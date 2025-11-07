El Interwetten bono de bienvenida es uno de los que más nos gusta dentro del mercado español, no porque ofrezca una cantidad desorbitada de dinero extra, sino porque funciona bajo un formato “segunda oportunidad” con el que si tu primera apuesta deportiva sale mal, recibes el mismo importe en forma de freebet. Esto convierte al Interwetten bono de bienvenida en una oferta ideal para quienes no quieren, lógicamente, arriesgar su depósito inicial. Ahora bien, no es un bono automático; hay que activarlo correctamente y cumplir ciertas condiciones. En este artículo encontrarás todo lo que debes saber sobre el Interwetten bono de bienvenida, cómo aprovecharlo y en qué casos no merece la pena. Nuestro objetivo es que tengas claro desde el principio qué puedes ganar, qué requisitos hay y cómo no cometer errores al activarlo. Si quieres entender realmente cómo funciona este Interwetten bono de bienvenida, aquí tienes la guía definitiva.

Qué incluye el bono de bienvenida Interwetten

El Interwetten bono de bienvenida principal está enfocado a las apuestas deportivas. Su mecánica es muy fácil, realizas una primera apuesta, y si pierdes, Interwetten te devuelve el importe en forma de apuesta gratuita del mismo valor, con un máximo de 50€. En resumen, es una cobertura de riesgo que te permite equivocarte la primera vez sin perder tu dinero. Este modelo convierte al Interwetten bono de bienvenida en una opción diferente a los bonos tradicionales basados en igualar depósitos.

A tener en cuenta que además del bono principal de apuestas, existe también un bono para el casino online. En este caso, el funcionamiento es distinto, ya que se trata de un 100% extra hasta 200€, liberable en 5 tramos. Si bien el casino no es el enfoque de esta guía, conviene mencionarlo para que puedas conocer todo lo que incluye el Interwetten bono de bienvenida.

Actividad Bono Código Apuestas deportivas Apuesta sin riesgo hasta 50€ No necesario Casino 100% hasta 200€ liberables en 5 pasos No necesario

Este conjunto de ofertas hace que el Interwetten bono de bienvenida sea versátil, pero deberás tener en cuenta que podrás hacer uso de una o de otra, pero no de ambas, porque ambos bonos de bienvenida son incompatibles entre sí.

Bono de bienvenida en apuestas deportivas Interwetten

Sí, existe un bono de bienvenida Interwetten en apuestas deportivas, y es el que realmente da valor a registrarse si tu objetivo es apostar sin arriesgar demasiado al principio. El Interwetten bono de bienvenida cubre tu primer pronóstico y lo convierte en una apuesta sin riesgo siempre que la hagas cumpliendo las condiciones de activación. Lo ideal es que este bono no llegue a activarse, me explico. El escenario perfecto es jugar la apuesta, acertarla, y disponer así ya del saldo a libre disposición.

Pero es que además, lo mejor del caso es que puedes utilizar el Interwetten bono de bienvenida en diferentes disciplinas deportivas. La lista incluye prácticamente todas las categorías disponibles que encontramos en su web, pero hay muchas más, y por supuesto que el bono es válido con ellas:

Fútbol (LaLiga, Champions, Premier, etc.).

Baloncesto (ACB, Euroliga, NBA).

Tenis (ATP, WTA, Grand Slams).

Balonmano.

Fórmula 1 y MotoGP.

Voleibol.

Hockey sobre hielo.

Snooker.

Esta flexibilidad convierte al Interwetten bono de bienvenida en una herramienta útil tanto si eres apostador ocasional como si buscas una primera apuesta más arriesgada con protección incluida. Eso sí, para no perder la promoción es muy importante activarla antes de apostar, algo que explicamos en el siguiente apartado.

Cómo activar el bono de bienvenida Interwetten

Vale, nadie quiere perder el Interwetten bono de bienvenida por no activarlo correctamente. Así que para evitarlo, sigue estos pasos:

Regístrate en Interwetten con tus datos reales . Ve a “Bonos / Promociones” y selecciona el bono de apuestas deportivas “50€RiskFree” antes de hacer tu primera apuesta. Realiza un depósito de al menos 10€ , aunque para aprovechar el máximo del Interwetten bono de bienvenida lo ideal es ingresar 50€. Haz una primera apuesta deportiva, da igual a qué cuota. Si tu apuesta falla, el bono se acreditará en tu cuenta como freebet del mismo valor .

