Apuestas en la última jornada de la UCL: Todo en juego en 17 partidos

La fase inicial de la Champions League está lista para un final dramático el miércoles. Aquí te mostramos cómo deberían los apostadores abordar la acción en toda Europa. El enfrentamiento entre el Arsenal y el Kairat es el único de los 18 partidos donde no hay nada en juego en términos de la carrera por los primeros ocho o los primeros 24.

💹 Mercados de la última jornada de la Champions

Cuotas

Mercados Cuotas ⭐ Bayer Leverkusen -1 Hándicap vs Villarreal 2.40 Kairat +3 Hándicap vs Arsenal 2.57 PSG gana y Más de 3.5 goles vs Newcastle 3.00

💪 La Champions League vivirá una emocionante última jornada

La última jornada de la Champions League promete ser muy emocionante. Cada gol afectará la clasificación en vivo, con 18 partidos jugándose simultáneamente. Los ocho primeros equipos obtendrán su pase directo a los octavos de final. Hasta ahora, solo el Arsenal y el Bayern Múnich han asegurado sus boletos.

Hay 13 clubes compitiendo por los otros seis puestos. Un empate probablemente será suficiente para el Real Madrid, que ocupa el 3er lugar, cuando se enfrenten al Benfica. Por el contrario, los equipos ubicados entre el cuarto y el decimoquinto puesto, que actualmente están separados por solo tres puntos, deberán ir a por la victoria.

En una carrera tan cerrada, es casi inevitable que la diferencia de goles determine quién conseguirá una plaza entre los ocho primeros. Actualmente, PSG y Newcastle tienen los mejores registros (+10) entre los 8 clubes con 13 puntos. Sin embargo, se enfrentarán en un gran choque en la última jornada.

Muchos equipos que están directamente debajo de esos dos tienen encuentros finales favorables. El Barcelona recibe al Copenhague, el City enfrenta al Galatasaray, el Atlético de Madrid juega en casa contra el Bodo/Glimt y el Atalanta visita al Union Saint-Gilloise.

Esos enfrentamientos sugieren que el corte estará en los 16 puntos. Eso es una mala noticia para el Inter y la Juventus, que actualmente están un punto por detrás, con 12.

Los equipos que terminen entre el noveno y el vigésimo cuarto lugar pasarán a la ronda de play-off de febrero. Además, es posible que haya una lucha cerrada por los últimos puestos, lo que podría generar mucho drama el miércoles.

El enfrentamiento del Ajax con el Olympiacos y el partido en casa del Club Brujas contra el Marsella están entre los duelos clave en ese aspecto. Mientras tanto, el partido del Napoli ante el Chelsea tendrá un impacto directo en quiénes llegan tanto a los primeros 8 como a los primeros 24.

🏠 ¿Qué equipos merecen respaldo?

Entender las muchas posibilidades y variables es clave a la hora de apostar en la última jornada. El partido entre PSG y Newcastle es el ejemplo perfecto de eso. Ambos equipos actualmente se encuentran entre los 8 primeros. Sin embargo, un empate en el Parque de los Príncipes casi con certeza haría que ambos equipos caigan a la ronda de play-off.

A pesar de una campaña poco convincente, el PSG ha mostrado signos del equipo que brilló en esta competencia la temporada pasada. Dominaron al Bayer Leverkusen 7-2 en Alemania en octubre, antes de vencer a los Spurs 5-3 el mes siguiente. Dada la situación única, hay valor en respaldar otra victoria de alto puntaje del PSG contra las Urracas.

El Arsenal es el mejor posicionado para lograr el primer lugar en la fase de liga. Solo el Bayern Múnich puede arrebatarle la cima. Sin embargo, no hay beneficios tangibles por terminar primero en lugar de segundo. Eso hace que el último enfrentamiento de los Gunners contra el Kairat no tenga sentido.

Con el Arsenal compitiendo por trofeos en cuatro frentes, Mikel Arteta hará cambios en su equipo. Los kazajos, eliminados, compitieron bien en sus últimos dos partidos fuera de casa, perdiendo por márgenes de un gol contra Inter y Copenhague. Apostar por el Kairat con un hándicap de +3 podría ser una jugada inteligente.

Además, el Villarreal ya ha sido eliminado, ya que solo ha asegurado un punto en siete partidos. Varios jugadores clave rotaron y volvieron a jugar mal en su derrota por 2-1 en casa contra el Ajax en su último partido.

El Submarino Amarillo lo está haciendo bien en LaLiga y se enfrenta al Real Madrid este fin de semana. Sin duda, eso tendrá prioridad sobre el viaje de la próxima semana para jugar contra el Bayer Leverkusen.

Los alemanes necesitarán ganar para garantizar un puesto en los play-offs. Cinco de sus últimas seis victorias en todas las competiciones han sido por un margen de al menos dos goles. Apostar por el Leverkusen con un hándicap de -1 parece una apuesta que podría dar resultado una vez más contra rivales que solo juegan por orgullo.

