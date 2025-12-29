Chelsea vs Bournemouth Pronóstico y Apuestas Premier League | 30/12/25

+

👑Mejores apuestas Chelsea vs Bournemouth

Chelsea -1 (hándicap 3 vías) ⭐ @ 2.40 en bet365

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.00 en bet365

João Pedro anota o asiste ⭐ @ 1.66 en bet365

Predicción de marcador: Chelsea 3-1 Bournemouth

Predicción de goleadores: Chelsea: Pedro, Neto, Palmer – Bournemouth: Semenyo

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Chelsea vs Bournemouth son cortesía de bet365, correctas a 29 de diciembre de 2025 a las 17:10 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El martes por la noche hay duelo entre el quinto y el decimoquinto. Los Blues de Enzo Maresca se enfrentan al Bournemouth de Andoni Iraola, que ha estado fuera de forma en las últimas semanas.

El Chelsea está lejos de su mejor forma. Los Blues dejaron escapar una ventaja mínima en casa ante el Aston Villa en su partido más reciente de la EPL. El gol de João Pedro fue neutralizado por un doblete de Ollie Watkins del Villa.

Los hombres de Maresca han estado involucrados en varios partidos entretenidos últimamente. Cuatro de sus últimos cinco partidos de Premier League han tenido tres o más goles, con ambos equipos anotando. Su incapacidad para mantener la portería a cero de manera consistente les está costando caro últimamente.

Hay que remontarse al 26 de octubre para ver la última victoria del Bournemouth en la EPL. Desde entonces, han pasado nueve partidos sin ganar. Iraola sigue sin contar con los servicios de Ben Gannon-Doak, Tyler Adams y Veljko Milosavljevic debido a lesiones.

La Premier League es tan impredecible que los Cherries están más cerca del quinto que del West Ham, que ocupa el puesto 18.

⚽Alineaciones Probables Chelsea vs Bournemouth

Posible alineación del Chelsea:

Sánchez, Cucurella, Gusto, Chalobah, Badiashile, Fernández, James, Neto, Garnacho, Palmer, Pedro

Posible alineación del Bournemouth:

Petrovic, Truffert, Smith, Diakité, Senesi, Cook, Tavernier, Jiménez, Semenyo, Kluivert, Evanilson

🔥Las mejores apuestas Chelsea vs Bournemouth

1er Pronóstico Chelsea vs Bournemouth: Chelsea -1 (hándicap 3 vías) @ 2.40 en bet365

Aunque no es fácil respaldar al Chelsea con total confianza en este momento, seguimos viendo a los Blues como los ganadores más probables. Dada la mala forma reciente del Bournemouth y la racha invicta de 9 partidos del Chelsea en enfrentamientos directos, una victoria en casa parece una predicción sensata.

El reciente registro defensivo del Bournemouth nos ofrece cierta confianza para apostar en contra de los Cherries en Stamford Bridge. Han concedido 15 goles en sus últimos cuatro partidos fuera de casa.

El Chelsea ha anotado primero en cinco de sus últimos siete enfrentamientos directos y promedia 1.67 goles anotados por partido. Se espera que los Blues tomen el control una vez más. Respaldar una victoria local con hándicap -1 ofrece valor en las apuestas Chelsea vs Bournemouth.

2ºPronóstico Chelsea vs Bournemouth: Más goles en la segunda mitad @ 2.00 en bet365

Analizar los datos de distribución de goles en los partidos del Chelsea como local y los partidos del Bournemouth fuera de casa revela algunas tendencias notables. El Chelsea ha anotado siete de sus 13 goles en casa en la segunda mitad de los partidos.

El Bournemouth ha encajado 16 de sus 27 goles fuera de casa después del descanso. El Chelsea solo ha concedido un gol en la primera mitad de sus partidos en casa hasta ahora esta temporada.

En ese sentido, es sorprendente que la probabilidad de que la segunda mitad produzca más goles que la primera sea solo del 50%. Esta parece ser la apuesta de valor de nuestro trío de apuestas Chelsea vs Bournemouth.

3er Pronóstico Chelsea vs Bournemouth: João Pedro anota o asiste @ 1.66 en bet365

João Pedro ha tenido un inicio prometedor en el Chelsea desde que llegó del Brighton este verano. La adquisición de gran valor ha registrado nueve contribuciones de gol en 18 apariciones con una tasa de acierto del 50%.

Anotó su sexto gol de la temporada en la EPL en la derrota del Chelsea por 2-1 en casa ante el Aston Villa. Sus instintos de cazador le ayudaron a detectar un esfuerzo a corta distancia. También tiene tres asistencias en su haber hasta ahora esta temporada. Su relación en el campo con Cole Palmer tiene un gran potencial.

Los mercados de apuestas creen que solo hay un 47.62% de probabilidad de que Pedro anote o asista contra el Bournemouth. Esto parece bajo, dado su reciente forma y la porosa defensa del Bournemouth. También registró dos goles y dos asistencias con el Brighton en sus últimos cinco enfrentamientos de la EPL contra los Cherries.