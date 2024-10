Bosnia y Herzegovina vs Alemania Pronóstico y Apuestas UEFA Nations League | 11/10/24

Bosnia y Herzegovina vs Alemania

El Estadio Bilino Polje en Zenica será el escenario del enfrentamiento entre Bosnia-Herzegovina y Alemania, correspondiente a la tercera jornada del Grupo 3 de la Liga de Naciones. ¿Qué dicen las apuestas?

Bosnia llega con una derrota ante Países Bajos y un empate frente a Hungría, sumando solo un punto en las dos primeras fechas. Ahora debutará como local ante una Alemania que se mantiene invicta, con una victoria y un empate.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Bosnia y Herzegovina vs Alemania por la UEFA Nations League:

Descanso/Final del partido: Alemania / Alemania – 1.77 en Bwin

Ambos equipos marcan: No – 1.75 en Bwin

Goleadores: Deniz Undav – 2.00 en Bwin

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Bosnia y Herzegovina vs Alemania son cortesías de Bwin, correctas a 10 de octubre a las 15:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Bosnia y Herzegovina vs Alemania

Alemania llega a este duelo como líder del Grupo 3 junto a Holanda, sabiendo que una victoria en Bosnia lo dejaría muy cerca de los cuartos de final. Aprovechando su favoritismo, nos inclinamos por una victoria alemana tanto al descanso como al final del Bosnia y Herzegovina vs Alemania.

Bosnia ha disputado cinco encuentros en 2024, con cuatro derrotas y un empate, incluido el playoff de la Eurocopa, donde cayó 2-1 ante Ucrania en su único partido en casa en el año. En total acumula ocho partidos sin triunfos, con siete derrotas, siendo su última victoria hace exactamente un año, en octubre de 2023. Frente a Alemania, han jugado dos veces: un empate en 2002 y una derrota en 2010.

Por otro lado, los alemanes se mantienen invictos en los 90 minutos en lo que va del año, ya que su única derrota fue en la prórroga contra España en los cuartos de final de la Euro, con el recordado gol de Mikel Merino en el minuto 119. De los 11 partidos que ha disputado este año, Alemania ha ganado siete, y en cinco de ellos se fue al descanso con ventaja.

Recomendamos apostar por un encuentro en el que ambos equipos no marcarán. Bosnia no vio puerta en su último partido ante Hungría y se ha quedado sin anotar en tres de sus cinco partidos de 2024. Por su parte, Alemania ha mantenido su portería a cero en la primera jornada de este torneo y en cinco de sus encuentros del año. Aunque no contará con los históricos Marc-André ter Stegen (lesionado) ni con Manuel Neuer (retirado de la selección), Julian Nagelsmann ha elegido a Oliver Baumann y Alexander Nübel para pelear por el puesto de portero en esta doble jornada.

Deniz Undav, la mejor apuesta del Bosnia y Herzegovina vs Alemania

El gran estado de forma que atraviesa Deniz Undav lo convierte en una apuesta confiable para marcar en el Bosnia- Herzegovina vs Alemania. El delantero del Stuttgart ha anotado cinco goles en sus últimos siete partidos con su club, incluido el que le anotó al Real Madrid en el Bernabéu en la Champions League.

Será su quinto partido con la selección alemana, donde ya marcó en el empate 2-2 ante Holanda en la segunda jornada de la Nations League y asistió a Joshua Kimmich. Sin Kai Havertz, ausente por lesión, Undav tendrá la oportunidad de liderar la delantera junto a los jóvenes Jamal Musiala y Florian Wirtz. Por eso, creemos que Deniz Undav continuará con su racha goleadora y anotará en Zenica.

