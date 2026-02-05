Código promocional Dazn Bet válido en febrero 2026

Dazn Bet está creciendo con muy buen ritmo y ya la consideramos como una de las casas de apuestas más interesantes del mercado español. Y es que cuenta con el respaldo de la plataforma DAZN, un auténtico gigante en el sector de la retransmisión deportiva. Su propuesta de juego combina apuestas deportivas y casino online, con una sección de promociones de lo más interesante. En este artículo te explico todo lo que debes saber sobre el código promocional Dazn Bet, el bono de bienvenida disponible en 2026 y cómo aprovecharlo paso a paso, tanto en deportes como en casino.

Bono de bienvenida Dazn Bet

El bono de bienvenida de Dazn Bet está dividido en dos partes, de cada uno de los 2 grandes segmentos del juego online que son apuestas deportivas y casino. En la sección de deportes, la promoción permite obtener hasta 200€ en apuestas gratis, igualando el importe de la primera apuesta válida que realice el usuario. Es decir, si apuestas 20€, recibes una apuesta gratis de 20€; si apuestas 100€, la freebet será de 100€, con un máximo de 200€.

En el apartado de casino, la promoción para nuevos usuarios alcanza también hasta 200€ en bono de casino. Este bono se acredita automáticamente tras el primer depósito, siempre que el usuario haya hecho clic en la opción “Optar para participar”. Es una promoción totalmente estándar de casino, que permite disponer de mayor saldo en los primeros pasos en la plataforma.

Términos y condiciones del Bono

Como en cualquier casa de apuestas regulada en España, el bono de Dazn Bet está sujeto a una serie de términos y condiciones que conviene saber bien desde el principio. En apuestas deportivas, el depósito mínimo es de 5€ y la primera apuesta debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la apertura de la cuenta. La apuesta mínima es de 5€ y la cuota mínima exigida es de 1,50.

La apuesta gratis obtenida no tiene requisito de apuesta, y esto significa que las ganancias generadas se convierten directamente en saldo real, descontando siempre el importe de la freebet, vamos, el procedimiento habitual. Eso sí, la apuesta gratis caduca a los 7 días desde su acreditación, por lo que no conviene dormirse.

En el caso del casino, el bono debe apostarse x40 antes de poder retirar ganancias, en lo que se conoce como “rollover”. No todos los juegos contribuyen igual al rollover, las slots, máquinas de azar y videobingo cuentan al 100%, el blackjack solo al 5% y la ruleta al 10%. A considerar que las ganancias máximas del bono están limitadas a x3 del valor del bono acreditado, y este caduca 7 días después de su activación.

Más ofertas disponibles en Dazn Bet

De primeras adelantamos que el área promocional es uno de los puntos a destacar en DAZN Bet, vamos, que hay mundo más allá del código promocional DAZN Bet. De primeras, otorgan apuestas gratis cuando hay eliminatorias en torneos como Champions League o Copa del Rey. También potencian el baloncesto, asignando apuestas por jugar combinadas y con el creador de apuestas. Y luego está el DAZN Bet Club, con el que el jugador puede acumular puntos y canjearlos por premios.

En la sección de casino encontramos una extensa variedad de promociones, que empiezan cada lunes con un bono por depósito. En otra promoción, DAZN Bet ofrece un 20% de reembolso por las pérdidas, y al igual que para la sección de deportes, también el casino forma parte del DAZN Bet Club. Pero lo más curioso es la ruleta de los viernes, que da premios como apuestas gratis o Golden Chips para casino.

¿Cómo inscribirse en Dazn Bet?

El proceso de registro en Dazn Bet es sencillo y se puede hacer tanto desde el ordenador como desde el teléfono o similar:

El primer paso consiste en acceder a la web oficial y pulsar en el botón que dice “Regístrate”. A continuación, se solicitan los datos personales básicos, como el correo electrónico, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento y la dirección. Después llega el paso de crear las credenciales de acceso y elegir el tipo de bono. En este punto, en el campo correspondiente, se debería introducir el código promocional cuando esté disponible, aunque actualmente no es obligatorio para acceder al bono de bienvenida. Una vez creada la cuenta, solo queda realizar el primer depósito, seleccionar el bono deseado y empezar a apostar. No dejes para última hora lo de verificar la identidad, un requisito legal en España de cara a procesar retiros de saldo, que se realiza subiendo una copia del DNI o documento equivalente.

¿Por qué suscribirse a Dazn Bet?

Uno de los principales atractivos de Dazn Bet es su enfoque claramente deportivo. La plataforma ofrece una amplia variedad de mercados, especialmente en fútbol, con opciones que van mucho más allá. A mí particularmente me deja a cuadros que permitan realizar apuestas a “tiros con el pie izquierdo”, y otro tipo de apuestas tan inusuales, tan raras de ver.

Las cuotas son competitivas y van a ser similares a las de las principales casas del mercado español. Y luego la interfaz es moderna, algo que se nota de un simple vistazo, pero es que además es intuitiva y se ve que está muy pensada para usuarios que ya están familiarizados con el entorno DAZN. A esto se suma una buena integración entre apuestas deportivas y casino, permitiendo gestionar todo desde una misma cuenta. Y por supuesto, el hecho de operar bajo licencia española aporta un plus de seguridad y confianza.

¿Es necesario un código promocional Dazn Bet para obtener el bono?

No, actualmente no es necesario introducir un código promocional Dazn Bet para acceder al bono de bienvenida. Basta con registrarse correctamente, seleccionar el bono durante el proceso de alta y luego ya cumplir con los requisitos indicados en los términos y condiciones. De momento nos olvidamos del código descuento, que solo sería necesario en caso de promociones puntuales o campañas especiales, y cuando lo pidan.

¿Habrá un código promocional Dazn Bet disponible pronto?

Todo apunta a que Dazn Bet seguirá lanzando campañas promocionales a lo largo del año, especialmente coincidiendo con torneos y eventos deportivos de interés. Es muy probable que en el futuro aparezca algún código promocional específico con ventajas adicionales, pero lo cierto es que con certeza, no sabemos nada. Por eso, conviene estar atento a este artículo, que se irá actualizando con cualquier novedad relevante sobre todo lo que tenga que ver con el código promocional Dazn Bet.

Preguntas Frecuentes Sobre Dazn Bet

Dazn Bet ¿es legal en España?

La respuesta es sí, ya que opera con licencia de la DGOJ, cumpliendo con toda la normativa vigente. Que sea una marca de DAZN es algo que ya disipa cualquier tipo de duda y transmite confianza al consumidor.

¿Qué métodos de pago tiene DAZN Bet?

DAZN Bet trabaja métodos de pago variados, que en concreto son VISA, Mastercard, Skrill, paysafecard, bizum y Paypal. De este modo, cualquier apostante va a quedar cubierto.

¿Cuál es el bono de bienvenida de DAZN Bet?

El bono de bienvenida de DAZN Bet consiste en una freebet de un máximo de 200€. El importe de dicha apuesta gratis vendrá marcado por el valor de la primera apuesta realizada en la casa, cuyo mínimo será 5€.