atractivo para los apostadores, convirtiéndola en una de las opciones más interesantes entre los favoritos al título mundial.

👑La apuesta que devolvió a España a la élite

La salida de Luis Enrique del banquillo de la selección española dejó varias dudas sobre el futuro del combinado nacional. El nombramiento de Luis de la Fuente como seleccionador absoluto fue recibido con cierto escepticismo, aunque también parecía una decisión lógica considerando su amplio conocimiento de la estructura federativa y los éxitos cosechados al frente de las selecciones Sub-19 y Sub-21.

Con el paso del tiempo, De la Fuente ha demostrado que la apuesta fue acertada. Bajo su dirección, España ha recuperado el protagonismo en el fútbol europeo, conquistando la UEFA Nations League en 2023 y la Eurocopa en 2024, dos títulos que devolvieron a La Roja a la élite internacional.

Más allá de los trofeos, los números respaldan el excelente trabajo del técnico riojano. En sus primeros 41 encuentros al mando de la selección, España ha conseguido 29 victorias y ha mostrado una notable capacidad ofensiva, con un promedio de 2,59 goles por partido.

El camino recorrido por Luis de la Fuente ha sido sobresaliente y ha permitido construir una selección sólida, competitiva y repleta de talento. Ahora, el entrenador afronta su mayor desafío: llevar nuevamente a España a la cima del fútbol mundial y conquistar una segunda Copa del Mundo.

⚡Una apuesta combinada con mucho potencial

Si España confirma su condición de favorita y alcanza las últimas rondas del Mundial, Mikel Oyarzabal tiene todo para convertirse en el máximo goleador de La Roja. Como principal referencia ofensiva del equipo, será uno de los jugadores con más oportunidades de cara al arco durante el torneo.

Su momento de forma es inmejorable. El delantero llega tras marcar 15 goles en 34 partidos de LaLiga y brilló durante las eliminatorias mundialistas con seis goles y cuatro asistencias en apenas seis encuentros, cifras que lo colocan entre los atacantes más productivos de Europa.

Los números avanzados refuerzan aún más su candidatura. Oyarzabal promedió 1,21 goles por 90 minutos en la clasificación, registró 6,18 xG y más de dos remates a puerta por partido. Además, su papel como lanzador de penales aumenta considerablemente su potencial goleador.

Por ello, la apuesta combinada de España campeona y Mikel Oyarzabal máximo goleador del Mundial destaca como una de las anticipadas más atractivas del mercado. Con una cuota cercana a 30.00, ofrece un valor difícil de ignorar considerando el favoritismo de España y el gran momento de su delantero estrella.

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