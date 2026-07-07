Francia vs Marruecos Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 09/07/26

🥅Mejores apuestas Francia vs Marruecos

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.90 en Sportium

Empate o Marruecos (Doble oportunidad) ⭐ @ 2.40 en Sportium

Kylian Mbappé 3+ tiros a puerta ⭐ @ 2.60 en Sportium

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Francia vs Marruecos son cortesía de Sportium, correctas a 7 de julio de 2026 a las 16:00 y sujetas a cambios.

+

Recuerda que con el código promocional Sportium para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas deportivas en España

⚽Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Francia 2-2 Marruecos

Francia 2-2 Marruecos Pronóstico de goleadores: Francia: Mbappé, Dembélé - Marruecos: Saibari, Hakimi

La Francia de Kylian Mbappé se verá las caras con Marruecos en unos apasionantes cuartos de final de la Copa del Mundo en Boston. Este choque supone la reedición de la semifinal de 2022, donde el combinado galo se impuso por 2-0, por lo que los marroquíes saltarán al campo con sed de revancha.

Francia afronta esta eliminatoria como la lógica favorita. Los de Deschamps han estado implacables en ataque, firmando 14 goles en cinco partidos. Un penalti transformado por Mbappé sirvió para doblegar a Paraguay por 1-0 en los octavos de final. El astro parisino lidera la carrera por la Bota de Oro junto a Lionel Messi y Erling Haaland, todos ellos con siete dianas en su casillero.

Sin embargo, el cuadro francés cuenta con dudas por problemas físicos. Tanto Aurélien Tchouaméni (muslo) como Marcus Thuram (pantorrilla) se perdieron el triunfo ante Paraguay, por lo que su estado físico es ahora mismo la principal preocupación de Didier Deschamps.

Por su parte, bajo la batuta de Mohamed Ouahbi, los Leones del Atlas de Marruecos siguen rompiendo todos los moldes. En los octavos de final pasaron por encima de la coanfitriona Canadá con un contundente 3-0, en un partido donde Ounahi vio puerta por partida doble. Antes de eso, ya habían dejado en el camino a una selección tan competitiva como la de Países Bajos en la tanda de penaltis.

El conjunto magrebí es un hueso durísimo de roer y ya acumula 34 duelos internacionales invicto. Su gran dilema de cara al once se centra en la parcela ofensiva: apostar por un delantero centro de referencia o mantener su habitual y fluida línea de ataque. Sea como sea, el partido reúne todos los alicientes para convertirse en un clásico instantáneo.

Un dato a tener en cuenta: Francia ha abierto el marcador en sus últimos nueve partidos, mientras que Marruecos hizo lo propio en siete de sus últimos nueve compromisos.

🔥Alineaciones Probables Francia vs Marruecos

Posible alineación de Francia:

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Koné, Olise; Dembélé, Barcola, Mbappé.

Posible alineación de Marruecos:

Bounou; Hakimi, Mazraoui, Riad, Diop; El Aynaoui, Bouaddi, Díaz; Ounahi, El Khannouss, Saibari.

🎇Las mejores apuestas Francia vs Marruecos

1er Pronóstico Francia vs Marruecos: Más de 2.5 goles @ 1.90 en Sportium

Apostando por tres o más goles en el encuentro

Francia viene exhibiendo un nivel espectacular en el último tercio del campo, anotando 14 tantos en cinco partidos. Además, registran un promedio de 8.5 remates a portería por encuentro, la cifra más alta de todo el torneo hasta la fecha.

Les Bleus habrían cumplido con la apuesta de Más de 2.5 goles en cuatro de esos cinco compromisos. La única excepción fue ese trabajado triunfo por 1-0 ante el bloque bajo e impenetrable de Paraguay.

Si bien es cierto que el cerrojo defensivo de Marruecos ha sido el gran pilar de su racha de imbatibilidad, ante Canadá demostraron que también tienen muchísima pólvora arriba con ese 3-0. La probabilidad implícita de ver 3 o más goles se sitúa ligeramente por encima del 50%, lo que otorga un gran valor a esta selección en tu operador de confianza.

2ºPronóstico Francia vs Marruecos: Empate o Marruecos (Doble oportunidad) @ 2.40 en Sportium

Valor en la doble oportunidad a favor de Marruecos en el tiempo reglamentario

Ya hemos destacado la racha de partidos invictos de Marruecos, pero es que la realidad demuestra que este equipo nunca se da por vencido. Se han convertido en auténticos especialistas a la hora de desquiciar a las grandes potencias mundiales: rascaron un meritorio 1-1 ante Brasil en la fase de grupos y después eliminaron a los neerlandeses en la tanda de penaltis.

Si Marruecos decide plantar un bloque bajo en Boston, puede plantearle un auténtico dolor de cabeza a los pupilos de Didier Deschamps. A Francia ya le costó un mundo generar espacios frente a Paraguay, que utilizó una propuesta muy similar.

Con Mohamed Ouahbi, los Leones del Atlas destacan por mantenerse compactos y salir lanzados en la transición ofensiva con la velocidad de Hakimi. Las casas de apuestas nos ofrecen el empate o la victoria de Marruecos en los 90 minutos con una probabilidad de apenas el 41.67%.

En base a ello, cuesta creer que Francia tenga casi un 60% de opciones de ganar en el tiempo reglamentario ante un combinado que ha demostrado ser de granito en los últimos 12-18 meses.

3er Pronóstico Francia vs Marruecos: Kylian Mbappé 3+ tiros a puerta @ 2.60 en Sportium

Valor extra: Mbappé pondrá a prueba los reflejos de Bounou

En el momento actual del campeonato, Kylian Mbappé promedia 3.4 tiros a puerta por partido, un registro que ningún otro futbolista del torneo logra superar.

Mbappé se mueve por todo el frente de ataque como la gran referencia ofensiva de una Francia que, como mencionamos, lidera el torneo con 8.5 remates entre los tres palos por choque. El volumen de disparos de la selección gala es idóneo para que esta cuota termine resultando ganadora.

Los mercados de la casa de apuestas sugieren que solo hay un 38.46% de posibilidades de que Mbappé dispare a puerta tres o más veces contra Marruecos. Sabiendo que el delantero posee un 100% de efectividad cumpliendo esta estadística en todos los partidos disputados hasta la fecha, el porcentaje parece quedarse muy corto. De hecho, podemos decir que este es el pronóstico con mayor valor de nuestra terna para el Francia vs Marruecos.