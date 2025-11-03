Atlético vs Union SG apuestas de la Champions League | 04/11/2025



👑Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Union SG

Gana Atlético y más de 2.5 goles⭐ @1.75 en Codere

Atlético mantiene su portería en 0 ⭐ @2.05 en Codere

Múltiples resultados 1:0, 2:0 o 3:0 ⭐@2.95 en Codere

Esperamos una victoria del Atlético de Madrid por 3-0.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Atlético vs Union SG son cortesía de Codere, correctas a 3/11/2025 a las 16:00 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipo

El Atlético de Madrid recibe al Royal Union Saint-Gilloise de Bélgica en un duelo correspondiente a la fase de grupos de la Champions League. Ambos equipos llegan en una situación muy similar, con una victoria y dos derrotas en lo que va del torneo, por lo que este encuentro se perfila como clave para mantenerse con opciones de clasificación.

Curiosamente, tanto el Atlético como el conjunto belga vienen de caer por goleada 4-0 en la jornada anterior, un resultado que ambos buscarán dejar atrás con una buena actuación. La necesidad de recuperación es compartida, y cada uno intentará aprovechar sus fortalezas para retomar confianza.

El conjunto dirigido por Diego Simeone atraviesa un buen momento en la liga doméstica, donde acumula dos victorias consecutivas y un notable rendimiento colectivo. El equipo madrileño espera trasladar ese impulso al escenario europeo, donde la exigencia es máxima y los márgenes de error son mínimos.

Además, el Atlético ha mostrado solidez en casa, con tres triunfos consecutivos por liga, algo que podría jugar a su favor frente a un rival que no tiene tanta experiencia en este tipo de competiciones. La localía y el respaldo del público rojiblanco serán factores determinantes para imponer condiciones.

Este será un enfrentamiento inédito en la Champions, sin antecedentes entre ambos equipos. Sin embargo, el objetivo del Atlético está claro: ganar para escalar posiciones y acercarse a los ocho clasificados directos a la siguiente ronda, reafirmando su condición de candidato dentro de un grupo muy equilibrado.

⚽Posibles Alineaciones Atlético de Madrid vs Union SG

Posible alineaciónAtlético de Madrid:

Oblak, Llorente, Giménez, Lenglet, Hancko, Simeone, Koke, Barrios, González, Sorloth, Álvarez.

Posible alineación Unión SG:

Kjell, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang, Giger, El Hadj, Rodríguez.

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Union SG: Gana Atlético y más de 2.5 goles @1.75 en Codere

El Atlético de Madrid se ha convertido en un local imbatible esta temporada. El conjunto de Diego Simeone ha hecho del Metropolitano una fortaleza, donde acumula siete victorias consecutivas entre todas las competiciones.

Frente a un rival con poca experiencia en la Champions League como el Royal Union Saint-Gilloise, el Atlético parte como claro favorito para mantener su racha. La diferencia de jerarquía y ritmo competitivo podría hacerse evidente, especialmente ante la presión y el ambiente que suele imponer el público rojiblanco.

Además, el Atlético ha mostrado un poder ofensivo notable en su estadio, marcando más de dos goles en tres de sus últimos cinco partidos como local. Considerando que el equipo belga ya ha sufrido dos derrotas por goleada de cuatro tantos, todo indica que los madrileños tienen altas probabilidades de volver a anotar una buena cantidad de goles.

2° Pronóstico Atlético de Madrid vs Union SG: Atlético mantiene su portería en 0 @2.05 en Codere

El Atlético de Madrid ha mostrado una clara mejoría en la zona defensiva, recuperando una de las señas de identidad del equipo bajo el mando de Diego Simeone. La solidez atrás, el orden táctico y la intensidad sin balón han vuelto a ser factores determinantes en el rendimiento del conjunto rojiblanco.

Tras la dura goleada sufrida ante el Arsenal, el Atlético ha respondido con carácter, logrando dos partidos consecutivos sin recibir gol. Además, en el Metropolitano también ha mantenido su arco en cero en sus dos presentaciones más recientes, reafirmando su fortaleza como local.

Por su parte, el Royal Union Saint-Gilloise llega con dificultades ofensivas, ya que acumula dos encuentros seguidos de Champions sin anotar. Ante este panorama, las probabilidades de que el Atlético mantenga nuevamente su portería invicta son altas.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Union SG: Múltiples resultados 1:0, 2:0 o 3:0 @ 2.95 en Codere

Con la alta probabilidad de que el Atlético de Madrid marque y el Union Saint-Gilloise no logre hacerlo, se presenta una opción de apuesta interesante en los marcadores favorables al conjunto local.

El equipo de Simeone ha ganado con solvencia sus últimos encuentros y llega con todo a disposición para repetir una actuación convincente en casa.

La principal incógnita radica en si el conjunto belga podrá resistir y evitar una goleada abultada, algo que no ha logrado en sus recientes presentaciones europeas. Aun así, lo más probable es que el Atlético anote entre dos y tres goles, manteniendo su buena racha ofensiva y aprovechando la fragilidad defensiva de su rival.