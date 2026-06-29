Alemania vs Paraguay Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 29/06/26

🎇Mejores apuestas Alemania vs Paraguay

Joshua Kimmich marca o asiste en cualquier momento ⭐ @ 2.75 en Sportium

Más de 2.5 goles en total y Ambos equipos marcan – Sí ⭐ @ 2.30 en Sportium

Paraguay gana o empata en el tiempo reglamentario ⭐ @ 3.10 en Sportium

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Alemania 1-2 Paraguay

Alemania 1-2 Paraguay Pronóstico de goleadores: Alemania: Kai Havertz; Paraguay: Julio Enciso, Matías Galarza

Alemania arrancó con un rodillo imparable al endosarle un contundente 7-1 a Curazao, debutante en la Copa del Mundo, firmando la mayor goleada del torneo hasta la fecha. A continuación, sufrieron lo suyo para amarrar un trabajado 2-1 frente a Costa de Marfil gracias a un doblete de Deniz Undav.

Sin embargo, la verdadera prueba de fuego llegó ante Ecuador en la última jornada de la fase de grupos. La Tricolor dio la campanada al tumbar a la Mannschaft por 2-1, infligiéndoles su primera derrota del torneo. Pese al tropiezo, Alemania amarró el liderato del Grupo E, lo que depara un choque de alto voltaje ante una rocosa Paraguay.

Los pupilos de Gustavo Alfaro sufrieron un duro correctivo en el debut al caer 4-1 contra Estados Unidos, uno de los anfitriones. No obstante, supieron lamerse las heridas de inmediato con una victoria por 1-0 ante Turquía, un triunfo de mucho mérito tras quedarse con diez jugadores.

Un empate sin goles frente a Australia en la jornada definitiva les bastó para sellar el billete como uno de los mejores terceros. Los guaraníes llegan con la moral por las nubes y curtidos tras una fase de grupos de pura supervivencia.

La confianza de Alemania creció como la espuma tras imponerse por la mínima a Costa de Marfil, pero sufrió un duro revés con el planteamiento de Ecuador en el cierre del grupo. Ahora, Paraguay se presenta como uno de los tapados del torneo.

No esperes un partido plácido ni mucho menos para Alemania. De hecho, este cruce evoca fantasmas de su último enfrentamiento mundialista en 2006, donde Paraguay cayó con la cabeza alta (1-0) en octavos de final por culpa de un gol de Oliver Neuville en el minuto 88.

La hoja de ruta de los sudamericanos está clara: hacer daño a Alemania en las transiciones. Paraguay confía en estirar su racha y, por qué no, igualar su techo histórico en Mundiales, aquellos cuartos de final de 2010. El billete es de oro, ya que el ganador se medirá en la siguiente ronda al vencedor del Francia vs Suecia.

⚽Alineaciones Probables Alemania vs Paraguay

Posible alineación de Alemania:

Neuer, Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sané, Musiala, Wirtz, Havertz.

Posible alineación de Paraguay:

Gill, Cáceres, Canale, Gómez, Maidana, Alonso, Cubas, Galarza, Bobadilla, Almirón, Enciso.

🔥Las mejores apuestas Alemania vs Paraguay

1er Pronóstico Alemania vs Paraguay: Joshua Kimmich marca o asiste en cualquier momento @ 2.75 en Sportium

El momento de brillar de Kimmich

El polivalente baluarte del Bayern de Múnich, Joshua Kimmich, sigue siendo uno de los hombres de máxima confianza para Julian Nagelsmann. Su clarividencia para conectar la línea defensiva con el ataque es el motor que da ritmo a la Mannschaft.

A sus 31 años, el capitán germano repartió dos asistencias en el festín del 7-1 a Curazao y volvió a firmar un partido soberbio en la medular frente a Costa de Marfil. No obstante, el centro del campo de Ecuador logró cortocircuitar su fútbol en la derrota por 2-1.

Kimmich cerró la temporada de clubes 2025/26 sumando dos goles y 13 asistencias en 49 partidos. En esta cita mundialista, Nagelsmann lo ha reconvertido al carril derecho y el futbolista ha respondido con creces.

En el que ya es su tercer Mundial, Kimmich será una pieza clave en el primer partido a vida o muerte de Alemania en una Copa del Mundo desde que tocaran el cielo en 2014. Apostar por que aporta un gol o una asistencia ofrece un valor muy atractivo en cualquier casa de apuestas.

2ºPronóstico Alemania vs Paraguay: Más de 2.5 goles en total y Ambos equipos marcan – Sí @ 2.30 en Sportium

Partido de altos vuelos en Boston

Alemania se ha mostrado de lo más irregular en lo que va de torneo. El tropiezo por 2-1 ante Ecuador dejó al descubierto sus fisuras atrás: ya llevan cuatro partidos oficiales recibiendo gol y han encajado en seis de sus últimos siete compromisos.

Con todo, tras el bache en la pasada Nations League, el combinado germano ha sumado 11 victorias en sus últimos 12 encuentros y en 10 de ellos se superó la barrera de los 2.5 goles. Además, cinco de los últimos seis partidos de Alemania en Mundiales registraron más de 2.5 tantos. El caudal ofensivo está fuera de toda duda, pero la retaguardia es otra historia.

Paraguay no cuenta con un balance de victorias tan apabullante en sus registros recientes. En el grupo sumaron un triunfo, un empate y una derrota. Curiosamente, solo en la abultada derrota por 4-1 ante EE. UU. marcaron ambos conjuntos.

A partir de ahí, los guaraníes echaron el cerrojo, logrando dos porterías a cero consecutivas. Tienen piezas de sobra para armar contragolpes letales y castigar a Alemania, por lo que se espera que vean portería en un duelo que promete ser de ida y vuelta. Si buscas mercados atractivos en tu operador de confianza, combinar los goles parece la opción idónea.

3er Pronóstico Alemania vs Paraguay: Paraguay gana o empata en el tiempo reglamentario @ 3.10 en Sportium

Los guaraníes buscan desesperar a Alemania

Paraguay encajó un golpe durísimo en su estreno al recibir cuatro goles de Estados Unidos, pero ese correctivo espoleó a los de Alfaro. Reaccionaron con casta eliminando a Turquía por 1-0, jugando toda la segunda parte en inferioridad numérica.

En la última jornada solo necesitaban un punto ante Australia, que buscaba idéntico botín para certificar el pase. Hubo un pacto de no agresión implícito y ninguno de los dos equipos generó ocasiones de peligro en un empate sin goles de manual.

Ahora se lo juegan todo a una carta en sus primeros octavos de final desde 2010. Alemania es un bloque muy ordenado, pero Paraguay diseccionará el plan que ejecutó Ecuador para inspirarse en él. Su principal objetivo será estirar las tablas durante los 90 minutos. Si el choque se va a la prórroga, el escenario se abre por completo.

Alemania cuenta con ventaja si se llega a la tanda de penaltis por las tablas y experiencia de sus futbolistas en grandes escenarios. Sin embargo, en el tiempo reglamentario, se espera que Paraguay desespere a los alemanes replegándose atrás en bloque bajo y castigando con la velocidad de su tridente a la contra. Una apuesta combinada que cubra esta doble oportunidad puede ser una gran alternativa para tu boleto.

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