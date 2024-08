Celta Vigo vs Alavés Pronóstico y Apuestas LaLiga | 16/08/24

Celta Vigo vs Alavés

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Celta Vigo vs Alavés por LaLiga el 16/08/24.

El Celta recibe al Deportivo Alavés este viernes en Balaídos por la primera fecha de LaLiga, con dos equipos que pelearán por terminar en la mitad alta de la tabla, con la esperanza de meterse en algún puesto europeo.

Los celestes acabaron en el puesto 14 la temporada pasada, mientras que el Alavés logró un destacado décimo lugar, lo que será su base para este año.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Celta Vigo vs Alavés por LaLiga 2024/25:

Nuestro pronóstico Celta Vigo vs Alavés

Claudio Giráldez tiene mucho trabajo por delante en el Celta, tras salvar al equipo del descenso en las últimas jornadas de la pasada campaña. Con fichajes clave para reforzar la plantilla, los vigueses han realizado una pretemporada ilusionante y buscarán seguir con su buena racha de tres partidos sin perder en LaLiga, con dos victorias y un empate. Por ello, nuestra primera recomendación es una apuesta por el triunfo celeste en el Celta Vigo vs Alavés, confiando en que mantendrán la buena dinámica al inicio de la temporada.

El Alavés ha renovado gran parte de su plantilla con 12 bajas entre las que se destacan la partida de Samu Omorodion, Álex Sola, Giuliano Simeone y Rafa Marín, entre otros, y ha incorporado siete futbolistas, por lo que Luis García Plaza deberá demostrar su muñeca para darle forma a un equipo que comenzará prácticamente desde cero.

Los precedentes no favorecen a los babazorros, que han perdido en tres de sus últimas cuatro visitas a Balaídos, empatando el restante, y solo han ganado una vez en los últimos nueve enfrentamientos en ese estadio, con seis victorias locales. Además, en los últimos ocho encuentros entre ambos en tierras célticas, el Alavés solo consiguió dos goles y en siete de esos partidos uno de los dos equipos no anotó. Los dirigidos por García Plaza fueron el quinto equipo con menos goles anotados en LaLiga pasada, con solo 36 tantos, por lo que es probable que este año sigan sufriendo dificultades en la definición debido a las partidas que sufrió en ofensiva, llevándonos a nuestro segundo pronóstico: no marcarán ambos equipos.

Douvikas, la mejor apuesta del Celta Vigo vs Alavés

Tasos Douvikas será la gran referencia ofensiva del Celta para esta temporada y es en él en quien nos centramos para nuestra tercera apuesta en el Celta Vigo vs Alavés. Douvikas completó una pretemporada prometedora para los celestes, con un hat-trick ante el Vizela y un gol frente al Gil Vicente. El delantero de 25 años anotó 13 goles la pasada temporada, siendo el Pichichi de la Copa del Rey con seis goles en cinco partidos y marcando otros siete en LaLiga.

El internacional griego disputó siete partidos como titular el año pasado, entrando desde el banquillo en otras 25 ocasiones. Esta temporada parece haberse ganado el puesto de delantero centro, que disputará con Borja Iglesias, quien ha vuelto al Celta cedido del Betis.

