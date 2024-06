Colombia vs Paraguay Apuestas y Pronóstico Copa América 2024 | 25/06/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Colombia vs Paraguay por la Copa América 2024 el 25/06/24.

En este Colombia vs Paraguay, Colombia llega a esta Copa América como una de las grandes favoritas al título, arrastrando un invicto de 23 partidos desde su última derrota en febrero de 2022. En su debut, se enfrentará a la dura selección de Paraguay en el imponente estadio NRG de Houston por el Grupo D, que comparten con Brasil y Costa Rica. Colombia obtuvo el tercer puesto en la última edición, mientras que Paraguay cayó en los penaltis ante Perú en los cuartos de final.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Colombia vs Paraguay por la Copa América 2024:

Resultado Final: Colombia – 1.66 en bet365

Ambos Equipos Anotarán: No– 1.66 en bet365

Goles Más/Menos de: Menos de 2.5 – 1.61 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Colombia vs Paraguay son cortesía de bet365, correctas a 24 de junio a las 00:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Colombia vs Paraguay

La selección con la mejor racha vigente de partidos sin perder en todo el mundo, y con ocho victorias consecutivas, se presenta en la Copa América como favorita en su duelo ante Paraguay. Colombia, tras quedarse sin participar del Mundial 2022, ha experimentado una profunda renovación de plantilla y mentalidad con la llegada de Néstor Lorenzo al banquillo. Desde entonces, ha conseguido 18 triunfos y 5 empates en sus últimos 23 partidos.

A pesar de su buen momento, se enfrentará a la siempre complicada Paraguay, en lo que será un típico duelo sudamericano con buena técnica, mucha intensidad y un juego muy cortado. De los 19 enfrentamientos entre ambos en este siglo, en 14 de ellos uno de los dos equipos no consiguió marcar, por lo que nuestro segundo pronóstico para este Colombia vs Paraguay es que ambos equipos no anotarán. Además, Paraguay apenas ha marcado dos goles (ante Bolivia y Panamá) en sus últimos nueve partidos previos a este torneo, evidenciando muchas carencias en el ataque.

En Copa América, Colombia y Paraguay se han enfrentado en once ocasiones, de las cuales en ocho uno de los dos equipos no consiguió marcar. Los últimos dos enfrentamientos entre ellos en esta competición culminaron con triunfos colombianos, el más reciente por 1-0 cuando compartieron grupo en la edición de 2019. Además, Colombia ha mantenido su portería a cero en ocho de sus últimos doce partidos en este torneo, considerando las últimas tres ediciones.

Pocos goles en Houston en el Colombia vs Paraguay

Nuestra tercera apuesta refleja una baja cantidad de goles en un duelo que prevemos será muy cerrado, con Colombia intentando vulnerar la defensa rival desde los costados y los paraguayos apostando al contraataque y al balón parado.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos se marcaron menos de 2.5 goles por partido, mientras que en tan solo uno de los últimos 10 compromisos de Paraguay en el último año hubo más de dos goles. Para completar, en la pasada edición de este certamen, Colombia anotó apenas cuatro goles en sus seis primeros partidos hasta las semifinales.

Mejores casas de apuestas Copa América