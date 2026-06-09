México vs Sudáfrica Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 11/06/26

👑Mejores apuestas México vs Sudáfrica

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Goleador en cualquier momento: Raúl Jiménez ⭐ @ 2.20 en bet365

Ambos equipos marcan (BTTS): Sí ⭐ @ 2.50 en bet365

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del resultado: México 2-1 Sudáfrica

México 2-1 Sudáfrica Predicción de goleadores: México: Raúl Jiménez, Luis Chávez; Sudáfrica: Oswin Appollis

México se dispone a inaugurar la Copa del Mundo más grande de la historia. Los coanfitriones abren la competición repitiendo exactamente el cartel del partido inaugural de la edición de 2010, aunque esta vez con Sudáfrica en el papel de visitante. Habrán pasado exactamente 16 años el mismo día en que ambas selecciones salten al césped del Estadio Azteca (Mexico City Stadium) este jueves.

Los anfitriones de este año buscarán un resultado bastante mejor que el de aquel encuentro, que terminó en tablas (1-1). La preparación del Tri para este debut no ha podido ser más idílica. Los hombres de Javier Aguirre vienen de endosarle un espectacular 5-1 a Serbia el pasado fin de semana, la inyección de moral perfecta de cara a su estreno.

Por su parte, la preparación de Sudáfrica para la gran cita mundialista se vio empañada por problemas de visado para los jugadores y el cuerpo técnico. A pesar de los contratiempos, el combinado de Hugo Broos logró aterrizar en Norteamérica y disputar un amistoso. Los "Bafana" se vieron las caras con los "Reggae Boyz" de Jamaica y el encuentro terminó en tablas con un 1-1 definitivo.

Los visitantes tendrán muy presente aquel partido inaugural de 2010. Les servirá de motivación para intentar aguar la fiesta y truncar las ambiciones mundialistas de los locales. Bajo la batuta de Broos, Sudáfrica ya ha protagonizado alguna que otra sorpresa mayúscula en el pasado, por lo que no es un escenario ni mucho menos descartable.

⚽Alineaciones Probables México vs Sudáfrica

Posible alineación de México:

Rangel, Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo, Lira, Gutiérrez, Alvarado, Fidalgo, Quiñones, Jiménez.

Posible alineación de Sudáfrica:

Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Adams, Appollis, Zwane, Moremi, Foster.

🔥Las mejores apuestas México vs Sudáfrica

1er Pronóstico México vs Sudáfrica: 1X2: Gana México @ 1.40 en bet365

El ambiente mexicano intimidará a los Bafana

La afición local va a ser un factor diferencial para los anfitriones. No pudieron contar con ellos de la misma manera hace 16 años, pero seguro que este jueves se harán notar. La marea mexicana creará una atmósfera de lo más hostil para los visitantes, permitiendo que los de casa crezcan en su propio feudo.

El bloque de Aguirre llega, además, en una racha espectacular: encadena ocho partidos internacionales invicto. Un balance que se traduce en seis victorias y dos empates, datando su última derrota de noviembre del año pasado frente a Paraguay.

Sudáfrica, en cambio, viene mostrando una línea bastante irregular últimamente, tras caer ante Panamá en tierras africanas en marzo de este año. Por si fuera poco, los "Bafana Bafana" no pasaron del empate contra Nicaragua (una selección con un ranking bastante inferior) a finales de mayo.

Su empate frente a Jamaica estiró la racha a cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, un claro indicio de que les espera una noche muy larga a los visitantes.

Si miramos los precedentes directos, ambos países se han repartido una victoria cada uno en sus últimos tres enfrentamientos. Con todo, México parte como clarísima favorita para pasar por encima de la nación africana en esta jornada inaugural.

2ºPronóstico México vs Sudáfrica: Goleador en cualquier momento: Raúl Jiménez @ 2.20 en bet365

La veteranía de Jiménez es oro puro

Aguirre y todo el combinado azteca se encomendarán al instinto de Raúl Jiménez. El delantero de 35 años es un auténtico veterano de guerra cuyo liderazgo resultará crucial para los coanfitriones. Su temporada a nivel de clubes no fue nada sencilla, firmando apenas nueve dianas en 36 partidos de liga con el Fulham el curso pasado.

No obstante, Jiménez demostró su idilio con la selección al marcar tres goles en seis partidos durante la Copa Oro del año pasado. Cuenta con una capacidad de definición excelente y domina a la perfección el remate con ambas piernas y el juego aéreo.

El amistoso del pasado fin de semana ante Serbia supuso su primera toma de contacto con México antes del torneo. Jiménez disputó casi 60 minutos y no faltó a su cita con el gol. No cabe duda de que será la principal pesadilla para la zaga sudafricana este jueves.

3er Pronóstico México vs Sudáfrica: Ambos equipos marcan (BTTS): Sí @ 2.50 en bet365

No esperes porterías a cero este jueves

Nada le gustaría más a la afición local que arrancar el torneo con una victoria solvente y la portería a cero. Sin embargo, los precedentes dicen que México nunca ha logrado dejar su meta imbatida ante Sudáfrica. De hecho, en los tres enfrentamientos históricos entre ambos, se dio el mercado de "Ambos equipos marcan".

En dos de sus últimas cuatro citas, los mexicanos marcaron pero también encajaron, lo que da motivos para el optimismo al cuadro visitante. La línea de ataque de Sudáfrica confía plenamente en sus posibilidades de hacer daño el jueves por la noche; no en vano, los "Bafana" han visto puerta en cinco de sus últimos seis compromisos internacionales.

En cinco de esos seis partidos se vieron goles en ambas porterías. Además, los pupilos de Broos solo pudieron mantener su portería a cero en una ocasión durante dicha racha. Por lo tanto, todo apunta a que volveremos a ver festejos en ambas áreas en este choque.

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