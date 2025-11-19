La carga de partidos crea valor en apuestas en Inglaterra y España

Los mejores jugadores de Europa tienen poco tiempo para descansar tras el parón internacional. Debido a los calendarios apretados, puede haber valor al apostar contra algunos clubes. Las ligas domésticas se reanudan este fin de semana, seguidas de otra ronda de partidos europeos, y la fatiga podría convertirse en un factor importante.

👑Mercados de Hándicap Asiático

Cuotas

Mercado Cuotas ⭐ Everton (empate no válido) vs. Newcastle 2.05 Brighton (empate no válido) vs. Nottingham Forest 1.85 Alavés +2.00 hándicap vs. Barcelona 2.05

Cuotas cortesía de Sportium. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

⭐Sin descanso para las estrellas del continente

Este último parón internacional fue particularmente agotador para muchos jugadores. Concluida la clasificación para el Mundial en Europa, muchos grupos se mantuvieron competitivos hasta el final. Solo nueve equipos aseguraron su lugar en el Mundial en la última jornada.

Muchos seleccionadores internacionales tuvieron que alinear a sus mejores jugadores, lo que dejó a muchos jugadores clave del continente con poco tiempo para descansar.

La fatiga podría convertirse en un factor importante después de otra ronda de partidos europeos la próxima semana. Algunos equipos que no juegan competición continental podrían aprovechar eso, especialmente en una Premier League competitiva.

Con su defensa del título de la EFL Cup activa, el Newcastle ya ha jugado 17 partidos esta temporada. Un calendario agotador los verá regresar del parón con cuatro duelos desafiantes en 11 días. Reciben al City y al Tottenham, y juegan fuera contra el Marsella y el Everton.

Los clubes con peores resultados en Europa podrían ser especialmente vulnerables en sus próximos partidos de liga. Eso incluye al Nottingham Forest, que solo ganó uno de sus cuatro partidos de la Europa League. Por este motivo, Sean Dyche podría necesitar alinear a los más fuertes en los próximos partidos de la UEL contra Malmö y Utrecht.

El Barça es otro equipo que no puede permitirse tomar demasiados riesgos en Europa. Están fuera de los ocho primeros en la Champions League, tras la derrota ante el PSG y un empate 3-3 contra el Club Brujas. La próxima semana enfrentan un exigente partido fuera de casa contra el Chelsea. Los Blues tienen varios jugadores fuera por lesión.

📊¿Vale la pena apostar contra los clubes en Europa?

La mayoría de los entrenadores de clubes podrían alinear a sus jugadores más fuertes este fin de semana. En cambio, no pasará mucho tiempo antes de que necesiten rotar a sus jugadores de nuevo. Los equipos más fuertes que no están jugando competiciones europeas, podrían tener cierta ventaja en las ligas domésticas.

El Newcastle está actualmente en 14.º lugar en la máxima categoría inglesa. La enorme profundidad de la Premier League esta temporada es evidente. Equipos como el Everton, Brentford, Brighton y Bournemouth podrían seguir prosperando en el próximo período, ya que no tienen distracciones europeas.

El Everton se ha adaptado bien a su nuevo estadio. Solo han perdido uno de sus siete enfrentamientos en todas las competiciones en su nuevo hogar. Los Toffees recibirán al Newcastle el último fin de semana de este mes, y parecen ofrecer valor en ese partido.

Esto se debe, en parte, al difícil calendario del Newcastle, pero también al pobre récord fuera de casa de las Urracas. El equipo de Eddie Howe aún no ha ganado como visitante en la Premier League esta temporada, así que respaldar al Everton podría ser la mejor apuesta.

Además, el Brighton tiene valor contra el Nottingham Forest el mismo fin de semana. Las Gaviotas solo han perdido uno de sus últimos siete partidos de liga. Mientras tanto, el Forest ha perdido tres de sus cuatro partidos de la Premier League inmediatamente después de los partidos de la Europa League.

Incluso el Barcelona, con todas las lesiones, podría ser vulnerable a la fatiga y sufrir una caída en su rendimiento debido a jugar en LaLiga. Reciben al Alavés entre los próximos partidos contra el Chelsea y el Atlético de Madrid en un duro período de ocho días.

Flick podría no tener más remedio que rotar jugadores contra el equipo vasco. El Alavés solo ha encajado 0.92 goles por partido esta temporada en LaLiga. Pueden ofrecer valor con un handicap en ese partido.

+