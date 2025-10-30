Atlético de Madrid vs Sevilla principales apuestas LaLiga | 01/11/2025

Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Sevilla

Gana Atlético y menos de 3.5 goles ⭐ @2.15 en Bwin

Ambos equipos marcan y cualquier equipo gana ⭐ @2.50 en Bwin

Margen de victoria: Atlético gana exactamente por 1 gol ⭐@3.60 en Bwin

Esperamos una victoria del Atlético con un marcador de 2-1.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Atlético de Madrid vs Sevilla son cortesía de Bwin, correctas a 30/10/25 a las 16:40 y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Atlético de Madrid recibe al Sevilla en uno de los duelos más atractivos de la fecha 11 de LaLiga. El conjunto de Diego Simeone llega en un gran momento y buscará prolongar su racha positiva ante su gente, en el siempre exigente Metropolitano.

El cuadro colchonero viene de conseguir su primera victoria como visitante frente al Betis, un triunfo que consolidó su buen presente y extendió su invicto a nueve partidos consecutivos. Con ese impulso, el Atlético intentará imponer condiciones desde el inicio y sumar tres puntos que le permitan escalar al tercer lugar de la tabla.

La misión es clara: acercarse al Barcelona y mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio. La solidez defensiva y la intensidad que caracterizan al equipo de Simeone serán nuevamente sus principales armas para marcar diferencias.

Por su parte, el Sevilla atraviesa un momento complicado. Tras haber logrado una valiosa victoria ante el Barcelona, el conjunto dirigido por Almeyda ha caído en un inesperado bache con dos derrotas consecutivas frente a la Real Sociedad y el Mallorca, equipos que ocupan la parte baja de la tabla.

El equipo andaluz necesita reaccionar con urgencia. Ha vuelto a quedar rezagado en la clasificación y ocupa posiciones intrascendentes, por lo que sumar en el Metropolitano se vuelve fundamental para recuperar confianza y no perder el rumbo en el torneo.

Posibles Alineaciones Atlético de Madrid vs Sevilla

Posible alineación Atlético de Madrid:

Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, González; Álvarez, Baena.

Posible alineación Sevilla:

Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Marcao, Suazo; Agoumé, Gudelj, Sow; Sánchez, Romero, Vargas.

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Sevilla: Gana Atlético y menos de 3.5 goles ⭐@2.15 en Bwin

El Atlético de Madrid llega con amplio favoritismo a este encuentro tras encadenar cinco victorias consecutivas como local. El equipo de Simeone ha mostrado una versión imbatible en el Metropolitano, donde impone su ritmo y aprovecha cada detalle para marcar diferencias.

Ante un Sevilla que ha flaqueado en las últimas jornadas, todo indica que el conjunto colchonero puede volver a ser superior.

Sin embargo, tras una serie de goleadas destacadas, la producción ofensiva del Atlético ha disminuido ligeramente. El equipo sigue generando ocasiones, pero ha mostrado menor contundencia en sus últimos compromisos, algo que podría equilibrar el desarrollo del partido.

Además, el Sevilla no suele recibir demasiados goles, incluso en sus derrotas, lo que refuerza la posibilidad de un marcador controlado. Por ello, una apuesta combinada con menos de 3.5 goles aparece como una gran opción, especialmente considerando la solidez defensiva de ambos y una cuota atractiva para aprovechar.

2° Pronóstico Atlético de Madrid vs Sevilla: Ambos equipos marcan y cualquier equipo gana ⭐@2.50 en Bwin

Tanto el Atlético de Madrid como el Sevilla son equipos con una marcada tendencia ofensiva y un promedio goleador destacado. Ambos conjuntos suelen generar peligro constante y encontrar el gol con relativa facilidad, lo que convierte sus partidos en duelos dinámicos y de ida y vuelta.

Lo más llamativo es que tanto el Atlético como el Sevilla presentan un buen promedio de goles en relación con su xG (goles esperados). Esto indica que aprovechan con alta eficacia las oportunidades que generan, convirtiendo más de lo que normalmente se esperaría según las estadísticas.

Con ese panorama, todo apunta a un partido abierto y entretenido, en el que cualquiera de los dos puede anotar. Las defensas tendrán trabajo exigente, y es probable que veamos un intercambio de ocasiones de gol desde los primeros minutos.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Sevilla: Margen de victoria: Atlético gana exactamente por 1 gol ⭐@3.60 en Bwin

La cantidad de goles del Atlético ha sido sorprendente en varios encuentros, mostrando una faceta ofensiva contundente. Sin embargo, el margen de victoria que más se repite en sus triunfos es de solo un gol, reflejando partidos cerrados en los que el equipo de Simeone logró imponerse por detalles.

Además, en las últimas tres visitas del Sevilla al Metropolitano, el resultado se ha repetido con un margen de victoria de un gol a favor del local.

Esta tendencia gana fuerza si consideramos que el Sevilla también viene de perder por la mínima diferencia, lo que convierte este escenario en una situación de alta probabilidad que puede aprovecharse.