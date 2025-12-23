Bet365 o Sportium: ¿Cuál es la mejor casa de apuestas?

Elegir entre bet365 o Sportium no es tan sencillo como parece. Ambas son gigantes del mercado español, con años de trayectoria, miles de usuarios diarios y una oferta deportiva que supera a la mayoría de los competidores. Sin embargo, cada una destaca en áreas diferentes, por lo que la decisión final depende del tipo de apostador que seas y de lo que más valores en tu día a día. Esta comparativa profunda repasa sus bonos de bienvenida, mercados, funciones especiales, métodos de pago, app y facilidades de uso para ayudarte a decidir qué casa se ajusta mejor a tu forma de apostar.

bet365 vs. Sportium: Principales diferencias

Antes de entrar en detalles, conviene tener una vista rápida de lo que aporta cada plataforma. Tanto Bet365 como Sportium han evolucionado mucho en los últimos años, ampliando sus mercados, reforzando la seguridad para cumplir con la normativa española, incorporando funciones avanzadas o agregando valor a las apuestas en directo.

A continuación, una comparativa directa que resume los aspectos más importantes, de cara a elegir la mejor casa de apuestas:

Caracteristicas bet365 Sportium Código promocional GOALVIP MAXSPORT Bono de bienvenida Hasta 100€ en créditos + fichas doradas Hasta 200€ en cr éditos de apuesta Variedad de mercados de fútbol Muy amplia, con gran profundidad en hándicaps y especiales Amplia, aunque con algo menos de mercados por evento Apuestas en eSports Disponibles, incluyendo apuestas a sucesos futuros Disponibles, con buena oferta Transmisión en vivo Muy potente, con muchos eventos internacionales, NBA, Bundesliga, etc Sportium TV con Bundesliga, eSports, y mucha atención al tenis Promociones diarias Constantes pero menos variadas Más frecuentes y con formatos para todo tipo de usuarios App móvil Fluida, rápida y muy completa Muy estable y fácil de usar Apuestas combinadas Herramientas avanzadas y creación de apuestas Combinadas tradicionales, de sistema y crear apuesta Apuestas en directo Excelente, con estadísticas profundas Buena, pero con algo menos de variedad de mercados live Cerrar apuestas Disponible Disponible Variedad de métodos de pago Amplia con tarjetas, monederos electrónicos, prepago Más extensa, agregando Bizum y locales físicos de Sportium. Atención al cliente Chat activo 24/7 Soporte rápido y eficaz por múltiples vías Visitar web Unete a bet365 Registrate en Sportium

Como ves, ambas casas coinciden en lo esencial, pero las diferencias de bet365 vs Sportium están en pequeños detalles como el bono de bienvenida, la cobertura en vivo, la profundidad de mercados y la variedad de promociones. Algunos otros aspectos relevantes de cara a definir una casa de apuestas son las cuotas, ligeramente mejores en bet365, mientras que Sportim cuenta con una mayor oferta de juego al incluir el póker.

Bono de bienvenida de bet365 vs el bono de bienvenida de Sportium

Cuando se trata de bonos, el debate entre bet365 y Sportium se vuelve especialmente interesante. Cada casa sigue su propio enfoque y esto hace que el usuario pueda elegir según el tipo de impulso que prefiera al empezar.

bet365 utiliza el código promocional GOALVIP y ofrece hasta 100€ en créditos de apuesta. Estos créditos no se retiran directamente, pero sí permiten generar beneficios reales si las apuestas salen bien. En forma adicional, quienes depositan más de 50€ reciben 10 fichas doradas para usar en el casino, un extra que añade valor desde el primer día.

Sportium, por su parte, apuesta por un paquete más grande. Con el código MAXSPORT, entrega un bono que puede alcanzar los 200€ en apuestas gratis. El sistema es sencillo: se duplican al 100% los dos primeros depósitos hasta 100€ cada uno en forma de freebet y ofrece también 10€ sólo por registro para jugar en su casino. Esto lo convierte en un bono más lucrativo en cantidad total, ideal para quienes buscan un impulso fuerte al inicio.

En términos puros, el bono de Sportium de primeras es más alto. Por todo lo demás podemos considerar que son similares, porque ambos operadores han fijado la cuota mínima en 1.50, y los créditos de apuesta se comportan de un modo similar a las freebets.

¿Cómo escoger: Bet365 o Sportium?

A partir de aquí entramos en el terreno donde se deciden los detalles. Para ayudarte a escoger entre bet365 o Sportium, seleccionamos un ganador en cada uno de los aspectos que más suelen valorar los usuarios.

Mejor reputación

En el plano histórico y global, apostar en bet365 tiene una reputación superior. Lleva más de dos décadas liderando el sector y su presencia internacional es enorme. Sportium también es muy respetada en España, porque es de aquí, pero su alcance es menor.

Ganador: bet365.

Apuestas en vivo

Ambas ofrecen buenas opciones, pero bet365 destaca por una mayor profundidad de mercados y por ofertar más tipos de apuestas. Por lo demás, empate técnico en velocidad de actualización y en estadísticas en tiempo real.

Ganador: bet365.

