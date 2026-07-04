Portugal vs España Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 06/07/26

🔝Mejores apuestas Portugal vs España

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1ª parte (España) ⭐ @ 2.50 en bet365

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Portugal 1-1 España

Portugal 1-1 España Pronóstico de goleadores: Portugal: Cristiano Ronaldo - España: Lamine Yamal

Los eternos rivales ibéricos, Portugal y España, se enfrentan por segunda vez en dos años, esta vez en los octavos de final del Mundial 2026 en Dallas. Un choque de trenes que, por el nivel de ambos, parece llegar demasiado pronto en el torneo.

Portugal tuvo que tirar de épica y remontar en su eliminatoria de dieciseisavos de final para superar a Croacia por 2-1 el jueves por la noche. Cristiano Ronaldo transformó el penalti del empate antes de que un gol de Gonçalo Ramos en el descuento rompiera los corazones croatas. Su rendimiento en la fase de grupos alternó luces y sombras, combinando una contundente goleada por 5-0 a Uzbekistán con un empate sin goles frente a Colombia.

De momento, el seleccionador Roberto Martínez no tiene nuevos problemas por lesiones en su plantilla. Cristiano fue sustituido cuando su país empataba 1-1 contra Croacia, por lo que debería llegar con el descanso suficiente para ser titular en este trascendental choque.

Por su parte, España sigue sin encajar un solo gol en lo que va de cita mundialista. La Roja mostró una versión imponente en su victoria de dieciseisavos contra Austria, donde volvió a dejar su portería a cero antes de sellar un sólido 3-0.

Los de Luis de la Fuente se han repuesto a la perfección de aquel inesperado empate sin goles ante la modesta Cabo Verde en su debut. El técnico riojano tiene decisiones que tomar en los extremos, ya que Nico Williams y Yeremi Pino siguen de baja. Todo apunta a que Álex Baena volverá a asumir la responsabilidad en la banda, tal y como hizo de forma notable ante los austriacos.

⚽Alineaciones Probables Portugal vs España

Posible alineación de Portugal:

Costa, Cancelo, Veiga, Dias, Mendes, Vitinha, Neves, Fernandes, Neto, Leão, Ronaldo

Posible alineación de España:

Unai Simón, Porro, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Pedri, Rodri, Olmo, Baena, Yamal, Oyarzabal

🔥Las mejores apuestas Portugal vs España

1er Pronóstico Portugal vs España: Menos de 2.5 goles @ 1.90 en bet365

La zaga española anticipa un duelo de pocos goles

El combinado de Luis de la Fuente aterriza en Dallas presumiendo de la defensa más sólida del campeonato. Todavía no han recibido un solo tanto en este Mundial 2026, habiendo echado el cerrojo ante Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay y Austria.

Por el contrario, a Portugal le ha costado ver portería con facilidad si dejamos a un lado su abultada victoria contra Uzbekistán. En el resto de la fase de grupos, no pasó del empate a cero contra Colombia y firmó un discreto 1-1 frente a la RD del Congo.

Los últimos enfrentamientos oficiales entre ambas naciones respaldan firmemente esta tendencia defensiva. Cinco de sus últimos siete duelos directos desde 2012 terminaron con dos goles o menos en los 90 minutos reglamentarios. Todo apunta a una eliminatoria cerrada y muy táctica, más que a un partido de ida y vuelta sin control.

2ºPronóstico Portugal vs España: 1ª parte (España) @ 2.50 en bet365

Mucho valor en que La Roja mande al descanso

España ha consolidado un patrón muy claro de juego, imponiendo su ley desde el pitido inicial. Ha sido la encargada de abrir el marcador en cinco de sus últimos seis compromisos y se ha marchado con ventaja al vestuario en cuatro de sus anteriores cinco partidos.

De hecho, en la final de la Nations League 2025 ante Portugal, España ya mandaba en el marcador al descanso. Su estilo de juego, basado en una posesión intensa y asfixiante, suele desgastar a los rivales desde muy temprano.

En cambio, Portugal está pecando de ser un equipo de reacciones tardías; se quedó en blanco en la primera mitad de su soso empate contra Colombia. El conjunto cafetero es, probablemente, el rival más similar en cuanto a estilo y calidad que Portugal ha cruzado en los últimos meses si lo comparamos con España.

3er Pronóstico Portugal vs España: 1X2 - Empate @ 3.60 en bet365

Una cuota muy atractiva para las tablas tras los 90 minutos

Seis de los últimos siete enfrentamientos entre Portugal y España terminaron en tablas. Incluso la citada final de la Nations League 2025 concluyó con un vibrante 2-2 y tuvo que decidirse en una agónica tanda de penaltis.

Según el historial general, 16 de sus 41 duelos en todas las competiciones terminaron en empate, lo que significa que aproximadamente el 39% de sus partidos acaban sin vencedor en el tiempo reglamentario. Teniendo en cuenta la gran importancia de esta eliminatoria de octavos de final, resulta lógico pensar que este choque también se alargará.

Sin embargo, los mercados de las casas de apuestas estiman que solo hay un 27.78% de probabilidad de que el partido acabe en empate, una cifra muy inferior a la probabilidad real. Basándonos únicamente en datos históricos, encontramos una ventaja de casi el 10%. Sin duda, este es el pronóstico con mejor relación riesgo-beneficio para el Portugal vs España.

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