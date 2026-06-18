Estados Unidos vs Australia Pronóstico y apuestas Copa Mundial | 19/06/26

🎇Mejores apuestas Estados Unidos vs Australia

Victoria de EE.UU. y ambos equipos marcan ⭐ @ 3.50 en 1xBet

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.98 en 1xBet

Christian Pulisic marca o da una asistencia ⭐ @ 1.97 en 1xBet

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🔍Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Estados Unidos 2-1 Australia

Pronóstico de goleadores: Estados Unidos: Folarin Balogun, Christian Pulisic | Australia: Mohamed Touré

Las cosas difícilmente podrían haber empezado mejor para Estados Unidos en su debut mundialista. El combinado de Mauricio Pochettino le endosó un contundente cuatro a uno a Paraguay para firmar un arranque perfecto.

Ahora mismo, la confianza del equipo norteamericano está por las nubes. Es cierto que sus resultados en los amistosos previos al torneo no invitan al optimismo, pero a estas alturas eso ya importa bien poco.

Australia también firmó un inicio de torneo espectacular al imponerse por 2-0 a Turquía en Vancouver. El bloque de Tony Popovic tuvo la suerte de cara en varios tramos del encuentro, pero supo cumplir con su trabajo con el objetivo de sellar, una vez más, su billete a las eliminatorias. Sin duda, Estados Unidos será el hueso más duro de roer en este Grupo D.

⚽Alineaciones Probables Estados Unidos vs Australia

Posible alineación de Estados Unidos:

Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Tillman, Adams, Dest, McKennie, Pulisic, Balogun

Posible alineación de Australia:

Beach, Souttar, Burgess, Circati, Italiano, Okon-Engstler, O’Neill, Los, Metcalfe, Irankunda, Toure

🏆Las mejores apuestas Estados Unidos vs Australia

1er Pronóstico Estados Unidos vs Australia: Victoria de EE.UU. y ambos equipos marcan @ 3.50 en 1xBet

Estados Unidos busca sellar otra victoria ajustada en casa

La moral de Estados Unidos no podría estar más alta tras su triunfo en la jornada inaugural. En cambio Australia, a pesar de llevarse los tres puntos, no dejó una imagen tan sólida. Aún así, creemos que los oceánicos tienen argumentos de sobra para complicarle la vida a cualquiera en Seattle.

Al final, vemos a los locales llevándose el gato al agua, pero desde luego no será un paseo militar. La gran incógnita en el once estadounidense es la disponibilidad de Christian Pulisic, que terminó tocado tras recibir un golpe ante Paraguay, aunque todo apunta a que llegará a tiempo.

Por su parte, los australianos llegan en perfectas condiciones físicas con la mente puesta en certificar su pase a los octavos de final esta misma semana. La baja de Riley McGree ya se conocía desde hace un mes, por lo que Popovic no ha tenido nuevos dolores de cabeza en la enfermería de los Socceroos.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones, aunque se han visto las caras recientemente. El pasado octubre, Estados Unidos se llevó la victoria por 2-1, calcando casi el 3-1 que lograron hace 15 años en la antesala del Mundial 2010. Todo apunta a que veremos un guion muy similar sobre el césped del Seattle Stadium.

2ºPronóstico Estados Unidos vs Australia: Más de 2.5 goles @ 1.98 en 1xBet

Fragilidad defensiva en ambas áreas

Ninguno de los dos equipos llega a esta cita presumiendo de una defensa impenetrable. El cuadro de Pochettino encadena nueve partidos oficiales sin dejar la portería a cero y solo ha firmado cinco imbatibilidades en todo lo que llevamos de 2025.

El balance de Australia es ligeramente superior, con dos porterías a cero en sus últimos cinco compromisos, pero aun así ha encajado goles recientemente ante rivales como Curazao, México y Suiza. Por eso, nuestro pronóstico va directo al mercado de goles en el estado de Washington.

Ambos conjuntos cuentan con piezas letales arriba capaces de castigar cualquier error y los dos han mostrado lagunas alarmantes atrás. Es la receta perfecta para que el espectador neutral disfrute de un choque vibrante.

Nos espera un partido de idas y venidas de lo más fascinante. Esperamos noventa minutos llenos de drama, tensión y llegadas en las dos áreas, pero la lógica invita a pensar que los locales impondrán su ley al término del tiempo reglamentario.

3er Pronóstico Estados Unidos vs Australia: Christian Pulisic marca o da una asistencia @ 1.97 en 1xBet

El "Capitán América" quiere marcar las diferencias

Si hay un jugador con todas las papeletas para ver puerta o repartir una asistencia en este duelo, ese es el capitán del combinado norteamericano. Pulisic ya asistió en el segundo tanto frente a los paraguayos y ya suma la friolera de 56 participaciones directas en goles con su selección.

No cabe duda de que gran parte de las esperanzas de la afición local descansan sobre sus hombros. El atacante viene de firmar una gran campaña con el AC Milan, donde registró 14 participaciones entre goles y asistencias, demostrando una regularidad exquisita.

Pochettino y todo el país rezan para que el cuerpo médico le dé el visto bueno definitivo. En nuestra opinión, terminará jugando, ya que el staff técnico está midiendo sus cargas de trabajo día a día para tenerlo a punto.

Ya sea partiendo desde el inicio o revolucionando el choque desde el banquillo, confiamos en que el "Capitán América" asumirá el protagonismo. Ten por seguro que Popovic ya está diseñando una jaula defensiva para intentar frenarlo, pero el talento del de Hershey suele imponerse.

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