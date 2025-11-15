Azerbaiyán vs Francia Pronóstico y Apuestas Eliminatorias Copa del Mundo | 16/11/25

👑Mejores apuestas Azerbaiyán vs Francia

Francia -2 (Hándicap 3-Vías) ⭐ @ 1.85 en Codere

Francia gana 0-1, 0-2 o 0-3 (Multiresultados) ⭐ @ 2.75 en Codere

Menos de 1.5 goles totales en la primera mitad ⭐ @ 1.83 en Codere

Predicción de marcador: Azerbaiyán 0-3 Francia

Predicción de goleadores: Azerbaiyán: N/A – Francia: Ekitike, Barcola, Cherki

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Azerbaiyán vs Francia son cortesía de Codere, correctas a 15 de noviembre de 2025 a las 10:10 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Azerbaiyán recibirá a la Francia de Didier Deschamps el domingo por la noche para el último partido de la campaña de clasificación del Grupo D para la Copa Mundial 2026.

Ha sido una fase de clasificación desastrosa para los azerbaiyanos. Están en el fondo del Grupo D y han marcado solo dos goles en cinco partidos hasta ahora. Actualmente están en una racha de 14 partidos sin ganar y han concedido el primer gol en sus últimos cinco encuentros consecutivos.

Con los azerbaiyanos a seis puntos de Islandia (segunda) y Ucrania (tercera) hay poca motivación para ellos en este partido. Tienen garantizado terminar últimos. Perdieron 2-0 en casa contra Islandia el jueves por la noche, con solo un tiro a puerta en Bakú.

Mientras tanto, los franceses también tienen poca motivación para este sexto y último partido de clasificación. Los de Deschamps ya se han clasificado para las finales de la Copa Mundial del próximo verano. Su victoria por 4-0 contra Ucrania el jueves por la noche los deja seis puntos por delante de Islandia, que ocupa el segundo lugar.

Esto significa que Deschamps podría hacer cambios en su escuadra en Bakú. Podrían descansar jugadores como Kylian Mbappé, dando oportunidades a Hugo Ekitike, quien ha impresionado desde que se unió al Liverpool. N'Golo Kanté tuvo un sólido regreso a la acción con la selección nacional contra Ucrania y espera volver a participar.

⚽Alineaciones Probables Azerbaiyán vs Francia

Posible alineación del Azerbaiyán:

Bayramov; Badalov, Krivotsyuk, Mustafazada, Abbasov, Huseymov, Makhmudov, Khaybulaev, Aliyev, Bayramov, Akhundzade

Posible alineación del Francia:

Maignan; Hernández, Gusto, Upamecano, Konaté, Koné, Kanté, Cherki, Nkunku, Olise, Ekitike

🔥Las mejores apuestas Azerbaiyán vs Francia

1er Pronóstico Azerbaiyán vs Francia: Francia -2 (Hándicap 3-Vías) @ 1.85 en Codere

Francia derrotó a Azerbaiyán 3-0 en su primer partido de la campaña de clasificación para la Copa Mundial 2026. Les Bleus obviamente tenían mayor motivación para ganar en ese encuentro, con la clasificación aún en juego.

Sin embargo, los azerbaiyanos han concedido 13 goles en cinco partidos de clasificación hasta la fecha. Considerando que su campaña ya ha terminado e Islandia anotó dos veces en su victoria del jueves, una victoria por tres goles para Francia parece un resultado razonable en las apuestas Azerbaiyán vs Francia.

Los mercados de apuestas valoran a Francia con un 55.56% de probabilidad de ganar por un margen de 3 goles. Los azerbaiyanos son la única nación que ha perdido contra Francia por tres o más goles desde su victoria en la Liga de Naciones sobre Israel en octubre de 2024.

2ºPronóstico Azerbaiyán vs Francia: Francia gana 0-1, 0-2 o 0-3 (Multiresultados) @ 2.75 en Codere

Aunque una victoria por tres goles para Les Bleus de Deschamps parece probable, una escuadra con rotaciones podría fracasar en Bakú. Siempre existe la posibilidad de que los jugadores no logren trabajar juntos y se frustren ante los azerbaiyanos, que estarán ansiosos por evitar la derrota.

Cubrir un triunfo fuera de casa en tres marcadores en el mercado de Multianotaciones puede ser un plan sensato. Si los franceses ganan por un margen más estrecho y mantienen la portería a cero, esta podría ser una apuesta de cobertura inteligente.

Los mercados de apuestas Azerbaiyán vs Francia indican una probabilidad del 38.46% de que Francia gane por uno, dos o tres goles sin recibir ninguno.

3er Pronóstico Azerbaiyán vs Francia: Menos de 1.5 goles totales en la primera mitad @ 1.83 en Codere

Dado que es probable que jugadores como Mbappé roten en Bakú, este partido podría tener un inicio lento. Ucrania logró evitar que el equipo francés, con Mbappé y Bradley Barcola, anotara en la primera mitad el jueves.

Aunque es poco probable que los azerbaiyanos tengan la misma solidez defensiva que los ucranianos, es posible que Francia solo encuentre el gol una vez en los primeros 45 minutos.

En su victoria en casa por 3-0 sobre Azerbaiyán, Francia solo anotó un gol en la primera mitad. Esto sugiere que el equipo de Aykhan Abbasov tiene el potencial para ofrecer resistencia.

