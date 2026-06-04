Apuestas del Mundial 2026: El inesperado valor de una caída de España

España reinó en Sudáfrica 2010, pero su trayectoria en los Mundiales desde entonces ha sido bastante gris. ¿Están sus cuotas demasiado bajas para volver a levantar el trofeo?

El combinado de Luis de la Fuente se coronó con total merecimiento en la Eurocopa 2024, pero han surgido nuevas dudas de cara al torneo de este verano.

Mercados del Mundial para España Cuota Eliminación en dieciseisavos de final 4.50 Eliminación en la tanda de penaltis 4.00 Máximo goleador del equipo - Mikel Oyarzabal 2.75

Cuotas cortesía de Sportium. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

🚀España busca dejar atrás sus fantasmas mundialistas recientes

Tras los años de gloria entre 2008 y 2012, la selección española encadenó una década de resultados muy discretos. A medida que la generación de oro se iba retirando, el juego del equipo en las grandes citas se volvió lento y predecible.

Si un partido pudiera resumir a la perfección ese periodo, sería la eliminación en octavos de final contra Marruecos en el Mundial de 2022. En 120 minutos de fútbol, La Roja completó 967 pases y tuvo un 77% de posesión. Sin embargo, apenas generó un xG (goles esperados) de 0.61 y cayó eliminada en los penaltis tras un empate sin goles.

Desde que levantó el trofeo por primera vez en 2010, España solo ha ganado tres partidos en una Copa del Mundo. Aunque solo ha sido derrotada en tres ocasiones en el tiempo reglamentario, las tandas de penaltis han resultado fatales. El conjunto ibérico no gana un partido de eliminación directa en este torneo desde su periplo por tierras sudafricanas hace ya 16 años.

En los últimos tres Mundiales, España ha encajado 1.45 goles por partido, mientras que ha anotado 1.82 por encuentro en el tiempo reglamentario. No obstante, sus estadísticas ofensivas son mucho menos impresionantes si excluimos la goleada por 7-0 a Costa Rica en la fase de grupos de Qatar.

El balance defensivo de España es aún más preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que solo ha concedido 6.73 tiros por partido durante ese periodo. La vulnerabilidad ante los contraataques rápidos y los errores individuales en la portería han sido factores clave.

Todos los males recientes de La Roja parecieron disiparse por completo con la conquista de la Eurocopa 2024. La solución de De la Fuente fue apostar ciegamente por dos extremos rápidos y verticales. Con el excelso nivel de Nico Williams y Lamine Yamal, los campeones del mundo de 2010 parecieron recuperar su mejor versión.

Ese gran estado de forma se ha mantenido en gran medida desde entonces. España no pierde un partido oficial en el tiempo reglamentario desde la derrota por 2-0 ante Escocia en 2023. Sin embargo, el año pasado volvió a sufrir el dolor de los penaltis en la final de la Nations League contra Portugal.

🪨¿Tropezarán los favoritos este verano?

España se colocó rápidamente como la gran favorita para ganar el Mundial 2026 tras su éxito en tierras germanas hace dos veranos. Algo totalmente lógico, visto que estuvo un escalón por encima del resto de selecciones europeas en esa competición. Sin embargo, hay motivos de peso para pensar que su cuota tan baja ya no está justificada para volver a triunfar en Norteamérica.

De la Fuente afronta serios problemas debido al estado físico de los dos jugadores que marcaron la diferencia en la Eurocopa 2024. Lamine Yamal no juega desde abril debido a una lesión en los isquiotibiales. Por su parte, Nico Williams ha vivido una temporada marcada por las lesiones, en la que solo ha sumado nueve contribuciones de gol en LaLiga.

Aunque se espera que ambos estén listos para participar en la fase de grupos, el dúo dinámico podría tardar un tiempo en alcanzar su velocidad de crucero. Esto podría dejar a España en una situación vulnerable una vez más en la primera ronda eliminatoria, la misma barrera en la que ha tropezado en los dos últimos Mundiales.

La Roja debería clasificarse entre las dos primeras posiciones del Grupo H. De ser así, se vería las caras con un rival del Grupo J en los dieciseisavos de final.

Austria podría estar esperando en el camino, pero un cruce prematuro en dicha ronda contra la vigente campeona, Argentina, también es una posibilidad muy real. Teniendo en cuenta su historial mundialista reciente, este escenario otorga gran valor al pronóstico de que España será eliminada en dieciseisavos de final, una opción que se paga a cuotas muy atractivas en tu casa de apuestas de confianza.

Después de sufrir tres eliminaciones por penaltis en los últimos cuatro grandes torneos, el equipo de De la Fuente mirará los lanzamientos desde los once metros con auténtico pavor. Apostar por una nueva eliminación de esta forma resulta muy tentador, con una probabilidad implícita del 25%.

Otro pronóstico muy interesante para el mercado de España es elegir a Mikel Oyarzabal como el máximo goleador de su equipo. El delantero de la Real Sociedad vio puerta en seis ocasiones durante los seis partidos de la fase de clasificación para el Mundial y ya acumula 15 goles en este 2026 entre club y selección.

Es muy probable que Williams y Yamal comiencen desde el banquillo para dosificar fuerzas en el debut ante Cabo Verde y puede que sigan faltos de ritmo en la segunda jornada contra Arabia Saudí. Esto deja el escenario ideal para que Oyarzabal tome ventaja respecto a las otras principales amenazas ofensivas de España. ¿Te la juegas con este operador?

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