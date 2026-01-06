Barcelona vs Athletic Club apuestas Supercopa de España | 07/01/2026

+

👑Mejores apuestas Barcelona vs Athletic Club

Gana Barcelona y más de 2.5 goles⭐ @ 2.05 en Codere

Athletic no marca gol⭐ @ 2.55 en Codere

Resultado final (múltiples resultados) 1:0, 2:0 o 3:0⭐ @ 3.45 en Codere

Esperamos una victoria de Barcelona con un marcador de 3-0.

🔥Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

La Supercopa de España llega con dos partidos de altísimo nivel, con Real Madrid frente al Atlético de Madrid y Barcelona ante Athletic Club. Ambos cruces definirán las semifinales y pondrán en juego el pase a la gran final del torneo.

Por esta llave, no cabe duda de que el gran favorito es el Barcelona, que llega en un momento sobresaliente. El conjunto blaugrana suma ocho victorias consecutivas y solo una derrota en sus últimos diez partidos.

El equipo dirigido por Hansi Flick se mantiene sólido en el liderato de LaLiga y viene de golear recientemente al Athletic, dejando clara su superioridad en el plano futbolístico. Su rendimiento colectivo y regularidad lo colocan un paso adelante.

Athletic Club, por su parte, ha mostrado una campaña de altibajos que apenas le ha alcanzado para sobrellevar las distintas competiciones. Al equipo le ha costado competir al mismo tiempo en Champions, Liga y Copa del Rey.

No hay dudas de que Ernesto Valverde pondrá en cancha lo mejor de su plantilla para este desafío. Sin embargo, queda por verse si ese esfuerzo será suficiente para frenar a un Barcelona que llega en plena confianza.

⚽Posibles Alineaciones Barcelona vs Athletic Club

Posible alineación Barcelona:

Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Garcia, De Jong, Yamal, Raphinha, Rashford, Torres.

Posible alineaciónAthletic Club:

Simón, Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Williams, Sancet, Williams, Guruzeta.

1er Pronóstico Barcelona vs Athletic Club: Gana Barcelona y más de 2.5 goles⭐@ 2.05 en Codere

Con un Barcelona que lidera todas las estadísticas ofensivas de LaLiga, sus probabilidades de ganar no solo son altas, sino que también existe un escenario claro de goleada. El equipo de Hansi Flick es el más goleador, el que mejor xG registra y el que más tiros realiza en el campeonato.

Los antecedentes refuerzan este favoritismo, ya que, en los dos últimos enfrentamientos ante el Athletic, el Barça se impuso con autoridad por 4-0 y 3-0. Resultados que dejan en evidencia la diferencia de momento entre ambos equipos.

Ante un Athletic irregular, al que le ha costado mantener competitividad en las distintas competencias, las opciones del Barcelona de ganar y anotar con frecuencia son amplias. Todo indica un duelo favorable para el conjunto blaugrana

2° Pronóstico Barcelona vs Athletic Club: Athletic no marca gol⭐@ 2.55 en Codere

La escasez de goles del Athletic es, sin duda, una de las principales causas de su bajo rendimiento esta temporada. El funcionamiento ofensivo no ha sido efectivo y, hasta ahora, no han aparecido jugadores verdaderamente determinantes en ataque.

Los números refuerzan esta lectura, ya que el Athletic no logró anotar en seis de sus últimos diez partidos. En ese tramo tampoco pudo marcarle a ninguno de los grandes: Real Madrid, Atlético de Madrid y el propio Barcelona.

Sin haberle anotado al Barça en los últimos tres enfrentamientos directos y atravesando un momento muy pobre en lo ofensivo, las probabilidades de que el Athletic consiga marcar en este duelo se ven realmente bajas.

3er Pronóstico Barcelona vs Athletic Club: Resultado final (múltiples resultados) 1:0, 2:0 o 3:0⭐@ 3.45 en Codere

Con la alta probabilidad de gol y victoria del Barcelona, sumada a la baja probabilidad de anotación del Athletic, los resultados 1-0, 2-0 y 3-0 a favor del conjunto blaugrana se presentan como escenarios altamente atractivos por una cuota muy valiosa.

El Barcelona viene de ganar cuatro partidos consecutivos por 2-0, mostrando solidez defensiva y eficacia ofensiva. Esta tendencia refuerza la viabilidad de marcadores ajustados pero favorables.

Además, frente al Athletic ha conseguido estos mismos resultados en dos de sus últimos tres enfrentamientos directos. Sin duda, una opción muy interesante para tener en cuenta.