Chelsea vs Arsenal Pronóstico y Apuestas EFL Cup | 14/01/26

👑Mejores apuestas Chelsea vs Arsenal

Empate ⭐ @ 3.20 en Codere

El Arsenal marca el primer gol ⭐ @ 1.85 en Codere

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.82 en Codere

Predicción de marcador: Chelsea 1-1 Arsenal

Predicción de goleadores: Chelsea: Delap - Arsenal: Saka

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Chelsea vs Arsenal son cortesía de Codere, correctas a 12 de enero de 2026 a las 16:50 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Después de haber superado al Crystal Palace en los cuartos de final de la EFL Cup por penales, los Gunners se enfrentan al Chelsea en su partido de ida de la semifinal el miércoles.

El nuevo entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, dirigirá su primer partido en casa como técnico de los Blues. Su primer juego es el viaje del sábado a Charlton en la tercera ronda de la FA Cup. Estos partidos de copa son una oportunidad inmediata para que Rosenior genere algo de impulso, lo cual es vital dado que el Chelsea no ha ganado en sus últimos cinco partidos de la EPL.

Rosenior debe mejorar la estructura defensiva del Chelsea y la forma en que comienzan los partidos, ya que han concedido el primer gol en cuatro de sus últimos cinco encuentros. Los Blues tampoco han mantenido su portería a cero en sus últimos seis partidos.

En contraste, los Gunners han perdido solo dos de sus 21 partidos de la EPL esta temporada y han asegurado siete victorias en sus últimos ocho encuentros. Mientras avanzan hacia el título de la EPL, asegurar un doblete doméstico sería un logro significativo para el entrenador español.

⚽Alineaciones Probables Chelsea vs Arsenal

Posible alineación del Chelsea:

Sánchez; Gusto, Cucurella, Adarabioyo, Chalobah, Santos, Caicedo, Neto, Fernández, Palmer, Delap

Posible alineación del Arsenal:

Raya; Timber, Hincapié, Gabriel, Saliba, Rice, Ødegaard, Zubimendi, Saka, Trossard, Gyökeres

🔥Las mejores apuestas Chelsea vs Arsenal

1er Pronóstico Chelsea vs Arsenal: Empate @ 3.20 en Codere

Los últimos tres encuentros entre Chelsea y Arsenal en Stamford Bridge han terminado en empate. Por lo tanto, hay una fuerte posibilidad de que la racha se extienda a cuatro partidos el miércoles por la noche.

Dado que es un enfrentamiento a dos partidos, un empate sería un resultado aceptable para ambos clubes. El Arsenal puede contener a los Blues y regresar al Emirates para el partido de vuelta decisivo frente a sus aficionados. En cuanto a Rosenior, evitaría la derrota en su primer partido en casa al mando.

Casi tres quintos (57.14%) de los últimos siete partidos entre Chelsea y Arsenal en Stamford Bridge han terminado en empate. Así, respaldar otro empate en las apuestas Chelsea vs Arsenal con una probabilidad de solo 30.30% parece una elección inteligente.

2ºPronóstico Chelsea vs Arsenal: El Arsenal marca el primer gol @ 1.85 en Codere

El Arsenal tiene un historial consistente de comenzar bien contra el Chelsea, ya que han marcado primero en siete de sus últimos nueve encuentros con los Blues. Además, han anotado primero en seis de sus últimos siete partidos en todas las competiciones.

En cambio, los mercados de apuestas solamente dan a los Gunners un 52.63% de probabilidad de hacerlo el miércoles por la noche. Por lo tanto, esta es la mejor jugada de valor de nuestro trío de apuestas Chelsea vs Arsenal esta semana.

Vale la pena señalar que el Arsenal es el segundo máximo goleador de la Premier League después del Manchester City, a pesar de sus problemas para encontrar un delantero central prolífico.

Dada la actual falta de cohesión del Chelsea mientras se adaptan al enfoque táctico de Rosenior, el Arsenal está bien posicionado para comenzar fuerte y encontrar la red primero una vez más.

3er Pronóstico Chelsea vs Arsenal: Menos de 2.5 goles @ 1.82 en Codere

Casi tres cuartas partes (72%) de los partidos de ida de las semifinales de la EFL Cup en las últimas diez temporadas han presentado dos goles o menos. Esto incluye un empate sin goles entre estos dos clubes en Stamford Bridge en las semifinales de la EFL 2017/18.

Aunque ver otro empate sin goles es poco probable, hay cierto valor en apostar por menos de 2.5 goles en este partido. Los mercados de apuestas sugieren que hay un 54.05% de probabilidad de que se marquen dos o menos goles el miércoles por la noche.

Dado los datos históricos, la defensa sólida del Arsenal y el deseo de Rosenior de iniciar bien su mandato como entrenador, se espera que ambos equipos prioricen minimizar errores en este partido de ida.

