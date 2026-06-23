Ecuador vs Alemania Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 25/06/26

👑Mejores apuestas Ecuador vs Alemania

Menos de 2.5 goles totales ⭐ @ 2.00 en Sportium

Ambos equipos anotarán – No ⭐ @ 2.00 en Sportium

Alemania ganará la primera mitad ⭐ @ 2.50 en Sportium

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Ecuador 0-2 Alemania

Ecuador 0-2 Alemania Pronóstico de goleadores: Alemania: Deniz Undav, Felix Nmecha

Las ambiciones de Ecuador de avanzar de ronda sufrieron un duro revés tras empatar sin goles ante Curazao. A pesar de la derrota por 1-0 contra Costa de Marfil en el debut, había esperanzas de una remontada. Sin embargo, el país caribeño protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo.

Aún pueden quedarse con la segunda plaza. Para lograrlo, deben vencer a la Die Mannschaft por dos o más goles y esperar que Costa de Marfil deje puntos ante Curazao. Sin embargo, eso parece poco probable, por lo que su única opción real es ganar este choque contra Alemania.

Alemania goleó a Curazao por 7-1 en su estreno, firmando la mayor victoria del torneo hasta el momento. Estaban abocados al empate frente a Costa de Marfil, pero un gol de Deniz Undav en el tiempo de descuento les aseguró el triunfo por 2-1.

Terminarán como líderes del Grupo E después de que Curazao frenara a Ecuador. El conjunto de Julian Nagelsmann es la primera selección europea en clasificarse para los dieciseisavos de final. En la primera ronda eliminatoria se enfrentarán a un tercero de los Grupos A, B, C, D o F.

Los tetracampeones del mundo no se juegan nada en este encuentro, pero es una cita decisiva para Ecuador. La brecha de calidad entre ambos combinados es abismal. Todo apunta a que Alemania despachará con comodidad a una selección ecuatoriana que todavía no ha visto portería en esta edición.

⚽Alineaciones Probables Ecuador vs Alemania

Posible alineación de Ecuador:

Galíndez, Franco, Pacho, Hincapié, Rodríguez, Yeboah, Vite Caicedo, Estupiñán, Plata, Valencia

Posible alineación de Alemania:

Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala, Havertz, Undav

🚀Las mejores apuestas Ecuador vs Alemania

1er Pronóstico Ecuador vs Alemania: Menos de 2.5 goles totales @ 2.00 en Sportium

Alemania dominará un duelo de pocos goles

Ecuador ha sido uno de los combinados con peor rendimiento hasta ahora, incapaz de marcar un solo gol. Curazao, el país más pequeño en clasificarse jamás para un Mundial, les rascó un empate sin goles gracias a una actuación cargada de coraje.

Tampoco lograron ver puerta contra Costa de Marfil, que se llevó la victoria por 1-0 en un partido donde Ecuador solo acertó cuatro tiros a puerta de 15 intentos. Su falta de puntería en los metros finales ha sido clamorosa.

Alemania, por el contrario, aprovechó la inexperiencia de Curazao en el debut. Marcaron siete goles para registrar la mayor victoria del torneo. La verdadera prueba llegó ante Costa de Marfil, donde se mantuvieron con un empate 1-1 hasta los minutos finales.

La Die Mannschaft presionó sin descanso en busca del gol de la victoria. Esto demostró que a ellos también les puede costar derribar una defensa sólida. Se espera que Alemania supere con facilidad al equipo de Beccacece y mantenga su portería a cero.

2ºPronóstico Ecuador vs Alemania: Ambos equipos anotarán – No @ 2.00 en Sportium

La caza del récord de Neuer

Ecuador es uno de los equipos ofensivos más ineficaces de este Mundial. Se encuentra entre las pocas selecciones que aún no han marcado un gol, una lista que completan Haití, Turquía, Cabo Verde, Argelia y Panamá.

La Tri ha rendido por debajo de lo esperado en ambos partidos. Contra Costa de Marfil, solo registraron cuatro remates a puerta de 15 intentos. Frente a Curazao, acumularon un xG (goles esperados) de 2.84, pero no lograron concretar. Su máximo goleador histórico, Enner Valencia, está teniendo serios problemas para guiar a la escuadra.

Alemania ha encajado goles en sus dos compromisos, tanto contra Curazao como ante Costa de Marfil. Aun así, su confianza irá en aumento, sobre todo tras conseguir ese agónico gol de la victoria frente al conjunto africano.

Al no tener mucho en juego, es poco probable que el bando de Julian Nagelsmann adopte una postura defensiva. Además, Manuel Neuer se encuentra estancado en siete porterías a cero en los Mundiales; estará deseando sumar una más para colarse en el top 3 histórico junto a leyendas de la talla de Sepp Maier, Peter Shilton y Fabien Barthez.

3er Pronóstico Ecuador vs Alemania: Alemania ganará la primera mitad @ 2.50 en Sportium

Golpe tempranero para Ecuador

Ecuador no ha estado a la altura ni en ataque ni en defensa. Sufrieron una derrota por 1-0 ante Costa de Marfil en la jornada inaugural y luego firmaron un amargo empate sin goles ante la modesta Curazao en su segunda presentación.

Los debutantes en la cita mundialista se encomendaron a una actuación estelar de su portero, Eloy Room, quien realizó 15 paradas. Esta cifra iguala el récord de más paradas en un solo partido de un Mundial, alcanzado por Tim Howard contra Bélgica en 2014.

Alemania cuenta con la total garantía de Manuel Neuer bajo palos. En la parcela ofensiva, Deniz Undav y Kai Havertz han dejado grandes sensaciones en el último tercio del campo. Con nueve tantos a favor, los germanos son los máximos artilleros del torneo, aventajando por dos goles a Canadá y Países Bajos.

Aunque la mayoría de sus goles llegaron en la segunda mitad, el cuadro de Nagelsmann rebosa confianza. Buscarán asfixiar a Ecuador desde el pitido inicial, mientras Neuer persigue su octava imbatibilidad mundialista. Se espera que Alemania se marche al descanso con ventaja antes de que el encuentro se abra definitivamente tras el descanso.

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