Mejores métodos de pago

Las dos cuentan con tarjetas, monederos electrónicos y métodos muy compatibles con usuarios españoles. Pero apostar en Sportium marca las diferencias con sus locales de juego, permitiendo ingresar o retirar en efectivo desde ellos. Y luego está Bizum, que es muy práctico y Sportium lo maneja, no así bet365.

Ganador: Sportium.

Mejores promociones

Aquí también se lleva el punto Sportium, que lanza promociones más frecuentes y variadas para usuarios registrados. Su ritmo es mayor, tratando los partidos más relevantes, ofrece pagos anticipados en distintos deportes, y luego están particularidades como el Club Sportium o Sportium UNO.

Ganador: Sportium.

Variedad de mercados

El catálogo de fútbol de bet365 es uno de los más grandes del mundo, y en baloncesto también ofrece más que la mayoría. Sus opciones de hándicap asiático y especiales por jugador marcan la diferencia. No es que Sportium se quede corta en mercados, pero la verdad es que bet365 va por delante.

Ganador: bet365.

Retransmisión de partidos

Ambas tienen streaming, pero bet365 ofrece más torneos internacionales y especialmente más variedad en deportes menos mediáticos. Si bien en fútbol ambas cuidan las ligas menores, en tipos de apuestas, es bet365 quien va un puntito por delante.

Ganador: bet365.

Las mejores cuotas

En la mayoría de ligas europeas, bet365 suele ofrecer márgenes más competitivos. Apostar en Sportium no queda lejos, pero la consistencia de bet365 en general es mayor. También se aplica para las apuestas en vivo.

Ganador: bet365.

Aplicación móvil

Las dos apps funcionan muy bien, pero la app de bet365 destaca por velocidad, estabilidad y por una navegación más intuitiva.

Ganador: bet365.

Usabilidad y diseño del sitio web

Sportium presenta un diseño más limpio, pensado para usuarios que prefieren simplicidad. Es una casa que a mí personalmente me parece muy clara y bien estructurada, más fácil y con los menús muy bien organizados.

Ganador: Sportium.

Atención al cliente

El chat 24/7 de bet365 es uno de los puntos más valorados, mientras que el de Sportium no es 24 horas. Sin embargo, Sportium ofrece de forma clara teléfono y correo electrónico, mientras que bet365 se limita a un formulario a través de la web.

Ganador: Sportium.

Opciones de apuestas de eSports

Las dos las ofrecen con bastante dedicación, aunque bet365 amplió bastante su catálogo en este terreno, agregando competiciones menos populares, más variedad en tipos de apuestas, y contando con apuestas a largo plazo, como al ganador de torneo, lo que la hace más atractiva para apostadores de gaming.

Ganador: bet365.

Seguridad y licencias

Las dos operan bajo licencia oficial en España, cumpliendo con todos los requisitos legales que se exigen desde la DGOJ. Dado que en materia de seguridad ambas aplican protocolos avanzados, y por supuesto sólo trabajan con métodos de pago fiables, no hay diferencia real en este apartado. Apostar en bet365 o hacerlo en Sportium, es una actividad completamente legal en España.

Ganador: Empate.

Ventajas y desventajas de bet365 y Sportium

A continuación, un resumen claro de lo mejor y lo mejorable de cada una de estas casas de apuestas:

Ventajas de bet365:

Cobertura en vivo de muy alto nivel

Enorme variedad de mercados y tipos de apuesta

Prestigio y fama internacional

Chat en vivo 24/7

App fluida y completa

Herramientas como cash out o crear apuesta

Desventajas de bet365:

Promociones menos variadas que otras casas de apuestas

No dispone de un programa VIP para deportes

Un poco “seria” en cuanto al diseño.

Ventajas de Sportium:

Bono de bienvenida más alto

Promociones dinámicas para usuarios activos

Diseño muy intuitivo

Streaming disponible

Posibilidad de operar desde sus locales de juego

Incluye Bizum entre sus métodos de pago

Desventajas de Sportium:

Menor profundidad de mercados en directo

Cuotas ligeramente menos competitivas en ligas principales

Chat en vivo no disponible las 24 horas

Conclusión: Veredicto final

Si la pregunta es bet365 o Sportium, la respuesta depende de lo que busques como apostador. Si priorizas profundidad de mercados, cuotas más competitivas, y un enfoque más profesional, bet365 se sitúa por delante. Es una casa consolidada en el sector que hará las delicias de aquellos que buscan algo más que apostar de manera ocasional.

Sportium, en cambio, es ideal para quienes valoran un bono grande, promociones frecuentes, una navegación sencilla y una experiencia muy cercana y adaptada al público español. Y luego está la opción de Sportium UNO, para vincular las cuentas online y presencial, mediante sus locales físicos de juego, lo que permite incluso retirar saldo en metálico.

En términos globales, bet365 ofrece un servicio algo más completo y técnico, mientras que Sportium destaca en accesibilidad, promociones y rendimiento local. Desde mi punto de vista como apostante más experimentado, si tuviera que elegir entre bet365 y Sportium, me quedaría con bet365. Que disponga de tantos mercados, y que trabaje tanto los hándicaps, es algo que muy pocos operadores pueden igualar.