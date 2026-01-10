Barcelona vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas Supercopa de España | 11/01/26

+

👑Mejores apuestas Barcelona vs Real Madrid

Victoria del Barcelona ⭐ @ 1.94 en Gran Madrid

Más de 3.5 goles ⭐ @ 1.95 en Gran Madrid

El Barcelona marca más de 2.5 goles ⭐ @ 2.65 en Gran Madrid

Predicción de marcador: Barcelona 3-1 Real Madrid

Predicción de goleadores: Barcelona: Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski - Real Madrid: Gonzalo García

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Real Madrid ganó 2-1 cuando los clubes se enfrentaron en LaLiga en octubre pasado. En cambio, poco ha salido bien para los Blancos desde entonces, con Xabi Alonso ahora bajo seria presión. La victoria 2-1 en el derbi contra el Atlético de Madrid en la semifinal del jueves ha hecho poco para cambiar esa situación.

El Barcelona fue mucho más convincente al aplastar al Athletic Club 5-0 para llegar a la final. El equipo de Hansi Flick está en gran forma, ganando todos sus partidos desde la derrota por 3-0 ante el Chelsea en noviembre.

Será la cuarta final consecutiva de la Supercopa con un Clásico. El Barça ha ganado dos de las últimas tres, incluida la victoria 5-2 en este enfrentamiento la temporada pasada.

⚽Alineaciones Probables Barcelona vs Real Madrid

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Balde, G. Martín, Cubarsí, Koundé, E. García, Pedri, Raphinha, Olmo, Yamal, Lewandowski

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carreras, Huijsen, Asensio, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Vinicius, Bellingham, Rodrygo, Gonzalo

🚀Las mejores apuestas Barcelona vs Real Madrid

1er Pronóstico Barcelona vs Real Madrid: Victoria del Barcelona @ 1.94 en Gran Madrid

En la victoria del jueves, el Real Madrid no ofreció una imagen del todo convincente. Se mostraron vulnerables en el juego aéreo y enfrentaron 22 intentos contra el Atleti. El equipo de Diego Simeone ganó el conteo de xG por un margen de 2.3 a 1.2.

Sin Kylian Mbappé y con problemas significativos de lesiones defensivas, es difícil ver al Real Madrid ganando esta competición. Solo han mantenido una portería a cero en sus últimos siete partidos. Eso es una gran preocupación frente a un peligroso ataque del Barça que estará a pleno rendimiento.

El equipo de Flick ha ganado 9 partidos seguidos en todas las competiciones. Tienen un porcentaje de victorias del 86% desde la derrota en el Bernabéu en octubre, cuando sus jugadores clave no estaban en plena forma. Ese problema no existirá el domingo y el Barça debería ser capaz de ganar en 90 minutos.

2ºPronóstico Barcelona vs Real Madrid: Más de 3.5 goles @ 1.95 en Gran Madrid

Este es uno de los pocos grandes partidos en el fútbol mundial que casi siempre está a la altura de las expectativas. Desde el inicio de la temporada pasada, se han marcado 26 goles en los cinco partidos del Clásico. Ambos equipos anotaron en cuatro de ellos.

Aunque el Barcelona se ha fortalecido en las últimas semanas con cinco porterías a cero consecutivas, aún siguen permitiendo ocasiones. Solo la actuación brillante del portero Joan García logró frenar al Espanyol el fin de semana pasado. Permitieron 1.6 xG en ese partido y el Villarreal también creó 1.6 xG contra el Barça en su duelo anterior.

El Real Madrid está sin Éder Militão y sus dos centrales titulares fueron obligados a salir el jueves. Antonio Rüdiger es una gran duda para este partido, lo cual debería ser una buena noticia para el ataque contrario.

Respaldar más de 3.5 goles en las apuestas Barcelona vs Real Madrid ha sido rentable en cuatro de los últimos cinco encuentros entre los clubes. Dicha apuesta parece buena de nuevo con una probabilidad implícita del 51.3%.

3er Pronóstico Barcelona vs Real Madrid: El Barcelona marca más de 2.5 goles @ 2.65 en Gran Madrid

Incluso con Lamine Yamal en el banquillo, el Barça anotó cuatro goles en 16 minutos contra el Athletic. Marcus Rashford, Dani Olmo y Robert Lewandowski también fueron suplentes en ese encuentro. Eso resalta la impresionante profundidad que Flick tiene a su disposición.

Con las piernas frescas, deberían plantear amenazas constantes a una defensa del Real Madrid debilitada. El Barça también puede tomar confianza de su promedio de un gol cada 24 minutos contra su contrincante la temporada pasada.

Esta temporada, han seguido jugando un fútbol ofensivo de alto riesgo. Desde el último Clásico, han anotado dos o más goles en 13 de sus 14 partidos. Los gigantes catalanes promediaron 2.86 goles por cada 90 minutos durante ese período.

Al hilo de esas tendencias, respaldar a los favoritos para anotar más de 2.5 goles en las apuestas Barcelona vs Real Madrid parece buena opción con una probabilidad implícita del 35.7%.