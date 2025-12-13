Celta de Vigo vs Athletic Club apuestas LaLiga | 14/12/2025

👑Mejores apuestas Celta de Vigo vs Athletic Club

Empate o Athletic y menos de 3.5 goles⭐ @1.87 en Bwin

No marcan ambos equipos ⭐ @1.85 en Bwin

Gana el partido por exactamente un gol⭐@2.25 en Bwin

Esperamos una victoria del Athletic con un marcador de 0-1.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Celta de Vigo vs Athletic Club son cortesía de Bwin, correctas a 13/12/25 a las 10:00 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Celta recibe al Athletic por la fecha 16 de LaLiga en un duelo que se proyecta muy parejo por el presente de ambos equipos. Los dos llegan con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga, manteniéndose firmes en la mitad de la tabla.

El conjunto celeste llega con la motivación al máximo tras conseguir una victoria mítica frente al Real Madrid en el Bernabéu. El contundente 2-0 sorprendió a todos y le permitió escalar hasta la décima casilla.

Por su parte, el Athletic también atraviesa un momento sólido, saliendo airoso en dos compromisos de alto calibre. Logró una victoria importante ante el Atlético en un duelo muy cerrado y después resistió ante el PSG, consiguiendo un valioso 0-0.

Ambos equipos llegan con buenas sensaciones y con un rendimiento reciente que respalda su competitividad. La paridad en el nivel mostrado hace prever un partido intenso y disputado en Balaídos.

Celta y Athletic están a las puertas de los puestos de competiciones europeas, por lo que un triunfo sería clave para seguir escalando. Con mucho en juego, se espera un encuentro equilibrado y de alto ritmo.

⚽Posibles Alineaciones Celta de Vigo vs Athletic Club

Posible alineación Celta de Vigo:

Radu, Rodríguez, Starfelt, Alonso, Carreira, Beltran, Moriba, Mingueza, Zaragoza, Iglesias, Durán

Posible alineaciónAthletic Club:

Simón, Areso, Vivian, Laporte, Boiro; Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Berenguer, Sancet, Williams, Guruzeta

1er Pronóstico Celta de Vigo vs Athletic Club: Empate o Athletic y menos de 3.5 goles⭐@1.87 en Bwin

El Celta mantiene una gran deuda con su afición, pues aún no ha ganado un solo partido como local en esta temporada de liga. El equipo solo ha conseguido empates en Balaídos, un contraste marcado frente a su sólido rendimiento como visitante.

Esta situación puede ser aprovechada por el Athletic, que, si bien no es el mejor visitante del campeonato, llega con buenas sensaciones tras sus últimos encuentros. El impulso competitivo reciente le permite proyectarse con confianza en un escenario donde el Celta no ha logrado hacerse fuerte.

Combinado con un pronóstico de menos de 3.5 goles, este escenario se presenta como una apuesta viable. Ambos equipos suelen protagonizar partidos cerrados y con marcadores ajustados, lo que refuerza la probabilidad de un duelo de baja producción goleadora.

2° Pronóstico Celta de Vigo vs Athletic Club: No marcan ambos equipos ⭐@1.85 en Bwin

Se enfrentan dos conjuntos que, ante la irregularidad de sus resultados, han optado por un funcionamiento más equilibrado y menos ofensivo. Ambos equipos muestran un xG promedio y no destacan por una gran producción goleadora, reflejando su tendencia a priorizar el orden sobre el riesgo.

El Athletic llega con una racha llamativa: en sus últimos ocho partidos, en todos hubo al menos un equipo que se quedó sin marcar. Esta secuencia evidencia un patrón de encuentros cerrados, de defensas sólidas y ataques que no siempre encuentran claridad.

La tendencia se hace aún más marcada si observamos al Celta, que presenta el mismo comportamiento en tres de sus últimos cinco compromisos. Con ambos equipos mostrando números similares, el duelo promete ser táctico, de pocos espacios y con alta probabilidad de que no anoten ambos.

3er Pronóstico Celta de Vigo vs Athletic Club: Gana el partido por exactamente un gol⭐@2.25 en Bwin

El partido tiene mucha probabilidad de ser cerrado debido a la postura cauta de ambos equipos, y esto puede reflejarse directamente en el marcador. Por ello, creemos que, si existe una victoria, será por un margen mínimo de apenas un gol.

Este patrón ya se ha visto en el Celta, pues en cuatro de sus últimos cinco partidos la diferencia final fue exactamente de un gol. El equipo suele competir en duelos ajustados, donde los detalles terminan decidiendo.

Además, los últimos seis enfrentamientos directos entre Celta y Athletic han dejado cuatro victorias para el conjunto bilbaíno y dos para los celestes, y en cinco de esos encuentros el margen también fue de solo un gol. Sin duda, una opción de apuesta muy interesante considerando la tendencia reciente de ambos equipos.

