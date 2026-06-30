Estados Unidos vs Bosnia Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 02/07/26

🚀Mejores apuestas Estados Unidos vs Bosnia

Más de 2.5 goles totales ⭐ @ 1.80 en bet365

Ambos equipos anotan – Sí ⭐ @ 2.10 en bet365

Empate en la primera mitad ⭐ @ 2.40 en bet365

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🔍Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del resultado: Estados Unidos 2-1 Bosnia-Herzegovina (Tras la prórroga)

Estados Unidos 2-1 Bosnia-Herzegovina (Tras la prórroga) Predicción de los goleadores: Estados Unidos: Folarin Balogun, Christian Pulisic; Bosnia: Edin Dzeko

Estados Unidos confirmó su billete a las rondas eliminatorias con dos victorias en sus dos primeros partidos. Se impuso con facilidad por 4-1 en su debut, antes de superar a Australia por 2-0. Eso quizás provocó un exceso de confianza en su último compromiso del grupo contra una Turquía ya eliminada, que se llevó el triunfo por 3-2.

El conjunto de Mauricio Pochettino ha impresionado con un fútbol fluido, de alta intensidad y un despliegue físico tremendo. Disputará su segunda eliminatoria consecutiva en una Copa del Mundo.

Bosnia-Herzegovina se metió a duras penas en los dieciseisavos de final tras superar un grupo bastante complicado. Después de empatar y perder sus dos primeros encuentros contra Canadá y Suiza, respectivamente, se lo jugaba todo a una carta y necesitaba la victoria contra Catar.

Los "Dragones" aseguraron un triunfo por 3-1 en su última jornada de la fase de grupos, terminando como el quinto mejor tercero. Esta victoria selló su primera clasificación histórica para las eliminatorias de un Mundial.

Dejando a un lado su tropiezo en el cierre de la fase de grupos, los coanfitriones del Mundial llegan en un estado de forma formidable. Al jugar en Seattle con el factor cancha a favor, Estados Unidos saltará al césped inmensamente motivado para asegurar su presencia en los octavos de final por segundo torneo consecutivo.

⚽Alineaciones Probables Estados Unidos vs Bosnia

Posible alineación de Estados Unidos:

Freese, Freeman, Ream, Richards, Robinson, Adams, Tillman, Dest, McKennie, Pulisic, Balogun

Posible alineación de Bosnia:

Vasilj, Kolasinac, Muharemovic, Katic, Dedic, Basic, Sunjic, Bajraktarevic, Alajbegovic, Dzeko, Demirovic

🔥Las mejores apuestas Estados Unidos vs Bosnia

1er Pronóstico Estados Unidos vs Bosnia: Más de 2.5 goles totales @ 1.80 en bet365

Festival de goles entre los Dragones y los Yankees

Estados Unidos ha visto portería con una regularidad asombrosa desde el nombramiento de Mauricio Pochettino en septiembre de 2024. Los norteamericanos han marcado 58 goles en 29 partidos bajo su mandato, lo que supone una media exacta de dos goles por encuentro. Sin embargo, también han encajado 44 tantos.

Sus partidos suelen ser abiertos, dinámicos y muy divertidos para el espectador. De hecho, ocho de sus últimos 10 compromisos han superado la barrera de los 2.5 goles totales y dos de sus tres choques en la fase de grupos registraron más de 4.5 goles.

Bosnia, por su parte, venía protagonizando encuentros mucho más cerrados que su rival, aunque sus dos últimos duelos consecutivos han superado la línea de los 3.5 goles. Contra Catar anotaron tres tantos por primera vez en ocho partidos.

Si los Dragones logran replicar ese rendimiento tan controlado, podrían sacar un resultado positivo. No obstante, hay que tener muy en cuenta que se enfrentarán a Estados Unidos en su propio territorio. Por lo tanto, esperamos una batalla muy disputada en la que se supere la línea de Más de 2.5 goles totales.

2ºPronóstico Estados Unidos vs Bosnia: Ambos equipos anotan – Sí @ 2.10 en bet365

Sin porterías a cero en Seattle

Estados Unidos atraviesa un momento dulce de cara a gol, habiendo marcado en cinco partidos consecutivos y en cada uno de sus tres duelos de la fase de grupos. El equipo de Pochettino acumula ocho dianas en sus últimos tres compromisos.

Los coanfitriones han festejado al menos un gol en 11 de sus últimos 12 partidos, una racha que incluye nueve amistosos. Amparados por el aliento de su público, el combinado de las barras y estrellas es el claro favorito para batir a una selección de Bosnia que encadena cuatro partidos seguidos sin poder mantener su portería a cero.

Los pupilos de Sergej Barbarez también han visto puerta en cada uno de sus tres primeros partidos en este Mundial. Puede que no hayan sido el equipo más clínico del torneo, pero han sabido dar la talla en los momentos de máxima presión para sacar adelante resultados vitales.

Dado que ninguna de las dos selecciones destaca por su solidez defensiva, el mercado de "Ambos anotan" ofrece un valor extraordinario en cualquier casa de apuestas. Todo apunta a un cruce muy abierto y de ida y vuelta en Seattle. Por ello, apostar por que ambos marcan es confiar en la calidad ofensiva de ambos ataques por encima de su rigidez en la retaguardia.

3er Pronóstico Estados Unidos vs Bosnia: Empate en la primera mitad @ 2.40 en bet365

Sin ventajas tempraneras

Bosnia ha mostrado una clara tendencia a arrancar con fuerza en esta Copa del Mundo. Se encargó de abrir el marcador en dos de sus tres compromisos del grupo, poniéndose por delante muy pronto contra Canadá y Catar. Además, supo jugarle de tú a tú a Suiza para irse al descanso con tablas en el marcador.

Barbarez ha moldeado un bloque que se caracteriza por una presión defensiva agresiva, transiciones rápidas y un fútbol muy vertical. Su esquema 4-4-2 es flexible y versátil, pero siempre está diseñado con la solidez atrás como prioridad absoluta.

Estados Unidos tampoco se queda atrás en cuanto a competitividad desde el pitido inicial. Se marchó al descanso con una ventaja de tres goles frente a Paraguay y lideraba por 2-0 ante Australia al término de los primeros 45 minutos. Sin embargo, Turquía los sorprendió temprano en el cierre del grupo, demostrando que los coanfitriones también pueden sufrir ante rivales que salen enchufados.

Si Bosnia copia la pizarra de los turcos, tiene serias opciones de frenar el ímpetu de los Yankees en el primer tiempo. Prevemos una primera mitad muy disputada, táctica y trabada que se marchará al descanso con empate, abriéndose mucho más el partido tras el paso por los vestuarios.

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Con Sustituto+, un cambio en el campo no tiene por qué significar el final de tu apuesta.

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