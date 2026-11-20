La promoción Black Friday de 1xBet coincide con una semana de fútbol de primer nivel. Entre el 23 y el 30 de noviembre de 2026 se juegan la quinta jornada de la Champions League y la jornada 14 de LaLiga. También hay partidos destacados en la Premier League, la Serie A y la Bundesliga. Este artículo repasa esos encuentros y explica después las condiciones del bono.

Agenda deportiva del 23 al 30 de noviembre

La semana ofrece competición casi a diario. Todos los horarios corresponden a la hora peninsular española y pueden cambiar. Conviene confirmarlos en los canales oficiales de cada competición.

Champions League: jornada 5

La fase de grupos de la Champions League vuelve el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre. Algunos de los partidos más atractivos son los siguientes:

Martes 24, 21:00: Real Madrid–PSV Eindhoven.

Martes 24, 21:00: Manchester City–Napoli.

Martes 24, 21:00: Arsenal–Borussia Dortmund.

Martes 24, 21:00: Slovan Bratislava–Real Betis.

Miércoles 25, 18:45: Sabah–FC Barcelona.

Miércoles 25, 18:45: Slavia Praga–Villarreal.

Miércoles 25, 21:00: París Saint-Germain–Roma.

Miércoles 25, 21:00: Lille–Bayern de Múnich.

Miércoles 25, 21:00: Atlético de Madrid–Viking.

Miércoles 25, 21:00: Inter–VfB Stuttgart.

Esa misma noche del miércoles también se juegan el Brujas–Liverpool y el Sporting CP–Manchester United.

LaLiga: jornada 14

La competición doméstica llega con una jornada repartida entre el viernes 27 y el lunes 30. El sábado 28 el Betis recibe al Rayo Vallecano a las 14:00. Más tarde, a las 18:30, el Elche juega ante el Atlético de Madrid. La jornada de sábado termina a las 21:00 con el Real Madrid–Alavés en el Bernabéu.

El domingo 29 incluye el Deportivo–FC Barcelona en Riazor, a las 16:15. Ese día también se juegan el Valencia–Osasuna a las 14:00, el Celta–Villarreal a las 18:30 y el Real Sociedad–Sevilla a las 21:00. El lunes 30 cierra la jornada el Espanyol–Getafe, a las 21:00.

Premier League

El lunes 23 abre la semana el Brentford–Everton en la Premier League, a las 21:00 en España. El viernes 27, a la misma hora, juega el Nottingham Forest ante el Chelsea.

El domingo 29 concentra los duelos de más peso. El derbi Everton–Liverpool se disputa a las 13:00. A las 17:30, el Arsenal recibe al Manchester City.

Serie A y Bundesliga

En Italia, el sábado 28 el Inter recibe al Genoa a las 20:45. El domingo 29 el Sassuolo juega ante el Napoli a las 15:00 y la Roma se mide al Monza a las 18:00. Ese mismo día, a las 20:45, el Como recibe a la Juventus. El lunes 30 cierra la jornada con el Lecce–Atalanta a las 18:30.

En Alemania, el Hamburgo recibe al Bayern el sábado 28 a las 15:30. El Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen también se enfrentan ese fin de semana, en el Signal Iduna Park.

Black Friday de 1xBet: bono del 20% sobre el depósito

Con tantos partidos concentrados en ocho días, 1xBet ha hecho coincidir su promoción de Black Friday con el mismo calendario. La oferta está disponible a diario, del 23.11.2026 al 30.11.2026. Es decir, cubre desde los partidos del lunes 23 hasta el cierre de LaLiga el lunes 30.

El bono equivale al 20% del depósito y se calcula sobre el primer depósito de cada día de la promoción. Para participar, el usuario debe pulsar el botón Participar en la página de la oferta. Después tiene que realizar un depósito válido.

Condiciones del bono

Estas son las condiciones que fija la promoción:

Es necesario pulsar el botón Participar en la página de la oferta. La acción válida para participar es un depósito. El bono equivale al 20 % del importe depositado. El bono se calcula sobre el primer depósito de cada día de la promoción. El depósito mínimo es de 10 EUR. El bono máximo es de 100 EUR. Solo se puede recibir un bono por depósito cada 24 horas durante el periodo de la oferta. El bono se abona en la cuenta de bonos si el usuario cumple todas las condiciones.

Ejemplos de cálculo

Algunas cifras ayudan a entender la mecánica del 20 %:

Un depósito de 10 EUR, el mínimo, genera un bono de 2 EUR.

Un depósito de 50 EUR genera un bono de 10 EUR.

Un depósito de 200 EUR genera un bono de 40 EUR.

Un depósito de 500 EUR alcanza el tope de 100 EUR. Un depósito mayor no aumenta el bono.

Como solo se concede un bono por depósito cada 24 horas, el cálculo se aplica una vez al día. Las condiciones completas se consultan en la página de la oferta antes de participar.

También puedes disfrutar de un bono de bienvenida 1xBet que ofrece hasta 300€ de freebets en apuestas deportivas.