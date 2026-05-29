Las mejores apuestas al goleador de España en el Mundial 2026

Las cuotas para el Mundial 2026 dejan varias opciones interesantes en el mercado de máximo goleador.

Máximo goleador de la selección de España Cuotas Lamine Yamal 2.80 Mikel Oyarzabal 3.00 Mikel Merino 7.00 Ferran Torres 7.50

Cuotas cortesía de Codere. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

💪El estado físico de Yamal pone en duda su cuota goleadora

Tras otra temporada brillante, Lamine Yamal aparece como la principal carta ofensiva de España. El extremo del Barcelona llega al Mundial en un momento ideal, consolidado como uno de los jugadores más determinantes del equipo.

Sin embargo, las dudas pasan por su reciente lesión muscular, un problema que le impidió cerrar la temporada con normalidad y que encendió algunas alarmas de cara al torneo. Además, se trata de una lesión con riesgo de recaída, por lo que el manejo de sus cargas será clave.

Pensando en preservar a su máxima estrella para los partidos más importantes, no sería extraño ver a Luis de la Fuente administrando cuidadosamente sus minutos. Esto podría dejar a Yamal con menos protagonismo ante rivales como Cabo Verde y Arabia Saudita.

Precisamente esos partidos parecen ideales para sumar goles y tomar ventaja en mercados individuales como el de máximo goleador de España. Sin embargo, existe la posibilidad de que Yamal no aproveche completamente esas oportunidades y que su cuota actual no refleje del todo ese escenario.

📉Regularidad y valor: Oyarzabal gana fuerza como goleador de España

Con mayor regularidad y tras una gran temporada llega Mikel Oyarzabal al Mundial 2026. El delantero de la Real Sociedad cerró LaLiga con 15 goles, consolidándose como una de las piezas ofensivas más fiables del fútbol español.

Además de su rendimiento a nivel de clubes, Oyarzabal atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con la selección. Desde la final de la Nations League de 2025, el atacante ha marcado nueve goles en sus últimas nueve apariciones con España.

El capitán de la Real Sociedad también fue fundamental durante las Eliminatorias Europeas. Oyarzabal promedió un gol por partido tras convertir seis tantos en seis encuentros disputados.

Todo apunta a que el delantero será la principal referencia ofensiva de España en el Mundial. Rodeado por extremos como Nico Williams y Lamine Yamal, Oyarzabal tendrá un contexto ideal para encontrar espacios y oportunidades de gol.

A diferencia de otros candidatos, Oyarzabal llega sin dudas físicas y con una cuota incluso más atractiva en el mercado. Por su regularidad, rol dentro del equipo y presente goleador, aparece como el mejor candidato para terminar como máximo goleador de España en el torneo.

🎁Las opciones ofensivas de España: ¿Habrá sorpresa?

Ferran Torres y Mikel Merino aparecen como otras alternativas capaces de dar la sorpresa en el mercado goleador de España. Ambos llegan con buenas sensaciones y podrían aprovechar distintos escenarios a lo largo del torneo.

El delantero del Barcelona cerró la temporada con 16 goles en LaLiga y otros tres en Champions League. Aunque no tiene asegurado un puesto como titular, Ferran podría sumar minutos importantes en la fase de grupos ante rivales de menor exigencia.

Por su parte, Mikel Merino se ha convertido en un volante con mucha llegada al área y una amenaza constante en ataque. El mediocampista firmó varios goles durante las Eliminatorias Europeas, ganando además mucha confianza dentro del esquema de Luis de la Fuente.

Tanto Ferrán como Merino, junto a un Nico Williams que tuvo una temporada algo irregular, aparecen como opciones más lejanas en los mercados. Sin embargo, sus cuotas pueden resultar interesantes dependiendo de cómo evolucione el Mundial y de las rotaciones que presente España.

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