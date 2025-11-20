Barcelona vs Athletic Club Pronóstico y Apuestas LaLiga | 22/11/25

+

🎰Mejores apuestas Barcelona vs Athletic Club

Athletic club marcará menos de 0.5 goles ⭐ @ 2.33 en 1xBet

Lewandowski marcará en cualquier momento ⭐ @ 1.80 en 1xBet

Segunda mitad - Barcelona ⭐@ 1.72 en 1xBet

Predicción de marcador - Barcelona 2-0 Athletic Club

Predicción de goleadores - Barcelona: Robert Lewandowski, Lamine Yamal

📍Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Barcelona llegó presionado a su último encuentro antes del parón internacional. Estaban lidiando con lesiones y habían ganado solo tres de siete partidos en todas las competiciones antes de su viaje a Vigo. Sin embargo, se desempeñaron mejor en ese partido, ya que el hat-trick de Lewandowski los llevó a una victoria de 4-2.

El Athletic Club tampoco ha estado en gran forma, ya que están lidiando con muchos problemas de condición física, siendo Iñaki Williams su jugador más crucial ausente. Aunque solo han ganado tres de sus últimos 13 partidos en todas las competiciones, lograron vencer al Oviedo 1-0 hace dos semanas.

Alineaciones Probables Barcelona vs Athletic Club

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Balde, Cubarsi, Christensen, Kounde, E. García, Fermín, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski.

Posible alineación del Athletic Club:

Simón, Yuri, Laporte, Vivian, Gorosabel, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, N. Williams, Gómez, Berenguer, Guruzeta.

🗂️Las mejores apuestas Barcelona vs Athletic Club

1er Pronóstico Barcelona vs Athletic Club: Athletic club marcará menos de 0.5 goles @ 2.33 en 1xBet

El Barcelona ha tenido problemas defensivos esta temporada. La línea alta de Hansi Flick ha quedado expuesta, pero han parecido más sólidos en sus últimos dos partidos de liga. El Barça solo permitió 0.7 xG contra Elche y 0.6 xG contra Celta de Vigo.

Podrían verse obligados a elegir un centro del campo ligeramente más conservador en este partido debido a la lesión de Pedri y la suspensión de Frenkie de Jong. Eric García puede ejercer el rol de mediocampo defensivo, lo que daría más protección.

Es poco probable que este sea el desafío defensivo más difícil del Barcelona esta temporada. El Athletic no está jugando bien y no ha logrado marcar en el 44% de sus partidos esta temporada.

Tienen un promedio de solo 0.8 goles por partido en encuentros de LaLiga fuera de casa. Hay valor en apostar a que los visitantes no marcarán en este partido basándose en esas estadísticas. La probabilidad implícita es del 42.2%.

2ºPronóstico Barcelona vs Athletic Club: Lewandowski marcará en cualquier momento @ 1.80 en 1xBet

Ferran Torres ha sido a menudo el delantero preferido para el Barcelona esta temporada. Eso fue resultado de su buen estado de forma y los problemas de condición física de Lewandowski.

Sin embargo, el delantero polaco seguramente ha vuelto a ganarse la titularidad tras marcar tres veces en su último partido. El jugador de 37 años también anotó y asistió dos veces para Polonia durante el parón internacional.

Jugar más para su país le habrá dado confianza. Lewandowski debería estar ahora completamente en forma y listo para brillar en este partido. Por ello, confiamos en su gol en las apuestas Barcelona vs Athletic Club.

A pesar de las oportunidades relativamente limitadas, su récord en LaLiga sigue siendo positivo esta temporada. Lewandowski marca un gol cada 65 minutos en promedio, con una tasa de conversión de tiros del 30%.

3er Pronóstico Barcelona vs Athletic Club: Segunda mitad - Barcelona @ 1.72 en 1xBet

Este será el primer partido del Barcelona en el Camp Nou en dos años y medio. Eso les dará confianza adicional, aunque solo asistirán 45,000 aficionados. A pesar de haber jugado en otros estadios hasta ahora esta temporada, ostentan un récord del 100% en casa en LaLiga.

En general su desempeño ha sido mejor en la segunda mitad. Su diferencia de goles en la primera mitad en la máxima categoría española es de solo +3. Esto contrasta con +14 tras el descanso.

Además, el 80% de los goles concedidos por el equipo de Flick en LaLiga han llegado antes del descanso. Aún no han recibido un solo gol en casa en la liga en la segunda mitad. Por ello, confiamos en que se imponga en la segunda mitad para la última de nuestras apuestas Barcelona vs Athletic Club.