Con este proceso, queda cubierta correctamente la parte esencial de cómo activar el bono de bienvenida Interwetten. Si sigues esta secuencia no tendrás problemas y podrás disfrutar de la freebet en caso de fallo. Repetimos, cómo activar el bono de bienvenida Interwetten pasa siempre por seleccionar la promoción antes de apostar; si lo haces después, ya no tendrás opción de reclamarla.

Términos y condiciones para activar el bono de bienvenida Interwetten

Todo bono tiene letra pequeña, y el Interwetten bono de bienvenida no es la excepción. Para evitar sorpresas, estos son los requisitos más importantes que te mostramos. En todo caso, nada mejor que pasar por el sitio web oficial y consultar los términos y condiciones de primera mano:

Solo válido para nuevos usuarios registrados en España . Depósito mínimo de 10€ para activar el bono. La primera apuesta no lleva cuota mínima. Las apuestas de sistema no cuentan para activar el bono. Si la primera apuesta se pierde, el reembolso llegará en forma de freebet , no en dinero real. El bono obtenido debe apostarse un mínimo de 3 veces con cuota mínima de 1.20 para poder retirarlo. Existe un plazo de 30 días para cumplir con los requisitos. Esta promoción no es compatible con el bono del casino , por lo que solo uno puede activarse inicialmente.

Si cumples todo esto correctamente, el Interwetten bono de bienvenida funciona sin complicaciones. Es importante saber que el dinero devuelto no será libre de retirada, porque hay que jugarlo de nuevo, aunque con condiciones muy accesibles (yo diría que las más asequibles) en comparación con otras casas.

¿Interwetten ofrece un bono de bienvenida sin depósito?

Actualmente, Interwetten no ofrece un bono de bienvenida sin depósito en España. Todas las promociones de bienvenida, apuestas y casino, requieren un ingreso mínimo, por lo que no será posible jugar en esta casa sin al menos ingresar algo de saldo. El Interwetten bono de bienvenida se aplica únicamente tras realizar un depósito y apostar por primera vez, por lo que si buscas un bono completamente gratuito sin ingresar nada, esta página no lo ofrece en este momento. De todos modos, esos bonos de bienvenida sin depósito, suelen ir sujetos a condiciones de liberación extremas, por lo que tampoco nos perdemos mucho.

Preguntas frecuentes

¿En qué consiste el bono de bienvenida Interwetten?

El Interwetten bono de bienvenida consiste en que la primera apuesta realizada en la casa sea sin riesgo. En concreto, si juegas tu apuesta inicial y la fallas, se re devolverá el importe apostado en forma de freebet por valor de hasta 50€.

¿Puedo usar el bono en cualquier deporte?

Sí, el Interwetten bono de bienvenida es válido en todas las categorías deportivas disponibles. Una de las ventajas de Interwetten es precisamente el amplio abanico de deportes, eventos y torneos sobre los que apostar, por lo que seguro encontrarás tu opción favorita.

¿Puedo retirar directamente el premio de la freebet?

No, uno de los requisitos del bono de bienvenida Interwetten es que para poder convertir el saldo en real, hay que jugarlo. La ventaja es que sólo hay que apostarlo 3 veces, a una cuota no menos de 1,20, lo que se traduce en una condición muy asequible, ya que es un rango de cuota donde se encuentran sucesos muy probables.

¿Puedo combinar esta promoción de bienvenida con otra?

No, el Interwetten bono de bienvenida no es compatible con el bono de casino de forma simultánea. El usuario podrá elegir si hace uso del bono para apuestas deportivas o del bono de casino, pero no de ambos. Luego hay otras promociones que sí son compatibles, pero no son de bienvenida, sino son promos regulares para todos los usuarios.

¿Hay otras promociones en Interwetten?

Si, claro que hay otras promociones y bonos en Interwetten. En apuestas encontramos freebets como regalo por haber jugado una cantidad determinada, y también cashback para apuestas combinadas. Los usuarios de casino también podrán disfrutar de promociones con las que se obtienen tiradas gratis en algunas slots, o la popular Fiesta de la Ruleta Evolution.

