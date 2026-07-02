Colombia vs Ghana Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 04/07/26

🚀Mejores apuestas Colombia vs Ghana

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Goleador en cualquier momento - Luis Díaz ⭐ @ 2.62 en bet365

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🔍Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Colombia 1-0 Ghana

Colombia 1-0 Ghana Pronóstico de goleadores: Colombia: Luis Díaz

Colombia ha sorprendido a propios y extraños en esta Copa del Mundo. En el mejor de los casos, se esperaba que terminaran como segundos de su sector. Sin embargo, superaron todas las expectativas al liderar el Grupo K y llegar invictos a la fase de eliminación directa.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo ganaron sus dos primeros compromisos de la fase de grupos con actuaciones muy solventes y rascaron un empate ante Portugal en el último partido. La capacidad de los sudamericanos para dominar el ritmo de los partidos ha sido un factor clave en su camino hacia los dieciseisavos de final del torneo.

La Tricolor confía en sellar su boleto a octavos con un resultado positivo frente a Ghana. Una victoria los cruzaría con el ganador de la llave entre Suiza y Argelia. En ese escenario, Lorenzo confiará plenamente en sus pupilos. El técnico los respaldará para alcanzar los cuartos de final como mínimo.

Por su parte, Ghana se coló con lo justo a esta instancia del Mundial como una de las ocho mejores terceras. Las Estrellas Negras cosecharon tres resultados distintos en sus partidos de grupo, lo que dejó al descubierto su irregularidad.

Carlos Queiroz está armando al conjunto africano bajo la premisa de la solidez defensiva, fórmula con la que lograron rascarle un empate sin goles a Inglaterra. Su única victoria llegó gracias a un zarpazo agónico contra Panamá, mientras que sufrieron un revés ante Croacia en el cierre de la fase de grupos.

El resurgimiento de Ghana en el torneo podría ayudarles a romper las apuestas si logran plasmar una actuación sobria y dar la campanada con un triunfo sorpresivo.

⚽Alineaciones Probables Colombia vs Ghana

Posible alineación de Colombia:

Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Machado, Arias, Lerma, Puerta, Rodríguez, Díaz, Suárez

Posible alineación de Ghana:

Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Partey, Semenyo, Yirenkyi, Sibo, Williams, Ayew

👑Las mejores apuestas Colombia vs Ghana

1er Pronóstico Colombia vs Ghana: 1x2 y Ambos equipos anotan - Colombia y No @ 2.20 en bet365

Sin dudas sobre la calidad de Colombia

Colombia llega al choque de eliminación directa con la confianza por las nubes. El cuadro cafetero ha firmado actuaciones muy controladas, exhibiendo además un auténtico peligro en ataque. Su historial contra selecciones africanas también juega a favor, habiendo ganado tres de sus últimos cinco enfrentamientos de este tipo.

Mientras tanto, Ghana viene arrastrando resultados muy irregulares. Las Estrellas Negras ganaron apenas uno de sus últimos nueve compromisos internacionales. Esa racha incluyó cinco derrotas consecutivas, pero esperan revertir la tendencia con Queiroz al mando del banquillo.

Aun así, la realidad es que los ghaneses solo han marcado dos goles en sus tres partidos mundialistas en lo que va del torneo. Todavía no logran explotar el talento de Jordan Ayew y Antoine Semenyo, enfocándose mucho más en blindar su propia portería.

La supercomputadora de Opta le otorga a Colombia un 71.9% de probabilidades de clasificar, frente al 28.1% de Ghana.

El equipo de Néstor Lorenzo ha encadenado dos vallas invictas en la competición, se prevé que logren secar la ofensiva de Ghana. Tres de sus últimos cuatro partidos (75%) terminaron sin que ambos equipos marcaran. Lo mismo ocurrió en tres de los últimos cinco encuentros de Ghana (60%).

2ºPronóstico Colombia vs Ghana: 1x2 Primera mitad - Empate @ 2.20 en bet365

Apostando por un inicio de partido reservado

Con un boleto a los octavos de final en juego, no esperamos un festival de goles en este compromiso. El repliegue profundo de Ghana está diseñado para asimilar la presión rival con la esperanza de dañar mediante el contragolpe. Las Estrellas Negras mantuvieron su portería a cero ante Inglaterra a pesar de medirse a las joyas ofensivas de los Tres Leones.

Colombia deberá descifrar la manera de romper el bloque bajo de los africanos, una tarea que podría tomarle más tiempo de lo previsto. Además, los hombres de Néstor están muy bien trabajados en la línea defensiva; apenas han encajado un gol en lo que va del certamen. Haría falta algo extraordinario para que Ghana vulnere su retaguardia, especialmente en los primeros 45 minutos.

El conjunto sudamericano ya se marchó al descanso con tablas en el marcador en cada uno de sus últimos dos compromisos. Ghana, por su parte, llegó al entretiempo con el marcador empatado en tres de sus anteriores cuatro partidos (75%). Por lo tanto, anticipamos que ambas escuadras se estudiarán a fondo en el asalto inicial de este encuentro.

3er Pronóstico Colombia vs Ghana: Goleador en cualquier momento - Luis Díaz @ 2.62 en bet365

Respaldando a un hombre hambriento de gol

El máximo artillero de Colombia en esta Copa del Mundo es el lateral derecho Daniel Muñoz. Marcó en el debut del torneo y posteriormente firmó el gol de la victoria contra la RD Congo, en un partido donde incluso le anularon otro tanto por fuera de juego.

Luis Díaz es otra gran opción a tener en cuenta para mover las redes en cualquier momento de este choque eliminatorio. El exjugador del Liverpool estrenó su cuenta goleadora frente a Uzbekistán y bien pudo firmar un doblete ante la RD Congo, pero ambos fueron anulados.

Está claro que el extremo tiene un hambre voraz por aumentar su registro goleador y se perfila como el hombre con más papeletas para batir la portería rival. Atacando desde el sector izquierdo, Díaz resultará un dolor de cabeza difícil de frenar para la zaga ghanesa.

Tras firmar una campaña espectacular con 15 goles y 14 asistencias en 32 partidos de la Bundesliga con el Bayern Múnich, desde luego no es alguien a quien la casa de apuestas o el operador deban subestimar.

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