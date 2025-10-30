La cuota del Atlético se mantiene atractiva tras notable mejoría

Tras un arranque difícil el Atlético ha escalado posiciones para retomar su tercer lugar habitual, ¿Es el momento clave para apostar?

⬆️ Atlético de Madrid de menos a más en LaLiga

El Atlético de Madrid tuvo un inicio de temporada difícil e inesperado. En las primeras jornadas, el equipo no lograba encontrar su mejor versión y los resultados estaban muy por debajo de lo que se esperaba de una plantilla con tanto potencial. Las dudas crecían entre los aficionados, y el rendimiento colectivo parecía no despegar.

Sin embargo, a partir de la jornada 5, el conjunto dirigido por Diego Simeone empezó a mostrar señales de mejora. El equipo comenzó a recuperar su solidez defensiva y su efectividad en ataque, logrando hilvanar una racha de victorias que devolvió la confianza al vestuario y al entorno rojiblanco.

Entre esos triunfos destacaron dos resultados clave: la contundente victoria por 5-2 en el derbi madrileño, que significó un punto de inflexión anímico, y el sólido triunfo 2-0 frente al Villarreal, rival directo en la lucha por los primeros puestos. Estos partidos marcaron el regreso del Atlético a su nivel habitual de intensidad y competitividad.

Gracias a esta recuperación, el Atlético de Madrid se ubica actualmente en la cuarta posición de la tabla. Aunque el Villarreal se mantiene como el equipo que lo separa de los líderes habituales, las diferencias en puntos son mínimas, lo que mantiene abierta la pelea en la parte alta del campeonato.

Con un calendario favorable por delante y un rendimiento en ascenso, el equipo de Simeone tiene amplias posibilidades de retomar el tercer lugar, tal como lo hizo en la temporada anterior. Si mantiene la consistencia mostrada en las últimas jornadas, el Atlético volverá a ser un protagonista firme en la lucha por los puestos de privilegio.

🥉 ¿Podrá el Villarreal conservar el tercer lugar?

Si hay un equipo que ha mantenido una gran regularidad durante esta temporada, ese es el Villarreal. El conjunto dirigido por Marcelino ha estado presente en la parte alta de la tabla desde el inicio del campeonato, mostrando un nivel de juego constante y un rendimiento sobresaliente en la mayoría de sus encuentros.

No obstante, desde el inicio de la fase de grupos de la Champions League, el equipo ha comenzado a evidenciar ciertas dificultades. La exigencia de competir en dos frentes ha generado dudas sobre si la plantilla tiene la profundidad necesaria para sostener el máximo nivel en ambas competiciones.

A esto se suman algunos tropiezos recientes en encuentros directos que han dejado al descubierto las debilidades del equipo. Las derrotas frente al Real Madrid y al Atlético de Madrid, además del empate ante el Betis, han impedido al Villarreal mantener la misma contundencia que mostró en las primeras jornadas.

Con este panorama, se hace difícil que el Villarreal pueda sostener el tercer lugar ante la presión de un Atlético en pleno ascenso y compitiendo a su mejor nivel. Si el equipo de Marcelino no logra recuperar la consistencia y dosificar mejor sus esfuerzos, corre el riesgo de ceder terreno frente a rivales directos.

📈 La recuperación del Atlético revaloriza su cuota en el mercado

Antes del inicio de la temporada, era natural pensar que el Atlético de Madrid ocuparía el tercer lugar, detrás del Barcelona y el Real Madrid. El equipo de Simeone partía como favorito para repetir lo hecho en años anteriores.

Las casas de apuestas reflejaban esa confianza. Las cuotas de “ganador sin contar al Barça y al Real” eran muy bajas, ya que el Atlético había terminado tercero en tres de las últimas cuatro temporadas.

Sin embargo, el inicio del campeonato no fue el mejor. Los resultados irregulares generaron dudas y afectaron la confianza en el equipo. Esa incertidumbre hizo que las cuotas comenzaran a subir.

De hecho, pasaron de 1.2 a 1.6 o incluso 1.8 en algunas plataformas. Esto transformó al Atlético en una opción mucho más atractiva para quienes creen en su recuperación.

Con el equipo nuevamente en alza, esta cuota luce muy interesante. Si el Atlético logra superar al Villarreal, es probable que los valores vuelvan a bajar, haciendo de este momento una gran oportunidad para apostar por los de Simeone.