Brasil vs Noruega Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 05/07/26

🥅Mejores apuestas Brasil vs Noruega

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Más de 2.5 goles y Ambos equipos anotan ⭐ @ 2.05 en 1xBet

Erling Haaland anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.34 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Brasil vs Noruega son cortesía de 1xBet, correctas a 03 de julio de 2026 a las 16:00 y sujetas a cambios.

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🥳Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del resultado: Brasil 2-1 Noruega

Brasil 2-1 Noruega Pronóstico de goleadores: Brasil: Cunha, Vinicius Jr. - Noruega: Haaland

Brasil y Noruega se verán las caras este domingo en el MetLife Stadium en lo que promete ser uno de los partidos más vibrantes y entretenidos de los octavos de final. Dos de las ofensivas más demoledoras de todo el torneo chocan frente a frente con un boleto a los cuartos de final en juego.

La selección brasileña de Carlo Ancelotti llega a esta cita con un estado de forma muy alentador. Vinicius Jr. ha visto portería en todos los partidos de la fase de grupos y se consolida como uno de los futbolistas más determinantes del planeta en la actualidad.

Además, la remontada que firmaron en la segunda mitad contra Japón en los dieciseisavos de final fue espectacular, demostrando que esta 'Seleção' no solo vive del 'jogo bonito' y el talento natural, sino que también tiene mucho carácter y coraje.

El principal dolor de cabeza para el domingo son los problemas físicos en la plantilla. Lucas Paquetá está descartado tras sufrir una lesión en el muslo, lo que abre las puertas a Neymar para una de sus pocas apariciones como titular. Por otro lado, el veterano mediocentro Casemiro fue sustituido en el tramo final ante Japón, aunque el cuerpo técnico se muestra optimista de que superará sus problemas de calambres a tiempo para el fin de semana.

Por su parte, Noruega está viviendo una de las historias más emotivas y cautivadoras de este Mundial 2026. Los nórdicos se han plantado en la fase de eliminación directa por primera vez desde Francia '98. La valiente decisión de Ståle Solbakken de rotar al grueso de sus titulares en el último partido de grupos contra Francia dio sus frutos, logrando superar después a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final.

La estrategia ofensiva del conjunto europeo sigue girando con fuerza alrededor de Erling Haaland, quien ya acumula cinco dianas en lo que va del torneo. En el apartado de bajas, Julian Ryerson apura sus opciones para regresar a la acción tras arrastrar molestias en el muslo.

🧡Alineaciones Probables Brasil vs Noruega

Posible alineación de Brasil:

Alisson, Danilo, Gabriel, Marquinhos, Santos, Guimaraes, Casemiro, Rayan, Neymar, Cunha, Vinicius Jr.

Posible alineación de Noruega:

Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Berg, Odegaard, Nusa, Sorloth, Haaland

⚽Las mejores apuestas Brasil vs Noruega

1er Pronóstico Brasil vs Noruega: Gana Brasil @ 1.93 en 1xBet

Apostamos por el triunfo de Brasil en los 90 minutos

Brasil parte como la gran favorita en las cuotas previas al partido, y con total justicia. A diferencia de Noruega, que depende en exceso de una sola figura, el combinado brasileño cuenta con múltiples armas letales en ataque. Dominaron con autoridad el Grupo C y Alisson ha sabido mantener el cerrojo a cero en la portería de Ancelotti cuando ha sido requerido.

Los sudamericanos exhibieron una resiliencia tremenda en la segunda mitad de su último duelo, reponiéndose de un gol en contra para terminar doblegando a Japón en los instantes finales. Vinicius Jr. ya registra 10 remates a portería en este torneo, mientras que Matheus Cunha se está mostrando igual de punzante y peligroso en el último tercio del campo.

A Noruega le gusta proponer un fútbol muy vertical y de presión alta, careciendo del rigor táctico necesario para replegarse y encerrarse a defender en su propia área. Este estilo atrevido debería beneficiar enormemente a Brasil, cuyas transiciones ofensivas al contragolpe han sido letales y afiladas como un bisturí a lo largo del torneo. Si buscas una opción sólida en tu casa de apuestas, esta es una gran alternativa.

2ºPronóstico Brasil vs Noruega: Más de 2.5 goles y Ambos equipos anotan @ 2.05 en 1xBet

Un valor tremendo en el mercado de goles en ambas porterías

Cada uno de los últimos seis partidos disputados por Noruega terminaron con goles por parte de ambos bandos. Por el lado de Brasil, la tendencia es bastante similar: en siete de sus últimos nueve compromisos oficiales se cumplió el "Ambos anotan".

Para respaldar aún más este análisis, se han marcado tres o más goles en siete de los últimos ocho encuentros de la 'Canarinha'. Por su parte, cinco de los últimos seis choques de Noruega también superaron la línea de los dos goles.

A pesar de estas estadísticas tan claras, el operador nos permite realizar una apuesta combinada donde asociamos el “Más de 2.5 goles” con el “Ambos anotan” a una atractiva cuota por encima del par, que equivale a una probabilidad implícita del 48.78%. Nos parece, sin duda, la jugada con más valor de nuestros tres pronósticos para este fin de semana.

3er Pronóstico Brasil vs Noruega: Erling Haaland anotará en cualquier momento @ 2.34 en 1xBet

Sigue habiendo valor en confiar del lado del gran referente noruego

Pocos delanteros en el mundo atraviesan un momento más dulce que Haaland. El 'Androide' lleva 5 goles en esta Copa del Mundo y ha perforado las redes en cada uno de los partidos que ha arrancado como titular. Firmó sendos dobletes ante Irak y Senegal, antes de fusilar el gol de la victoria en los últimos minutos frente a Costa de Marfil para sellar la clasificación.

El circuito de juego del equipo de Solbakken está diseñado para abastecerlo de balones y es una amenaza constante tanto en jugada abierta como en las acciones a balón parado. Brasil no podrá contar con Éder Militão en la zaga central y una defensa que ya encajó dos goles en el torneo seguramente le concederá a Haaland varias ocasiones claras.

Las cuotas nos ofrecen su gol con una probabilidad de apenas el 42.74%. Considerando que mantiene una efectividad del 100% de cara al arco cuando sale desde el inicio, esta cuota se presenta como otra oportunidad magnífica para añadir a tus apuestas.

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