Mejores opciones de apuestas para la jornada 7 de la Champions League

La Champions League vuelve esta semana con algunos clubes todavía en sus descansos invernales domésticos. Aquí están los equipos que ofrecen el mejor valor. La falta de ritmo de juego podría ser un problema para equipos como Bodo/Glimt y Slavia Praga, que se preparan para enfrentarse a rivales de élite esta semana.

👑Mercados de la Champions League

Cuotas

Mercados Cuotas ⭐ Man City gana y más de 3.5 goles vs Bodo/Glimt 2.25 Barcelona -2 Hándicap vs Slavia Praga 2.90 El Barcelona terminará en el top 8 1.67

❄️El parón invernal en Europa afecta a la Champions League

Los descansos invernales varían en toda Europa. Sin embargo, todas las grandes ligas del continente han vuelto a la acción. Algunas no tomaron un descanso en absoluto. No es el caso en países como Kazajistán, República Checa, Dinamarca y Noruega. Estos equipos pueden tener cierta desventaja al jugar su primer partido de 2026 esta semana.

La Champions League está en su segunda temporada bajo un nuevo formato que ahora incluye partidos en enero. Con la estructura anterior, la fase de grupos terminaba en diciembre y la fase eliminatoria no arrancaba hasta febrero, después de que la mayoría de los descansos invernales hubieran terminado.

Hay datos limitados sobre cómo los parones invernales afectan a los equipos en las dos últimas jornadas de la fase de liga. La competición de la temporada pasada mostró que los clubes afectados por los descansos tuvieron dificultades.

Eso se evidenció en la Jornada 7, cuando perdieron cinco de los seis equipos que aún no habían retomado la acción doméstica. Entre ellos, destaca la derrota por 5-0 del Sturm Graz y la del RB Salzburgo por 5-1.

En las últimas dos jornadas de la fase de liga de la Champions League de la temporada pasada, los clubes que aún estaban de descanso perdieron el 75% de sus partidos. Esta temporada, Bodo/Glimt, Kairat, Copenhague y Slavia Praga aún están en sus descansos invernales.

Por su parte, el Qarabag volverá a la acción doméstica entre sus dos últimos partidos en la fase de liga de la UCL. Sus oponentes esperan aprovechar eso.

📈El Barcelona, muy favorecido en el final de la fase de liga

El equipo más favorecido en las próximas dos semanas podría ser el Barcelona. Sus dos últimos partidos de la fase de liga son contra Slavia Praga y FC Copenhague. Ninguno de esos equipos ha jugado desde la primera mitad de diciembre.

El Slavia ya ha sufrido tres derrotas por tres goles en la competición de esta temporada. Con un promedio de 2.33 goles por 90 minutos en Europa, el Barcelona está preparado para cubrir un hándicap de -2 en Praga.

Luego reciben al Copenhague en su último partido. Dado que la diferencia de goles es un factor clave, los catalanes estarán motivados para buscar una victoria amplia. Hasta ahora, solo el Ajax ha concedido más goles que los 16 encajados por el equipo de Jacob Neestrup en la Champions League.

Ganar ambos partidos permitiría al Barça acabar con 16 puntos. Eso fue suficiente para asegurar un puesto en el top ocho la temporada pasada. Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa avanzaron con ese total.

Aunque depende de otros resultados, esa cifra debería ser suficiente para el Barça esta temporada. Dado sus últimos partidos, apostar a que el equipo de Flick termine en el top ocho parece una buena opción, con una probabilidad implícita de 52.4%.

El Man City es otro club que podría beneficiarse de enfrentar a rivales que aún están en descanso invernal. Estarán ansiosos por responder rápidamente a la dura derrota en el derbi del sábado en Old Trafford.

El Bodo/Glimt no juega un partido doméstico desde noviembre. Podrían estar oxidados cuando reciban al equipo de Pep Guardiola. Hasta ahora, han permitido 17.0 xG en la Champions League, que es la cifra más alta en la competición.

Esto sugiere que las ocasiones deberían ser abundantes para los visitantes cuando los clubes se enfrenten el martes. Apostar a que el Man City gane el encuentro con muchos goles parece ofrecer valor.

