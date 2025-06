Benfica vs Chelsea Pronóstico y Apuestas Copa Mundial de Clubes | 28/06/2025

Benfica vs Chelsea

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Benfica vs Chelsea por Copa Mundial de Clubes el 28/06/2025.

Mejores apuestas Benfica vs Chelsea

Victoria del Chelsea ⭐ @2.07 en Marathonbet

Más de 1.5 goles del Chelsea ⭐ @2.10 en Marathonbet

El Chelsea ganará la primera mitad ⭐ @2.65 en Marathonbet

Se espera que el Chelsea derrote al Benfica 2-1.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Benfica vs Chelsea son cortesía de Marathonbet, correctas a 27 de junio a las 15:10 y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Mundial de Clubes ha llegado a la fase de Octavos de final. Los ganadores del Grupo C se enfrentan a los subcampeones del Grupo D en este partido.

Nadie esperaba que el Benfica ganara el Grupo C, pero sorprendieron al Bayern Múnich en el último día para asegurar el primer puesto. Mientras tanto, la situación del Chelsea fue completamente diferente. Se esperaba que ganara con facilidad el Grupo D, pero terminaron segundos por detrás del Flamengo.

El Benfica ganó al Bayern Múnich 1-0 en la Fecha 3 de la fase de grupos, consiguiendo el primer puesto en un competitivo Grupo C. Terminaron su ronda de grupos con victorias sucesivas, recuperando su forma después de una racha de cuatro partidos sin ganar.

El Chelsea no ha hecho buen papel en el Grupo D, en gran parte por su pobre actuación contra el Flamengo en la Jornada 2. Sin embargo, eso no es del todo malo, pues habrían tenido que jugar contra el Bayern en Octavos si hubieran ganado el grupo. Aun así, no deberían subestimar al Benfica.

Alineaciones Probables Benfica vs Chelsea

Posible alineación del Benfica:

Trubin; Aursnes, Silva, Otamendi, Dahl; Sanches, Barreiro; Di María, Kokcu, Schjelderup; Pavlidis

Posible alineación del Chelsea:

Sánchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Neto, Palmer, Madueke; Delap

Las mejores apuestas Benfica vs Chelsea

1er Pronóstico Benfica vs Chelsea: Victoria del Chelsea @ 2.07 en Marathonbet

El Chelsea no ha sido el equipo más prometedor en fase de grupos, pero salvo esos siete minutos contra el Flamengo, han sido sólidos. No están acostumbrados a jugar contra equipos de la calidad del Benfica, sino más bien contra rivales de nivel similar en la Premier League.

Han rotado gran parte de su plantilla contra el Esperance de Túnez en la Jornada 3, por lo que su equipo debería estar descansado. Con poco tiempo disponible entre partidos, el descanso será crucial para el Chelsea, que venció a los tunecinos sin Cole Palmer y sin otras estrellas.

Comparado con el Benfica, que tuvo que alinear a su once más fuerte para superar al Bayern, los Blues podrían tener una ligera ventaja. Haber ganado los 3 duelos directos históricos contra los portugueses también debe aumentar su confianza. Además, llevar 10 victorias en sus últimos 12 partidos los coloca en una posición fuerte.

2ºPronóstico Benfica vs Chelsea: Más de 1.5 goles del Chelsea @ 2.10 en Marathonbet

Tras la suspensión de dos partidos de Nicolas Jackson por la roja contra el Flamengo, es lógico preguntar de dónde saldrán los goles del Chelsea. Sin embargo, habiendo fichado a Liam Delap antes del torneo, no hay escasez de goleadores en su línea delantera.

El Chelsea no le echó de menos contra el Esperance, ya que anotó tres goles, uno de los cuales fue marcado por Delap. Los Blues han demostrado últimamente su capacidad ofensiva. Han metido al menos dos goles en 3 de sus últimos cuatro partidos. Además, en sus últimos dos encuentros contra el Benfica también anotaron dos veces.

Aunque el Benfica no suele conceder muchos goles, su defensa fue mucho más débil en la Liga de Campeones. Dado que este duelo entre dos clubes europeos se siente como un partido de UCL, el Chelsea podría aprovechar las debilidades del equipo portugués. Esperamos más de 1.5 goles de los londinenses para las apuestas Benfica vs Chelsea.

3er Pronóstico Benfica vs Chelsea: El Chelsea ganará la primera mitad @ 2.65 en Marathonbet

El Chelsea tiende a comenzar sus partidos de forma agresiva. Han liderado al descanso en sus tres partidos del Mundial de Clubes 2025 y no han concedido un solo gol en los primeros 45 minutos durante el torneo.

Antes de que el Benfica mejorase su forma, concedieron primero en tres de sus cuatro partidos anteriores. Esto indica que suelen empezar con cautela. Además, cedieron más xG en la primera mitad después de liderar al descanso contra el Bayern. Por lo tanto, tienden a dejar pasar oportunidades en las etapas iniciales.

Eso fue contra un Bayern descansado, así que un Chelsea a plena potencia parece bien posicionado para castigarlos antes del descanso. Hay motivos para apoyar que los Blues dominarán el primer tiempo en las apuestas Benfica vs Chelsea.