Atlético de Madrid vs Inter Pronóstico y Apuestas Champions League | 26/11/25

Predicción de resultado: Atlético de Madrid 1-1 Inter

Predicción de goleadores: Atlético de Madrid: Julián Álvarez - Inter: Marcus Thuram

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Atlético de Madrid llega a este partido con una racha de cinco victorias consecutivas. Aseguraron un ajustado triunfo por 1-0 contra el Getafe el fin de semana para mantenerse en la lucha por el título de LaLiga.

Los españoles aún tienen trabajo por hacer para asegurar su avance en la Champions League. Hasta ahora, el equipo de Diego Simeone ha ganado dos partidos y perdido dos en esta competencia. En contraste, el Inter es uno de los tres equipos con un récord perfecto de victorias a mitad de la fase de grupos.

Los gigantes italianos habían ganado cuatro partidos seguidos en todas las competiciones antes del derbi de Milán del domingo. Sin embargo, una derrota por 1-0 en ese partido fue un gran revés para el equipo de Cristian Chivu.

Alineaciones Probables Atlético de Madrid vs Inter

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Musso, Hancko, Lenglet, Giménez, Molina, Koke, Nico González, Baena, Barrios, Simeone, Julián Álvarez

Posible alineación del Inter:

Sommer, Bastoni, Acerbi, Akanji, Dimarco, Zielinski, Çalhanoğlu, Barella, Augusto, Lautaro Martínez, Thuram

Las mejores apuestas Atlético de Madrid vs Inter

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Inter: Menos de 2.5 goles @ 1.95 en MARCAapuestas

Aunque ha habido muchos goles en los partidos europeos del Atlético hasta ahora esta temporada, este encuentro podría romper esa tendencia. Simeone utilizó un sistema más cauteloso de 4-1-4-1 el domingo. Podría adoptar el mismo enfoque en este duelo, ya que aparentemente está interesado en reforzar la defensa.

Los Rojiblancos solo han concedido dos goles en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Permitieron solo 0.9 xG por partido en promedio durante ese período.

Mientras tanto, el Inter también parece fuerte defensivamente. No han permitido más de 1.3 xG en ninguno de los partidos que han jugado esta temporada. Los Nerazzurri no tienen presión para asegurar los tres puntos en este partido, por lo que podría desarrollarse en un duelo de pocos goles.

2ºPronóstico Atlético de Madrid vs Inter: Primer gol - Atlético de Madrid @ 1.85 en MARCAapuestas

Incluso cuando estaban teniendo problemas al inicio de la temporada, el Atlético de Madrid solía comenzar los partidos rápidamente. Esa tendencia ha continuado a medida que la campaña ha avanzado. Han marcado el primer gol en todos sus 13 partidos de LaLiga hasta ahora.

El Atleti también ha anotado primero en sus dos partidos encuentros en casa. Bastaron cuatro minutos para que Giacomo Raspadori anotara contra el Eintracht Frankfurt. Mientras tanto, Julián Álvarez marcó el primer gol después de solo 38 minutos contra el Union Saint-Gilloise.

El derbi contra el Real Madrid en marzo fue el último partido verdaderamente decisivo de la Liga de Campeones en el Estadio Metropolitano. El Atlético también comenzó ese choque rápidamente, con Conor Gallagher anotando en el primer minuto.

Dadas esas tendencias, respaldar a los anfitriones para marcar primero es una de las mejores opciones en las apuestas Atlético de Madrid vs Inter.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Inter: Empate @ 3.50 en MARCAapuestas

Los visitantes ya están en una posición muy fuerte para asegurar una plaza entre los ocho primeros. Sin embargo, tienen por delante sus cuatro partidos más difíciles, y es muy poco probable que su récord perfecto continúe.

El Inter es el menos favorito en este juego, pero sus actuaciones recientes han sido destacadas. A pesar de las estadísticas, perdieron el derbi de Milán el domingo. Tuvieron 20 tiros y crearon 1.6 xG, registros más altos que los de sus rivales.

El equipo de Chivu ha creado más xG que sus oponentes en el 88% de sus partidos esta temporada. Tienen una clara estructura 3-5-2 y ciertamente tienen amplia experiencia en esta competición.

El Atleti tiene preocupaciones por lesiones de jugadores clave como Jan Oblak y Marcos Llorente. Eso solo aumenta la sensación de que el Inter debería ser realmente competitivo en este encuentro. Respaldar un empate puede ser la apuesta de valor en el mercado de Resultado del Partido en las apuestas Atlético de Madrid vs Inter.