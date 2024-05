Atlético Madrid vs Osasuna Apuestas y Pronóstico LaLiga | 19/05/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Atlético Madrid vs Osasuna por LaLiga 19/05/2024.

El Atlético de Madrid recibirá al Osasuna en el Estadio Cívitas Metropolitano este domingo por la jornada 27 de LaLiga, después de asegurar su participación en la próxima edición de la Champions League, con el nuevo objetivo en mente de finalizar entre los tres primeros del torneo. Por su parte, el Osasuna buscará sumar puntos en las dos últimas fechas para escalar en la clasificación, aunque ya sin opciones de clasificar a competiciones europeas ni con riesgo de descenso.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Atlético Madrid vs Osasuna por LaLiga:

Descanso/Final: Atlético de Madrid/ Atlético de Madrid – 2.10 en bet365

Ambos Equipos Anotarán: No – 1.80 en bet365

Remates a Puerta Osasuna: Menos de 2.5 – 2.00 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Atlético Madrid vs Osasuna son cortesía de bet365, correctas a 19 de mayo a las 10:00 horas y sujetas a cambios.

Mejor apuesta Atlético Madrid vs Osasuna

El Atlético encara este compromiso con la tranquilidad de haber asegurado su plaza en la Champions por duodécima temporada consecutiva, aunque con más dificultades de lo habitual, lográndolo apenas dos jornadas antes del final de LaLiga. Sin esa presión, ahora buscará alcanzar el tercer lugar, o incluso la posición de escolta, como ha venido sucediendo desde la temporada 2012/13 en adelante.

Este panorama nos lleva a inclinarnos por una apuesta donde el equipo colchonero dominará ambos tiempos, siendo el conjunto de LaLiga con más victorias en condición de local en las primeras mitades, ganando en 10 de los 18 partidos y solo siendo derrotado en dos ocasiones al descanso. En el Metropolitano, el Atlético ha logrado 16 triunfos en 18 partidos en los 90 minutos, con una sola derrota sufrida en toda la temporada. Por otro lado, el Osasuna ha finalizado los primeros 45 minutos de los partidos en desventaja en 13 ocasiones, una tendencia que se ha repetido en tres de sus últimos seis compromisos. Además, lejos de El Sadar, solo ha ganado cinco encuentros, y solo uno en sus últimas seis salidas.

Además, el Atleti ha mantenido su portería invicta en los últimos tres partidos, lo que nos lleva a considerar la apuesta de que ambos equipos no anotarán, especialmente sabiendo que el equipo de Diego Simeone es el cuarto equipo de LaLiga con menos goles encajados. El Atlético ha logrado once victorias consecutivas contra el Osasuna en cualquier escenario, y en los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos, los rojillos no han logrado marcar.

Pocas llegadas para el Osasuna

El Osasuna no ha destacado esta temporada por su dominio en el terreno de juego, siendo uno de los equipos de LaLiga con menor promedio de remates al arco, apenas 3.3 por partido. Esta cifra disminuye aún más cuando juega fuera de Pamplona, y se reduce aún más cuando se enfrenta a rivales del calibre del Atlético, como sucedió en el partido de la primera vuelta donde solo logró dos disparos a puerta de un total de 13 intentos en los 90 minutos. Esto nos lleva a pronosticar un duelo en Madrid con menos de 2.5 remates a puerta por parte del visitante. En sus últimos tres encuentros como visitante, los rojillos han realizado un total de siete remates al arco, con un promedio de 2.33 por partido.