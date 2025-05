Chelsea vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Premier League | 04/05/25

Chelsea vs Liverpool

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Chelsea vs Liverpool por Premier League el 04/05/25.

Mejores apuestas Chelsea vs Liverpool

Ambos equipos anotan - Sí ⭐@1.49 en Bwin

Primer gol - Liverpool ⭐@2.10 en Bwin

Resultado: Empate ⭐@3.70 en Bwin

Pronosticamos un empate 1-1.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Chelsea vs Liverpool son cortesía de Bwin, correctas a 3 de mayo a las 11:10 y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Aunque Enzo Maresca tuvo un buen comienzo como entrenador del Chelsea, el cambio de año trajo consigo algunos resultados negativos. Sin embargo, aún tienen nueve puntos más que la temporada pasada después de 34 partidos.

Hay una mejora notable en Stamford Bridge, destacada por el hecho de que todavía pueden clasificarse para la Champions League.

Si el Chelsea no tiene éxito en su semifinal de la Conference League, necesitarán mantener su puesto entre los cinco primeros en la Premier League. Sin embargo, el Nottingham Forest no está muy lejos. No será fácil, ya que se enfrentan a los nuevos campeones de liga, el Liverpool, el domingo por la tarde.

A pesar de haber sido ya coronados campeones, es probable que los Reds presenten un duro desafío a sus anfitriones. Sin embargo, han cometido algunos errores en 2025 que el Chelsea querrá aprovechar.

Con solo cuatro partidos restantes en la temporada, no hay nada más por lo que jugar para el Liverpool. Por lo tanto, el equipo de Enzo Maresca estará más motivado para ganar.

Alineaciones Probables Chelsea vs Liverpool

Posible alineación del Chelsea:

- RobertSánchez; Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella; Lavia, Enzo Fernández, Palmer; Madueke, Neto, Jackson

Posible alineación del Liverpool:

- Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Díaz

Las mejores apuestas Chelsea vs Liverpool

1er Pronóstico Chelsea vs Liverpool: Ambos equipos anotan - Sí @1.49 en Bwin

El Chelsea es particularmente fuerte en ataque en casa, ya que ha marcado 31 de sus 59 goles totales. Aunque promedian 1.82 goles por partido, su preocupación es su defensa.

Los Blues han concedido 17 goles en el mismo número de partidos en casa, lo que significa que conceden un gol por partido. En el 65% de sus encuentros de liga, ambos equipos han anotado.

Ahora se enfrentarán al mejor equipo atacante de la liga. El Liverpool ha marcado un total de 80 goles en lo que va de temporada. De ellos, 41 goles han sido en partidos fuera de casa, con un promedio de 2.41 goles por encuentro como visitante.

Los campeones han marcado al menos una vez en cada uno de sus partidos de liga fuera de casa. Mientras tanto, los anfitriones no lograron anotar contra el Man City en casa.

Como resultado, nuestras apuestas Chelsea vs Liverpool sugieren que ambos equipos marcarán el domingo por la tarde.

2ºPronóstico Chelsea vs Liverpool: Primer gol - Liverpool @2.10 en Bwin

Habiendo asegurado el título, será interesante ver qué equipo alineará Arne Slot el domingo. Independientemente de quién esté en la lista, el Liverpool tendrá un ataque fuerte. Los de Merseyside han sido muy eficientes fuera de casa.

Han anotado primero en 13 de sus 17 partidos fuera de casa, representando el 76% de sus encuentros como visitantes. Sin embargo, el Chelsea es fuerte en casa y ha concedido primero en seis de sus 17 partidos de liga en Stamford Bridge, lo que es el 35% del tiempo.

Los visitantes anotaron primero las últimas tres veces que se enfrentaron, incluyendo el partido correspondiente la temporada pasada. Por lo tanto, pronosticamos que el Liverpool anotará primero en nuestras apuestas Chelsea vs Liverpool.

3er Pronóstico Chelsea vs Liverpool: Resultado: Empate @3.70 en Bwin

Habiendo ganado el título de liga, es posible que el Liverpool no rinda al máximo el domingo por la tarde. Al mismo tiempo, el Chelsea no ha estado en buena forma recientemente. Además, tendrán un ojo puesto en el partido de vuelta de la semifinal de la Conference League.

Tres de los últimos cinco enfrentamientos directos terminaron en empate después de 90 minutos. Eso incluye las dos últimas veces que se enfrentaron en Stamford Bridge. Considerando todo, hay una buena posibilidad de que se anulen mutuamente y empaten.