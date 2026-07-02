Paraguay vs Francia Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 04/07/26

🎇Mejores apuestas Paraguay vs Francia

1x2 y Ambos equipos anotan - Francia y No ⭐ @ 1.67 en Sportium

Total de goles de Francia - Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.95 en Sportium

Francia ganará ambas mitades - Sí ⭐ @ 2.25 en Sportium

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Paraguay vs Francia son cortesía de Sportium, correctas a 02 de julio de 2026 a las 16:30 y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional Sportium para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas deportivas en España

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Paraguay 0-3 Francia

Paraguay 0-3 Francia Predicción de goleadores: Francia: Kylian Mbappé x2, Ousmane Dembélé

Paraguay protagonizó la mayor sorpresa en lo que va del Mundial 2026 al eliminar a Alemania del torneo. El combinado sudamericano plantó cara a los germanos con un empate 1-1 en su choque de dieciseisavos de final y selló su boleto a los octavos de final en la tanda de penaltis.

Gustavo Alfaro es el hombre a cargo del banquillo paraguayo y ya ha igualado la mejor participación histórica de su nación en una Copa del Mundo. Si de creer en los presagios se trata, enfrentarse a Francia en esta instancia no ofrece demasiada confianza de cara a la clasificación. La última vez que Paraguay llegó a esta fase fue en 2010, cuando cayó por la mínima ante España, que a la postre se coronaría campeona.

La afición francesa valorará este paralelismo histórico, esperando que se repita la historia mientras buscan mantener su dominio en el Lincoln Financial Field. Los pupilos de Didier Deschamps han hecho honor a su condición de favoritos durante todo el torneo. Aseguraron su plaza en octavos con una contundente victoria por 3-0 ante Suecia en la ronda anterior.

Se esperaba que los suecos le complicaran las cosas al conjunto francés dado el talento que poseen en ataque. Sin embargo, no fue así, ya que los campeones del mundo de 2018 se mostraron implacables y letales. Les Bleus lucen sumamente dominantes y un triunfo aquí les asegurará un cruce de cuartos de final contra Marruecos o el coanfitrión, Canadá.

⚽Alineaciones Probables Paraguay vs Francia

Posible alineación de Paraguay:

Gill, Cáceres, Gómez, Canale, Alonso, Almirón, Bobadilla, Cubas, Galarza, Ávalos, Enciso.

Posible alineación de Francia:

Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé.

🔥Las mejores apuestas Paraguay vs Francia

1er Pronóstico Paraguay vs Francia: 1x2 y Ambos equipos anotan - Francia y No @ 1.67 en Sportium

Una sólida retaguardia francesa representa un desafío mayúsculo

Cuando Francia conquistó su primer título mundial en 1998, se enfrentó a Paraguay exactamente en esta misma ronda. En aquella ocasión, Les Bleus marcaron en la prórroga para asegurar un triunfo por 1-0 en su camino hacia su primera estrella. Sin embargo, es poco probable que veamos una batalla igual de reñida 28 años después.

Los hombres de Deschamps están alcanzando su pico de forma absoluto en el momento perfecto, encadenando 5 victorias consecutivas. Solo han perdido uno de sus últimos 15 compromisos, registrando una asombrosa cifra de 13 victorias en esa racha. En contraste, aunque Paraguay suma actualmente tres partidos invicto, perdió dos de sus tres encuentros anteriores a esa racha.

Con solo tres goles anotados en sus últimos cuatro partidos internacionales, Paraguay lo tendrá difícil para romper el muro defensivo galo. Con William Saliba y Dayot Upamecano en el corazón de la zaga europea, cuesta ver una vía de escape para la Albirroja. Francia ha mantenido su portería a cero en dos de sus últimos tres partidos y es muy probable que ocurra lo mismo este sábado.

2ºPronóstico Paraguay vs Francia: Total de goles de Francia - Más de 2.5 goles @ 1.95 en Sportium

Una ofensiva francesa implacable, lista para prolongar su racha goleadora

No cabe duda de que la principal fortaleza de esta selección francesa reside en su ataque. Kylian Mbappé lidera una línea ofensiva que incluye a Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Marcus Thuram y Jean-Philippe Mateta.

Esta nómina de delanteros es suficiente para intimidar a cualquier línea defensiva y más aún a una zaga paraguaya que ha encajado cinco goles en sus últimos cuatro partidos.

Los favoritos se han mostrado devastadoramente eficaces en el último tercio del campo, marcando al menos 3 goles en cada uno de los partidos que han disputado en este Mundial. Además, Les Bleus han anotado 3 goles en cada uno de sus últimos 5 partidos de la Copa del Mundo en general. Paraguay necesitará un milagro para descarrilar a este tren francés.

Los de Deschamps vieron puerta al menos dos veces en 16 de sus últimos 17 duelos, razón por la cual hay argumentos de peso para esperar que vuelvan a superar la barrera de los dos goles en esta eliminatoria directa.

Cabe destacar que el último enfrentamiento directo entre estas selecciones tuvo lugar en un choque amistoso en 2017, donde Francia se impuso con un contundente 5-0.

3er Pronóstico Paraguay vs Francia: Francia ganará ambas mitades - Sí @ 2.25 en Sportium

Dominio absoluto desde el pitido inicial

Decir que Francia está dominando este Mundial sería quedarse corto. Está claro que van por el camino correcto para redimirse tras su derrota en la final de 2022. Su panorama de cara al futuro también se ha despejado un poco tras la sorpresiva eliminación de Países Bajos a manos de Marruecos en dieciseisavos de final.

Esperamos que Les Bleus sometan a Paraguay a una intensa presión desde el pitido inicial. En este torneo, no han perdido el tiempo a la hora de desarmar a sus oponentes. En cada uno de sus últimos tres partidos, el bando francés se marchó con ventaja al descanso y acabó ganando el encuentro.

Solo en su debut contra Senegal se fueron empatados al descanso, pero anotaron tres goles en la segunda mitad. Por su parte, en la única derrota de Paraguay en el torneo, concedieron tres goles en la primera parte contra Estados Unidos.

Además, el último enfrentamiento previo entre Francia y Paraguay también se saldó con los bicampeones del mundo ganando ambas mitades. Visita tu casa de apuestas preferida y aprovecha las cuotas que ofrece este operador para el partido.

+