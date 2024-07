Austria vs Turquía Apuestas y Pronóstico Eurocopa 2024 | 02/07/24

Austria vs Turquía cierran los octavos de final de la Euro 2024 este martes en el Leipzig Stadium en un duelo, en principio, muy igualado.

Los austríacos sorprendieron al liderar el Grupo D, que compartieron con Francia y Países Bajos, con dos victorias y una derrota, y buscan seguir dando la campanada. Turquía, por su parte, quedó segunda en el Grupo F, sumando también seis puntos con dos triunfos y una derrota.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Austria vs Turquía por la Euro 2024:

El enfrentamiento entre Austria vs Turquía es, en los papeles, el más parejo de los octavos de final. No obstante, consideramos que Austria está un peldaño por encima de Turquía, teniendo en cuenta los rivales de grupo que tuvo y donde ha quedado por delante tanto de Francia como de Países Bajos. Turquía, por su parte, también ganó dos de sus tres partidos, pero cayó de manera categórica ante Portugal 3-0 en un encuentro en el que nunca logró inquietar la portería de Diogo Costa.

Austria ganó dos y perdió sólo uno de los recientes cuatro enfrentamientos ante Turquía, siendo el último en marzo de este año con un contundente triunfo por 6-1, sumando 10 goles en los últimos dos cruces, que acabaron con goles de ambos equipos. Esto nos lleva a nuestro segundo pronóstico, en el que prevemos un partido con goles tanto de Austria como de Turquía.

Los dirigidos por Ralf Rangnick anotaron seis goles y encajaron cuatro en sus partidos de fase de grupos. Si bien ante Francia no lograron marcar, convirtieron tres ante Polonia y otros tres ante Países Bajos, aunque sin lograr mantener la portería a cero en ningún partido. Por su parte, los comandados por Vincenzo Montella marcaron cinco tantos (tres a Georgia y dos a Chequia) y también recibieron cinco, repartidos en sus tres partidos.

Para nuestra tercera apuesta recomendamos que Marko Arnautovic marcará en el Austria vs Turquía. El delantero del Inter anotó de penalti ante Polonia en la segunda jornada para sentenciar el partido 3-1 y podrá destacarse gracias a su experiencia en este duelo trascendental.

Arnautovic, de 35 años, es internacional desde 2008, siendo el jugador con más presencias en la historia de la selección austriaca, donde ha disputado 115 partidos y anotado 37 goles, quedándose a sólo siete del máximo goleador histórico, Anton Polster. La actual es su tercera edición de una Eurocopa tras las disputadas en 2016 y 2020, donde marcó un gol ante Macedonia. El vienés ha jugado cuatro veces contra Turquía, aunque aún no ha conseguido marcar.

