Bodo/Glimt vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Champions League | 20/01/26

🔝Mejores apuestas Bodo/Glimt vs Manchester City

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.53 en 1xBet

Manchester City gana con hándicap -1 ⭐ @ 1.96 en 1xBet

Jens Hauge marca en cualquier momento ⭐ @ 5.30 en 1xBet

Predicción de marcador: Bodo/Glimt 1-3 Manchester City

Predicción de goleadores: Bodo/Glimt: Jens Hauge; Man City: Antoine Semenyo, Erling Haaland, Rayan Cherki

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Las esperanzas del Bodo/Glimt de avanzar a la siguiente etapa de la Champions League están casi acabadas. El equipo noruego no ha registrado ni una sola victoria en sus seis partidos de fase de grupos, perdiendo tres de ellos y empatando otros tres.

Como resultado, el Superlaget está 32º antes de la penúltima jornada. Kjetil Knutsen es conocido por llevar a los equipos noruegos a las etapas avanzadas de las competiciones europeas, pero esta temporada podría acabar prematuramente. Por si fuera poco, su equipo no ha jugado desde la última jornada de esta competición en diciembre.

Las cosas no serán más fáciles al recibir a un Manchester City que busca resarcirse tras una derrota en el derbi el fin de semana. Los Cityzens estarán contentos de centrar su atención en esta competición, donde actualmente están en una posición fuerte.

La mitad azul de Manchester entra en esta jornada en cuarta posición. Solo han sufrido una derrota en la competición hasta ahora. Después de perder puntos en la carrera por el título de la Premier League el fin de semana, estarán ansiosos por recuperarse con resultados positivos.

Pep Guardiola sigue lidiando con una crisis de lesiones defensivas y, según se informa, ha recurrido al mercado para fichar a Marc Guehi. Tiene al menos siete jugadores del primer equipo fuera de acción, mientras que Bernardo Silva se perderá este partido por suspensión.

⚽Alineaciones Probables Bodo/Glimt vs Manchester City

Posible alineación del Bodo/Glimt:

Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Maatta, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, High, Hauge

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Lewis, Khusanov, Alleyne, Aké, Rodri, Semenyo, Reijnders, Cherki, Doku, Haaland

🔥Las mejores apuestas Bodo/Glimt vs Manchester City

1er Pronóstico Bodo/Glimt vs Manchester City: Ambos equipos marcan @ 1.53 en 1xBet

Una de las cosas en las que los aficionados locales pueden confiar es en la capacidad ofensiva de su equipo. El Bodo/Glimt logró anotar nueve goles en sus seis partidos de la UCL, con un promedio de 1.5 goles por encuentro. El problema para la Horda Amarilla reside en la defensa, ya que han recibido 13 goles en esa serie de partidos.

Cinco de los últimos seis partidos de fase de grupos del Glimt produjeron más de tres goles. Eso alentará al City, especialmente a Erling Haaland, que atraviesa una sequía de goles con solo un gol en sus últimos 7 partidos. Si marca el martes, se convertiría en el primer jugador noruego en anotar contra un equipo noruego en la Champions League.

Además, el próximo gol del City será su número 300 en esta competición. Con 12 goles en 6 partidos de UCL, no apostarías en su contra. En cambio, la defensa improvisada del City puede no ser tan fuerte como de costumbre, lo que da esperanzas a los anfitriones.

Once de los últimos 12 partidos de fase de grupos del Glimt en cualquier competición europea vieron a ambos equipos marcar. Por su parte, el Manchester City concedió un gol en su aplastante victoria 10-1 sobre el Exeter City en la FA Cup hace dos semanas.

Con la posible alineación defensiva que desplegará Guardiola, hay opciones de que los anfitriones anoten. Podrías respaldar que ambos marcan en las apuestas Bodo/Glimt vs Manchester City.

2ºPronóstico Bodo/Glimt vs Manchester City: Manchester City gana con hándicap -1 @ 1.96 en 1xBet

Aún sin ganar en esta campaña, el equipo local enfrenta un desafío complicado. A pesar de ganar dos amistosos de clubes en enero y marcar cuatro goles en cada partido, los hombres de Knutsen tienen una situación difícil. Su éxito europeo se ha dado en casa, donde los visitantes luchan por adaptarse a las condiciones árticas. No obstante, en sus últimos cuatro grandes partidos europeos en casa registró tres derrotas y un empate.

El Man City se enfrenta a un rival noruego por primera vez el martes por la noche. Se animarán al saber que los anfitriones no han ganado en sus últimos seis partidos contra equipos ingleses. La única vez que el Bodo/Glimt evitó la derrota en el torneo fue en un enfrentamiento anterior contra el Tottenham en casa.

También hay un incentivo adicional para que Guardiola busque la victoria el martes. Se convertiría en el tercer entrenador en la historia de la UCL en lograr 25 triunfos fuera de casa con un solo club. La derrota ante el Man Utd puso fin a una racha de 13 partidos invictos y los anfitriones ahora enfrentan la fuerza total de un City enérgico.

3er Pronóstico Bodo/Glimt vs Manchester City: Jens Hauge marca en cualquier momento @ 5.30 en 1xBet

El Manchester City posee talento goleador en su plantilla y necesita poca presentación. Sin embargo, los anfitriones dependerán en gran medida de Jens Hauge para cualquier impulso ofensivo el martes por la noche. El delantero de 26 años ya ha marcado contra equipos ingleses, anotando un doblete contra los Spurs a principios de esta temporada.

Hauge se toma su tiempo para entrar en el juego. Solo uno de sus últimos 15 goles para el club llegó antes del minuto 30. No obstante, sigue siendo la principal amenaza de la Horda Amarilla y enfrentarse a una defensa inexperta es exactamente lo que necesita.

También encontró la red en sus dos partidos anteriores con el Bodo/Glimt. Si hay algún jugador que pueda inquietar al City el martes, será Hauge. Respaldarlo para marcar en cualquier momento ofrece gran valor en las apuestas Bodo/Glimt vs Manchester City.