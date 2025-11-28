Atlético de Madrid vs Real Oviedo apuestas LaLiga | 29/11/2025

+

👑Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Real Oviedo

Gana Atlético y más de 2.5 goles⭐ @ 1.80 en Codere

Real Oviedo menos de 2.5 tiros al arco ⭐ @ 1.75 en Codere

Marcador múltiple 1-0, 2-0 o 3-0⭐ @ 2.30 en Codere

Esperamos una victoria del Atlético de Madrid con un marcador de 2-0.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Atlético recibe al Real Oviedo en lo que es quizá su mejor momento de la temporada, impulsado por su reciente victoria frente al Inter en Champions. El equipo de Simeone llega con plena confianza.

Los colchoneros acumulan seis victorias consecutivas, mostrando un rendimiento muy alto en todas sus líneas. En defensa, mediocampo y ataque, el nivel competitivo ha sido sostenido.

La realidad de Real Oviedo es muy distinta: suma siete fechas sin ganar y solo ha podido rescatar tres empates en sus últimos cinco partidos. El impulso anímico es limitado.

El equipo asturiano sigue en el fondo de la tabla, y sumando de a uno es realmente difícil salir de esa zona. La falta de contundencia ha sido una constante.

Ahora se enfrenta a un gran reto, pero sinceramente cuesta ver por dónde el Real Oviedo podría hacerle frente al enorme momento del Atlético. La diferencia actual entre ambos es evidente.

⚽Posibles Alineaciones Atlético de Madrid vs Real Oviedo

Posible alineación Atlético de Madrid:

Musso, Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, González, Baena, Álvarez.

Posible alineación Real Oviedo:

Escandell, Vidal, Costas, Calvo, López; Colombatto, Dendoncker; Viñas, Chaira, Cazorla, Rondón.

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Oviedo: Gana Atlético y más de 2.5 goles⭐@ 1.80 en Codere

Atlético no solo parte como claro favorito, sino que además las opciones de ganar por una amplia diferencia son altamente probables. Llega en gran forma y con solidez en todas sus líneas.

Enfrente estará el último de la tabla, un equipo con una de las vallas más vencidas del torneo. Ese contexto aumenta aún más la posibilidad de un marcador abultado.

Atlético ya ha demostrado capacidad ofensiva para anotar más de dos goles, como lo hizo frente a Levante, Sevilla y Royal Union. Vemos este escenario probable nuevamente ante un rival tan vulnerable.

2° Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Oviedo: Real Oviedo menos de 2.5 tiros al arco ⭐@ 1.75 en Codere

Si algo le ha costado al Real Oviedo en su regreso a la primera categoría es el aspecto ofensivo. El equipo no genera peso en ataque y apenas ha podido anotar siete goles en toda la temporada.

A esto se suma que Real Oviedo no ha marcado en sus últimos tres partidos, algo lógico considerando que ha promediado sólo dos tiros al arco por encuentro. La producción ofensiva es mínima.

Ante un rival imponente y con una defensa sólida, la opción de que Real Oviedo remate muy poco a portería aparece como una apuesta bastante interesante. La tendencia reciente respalda este escenario.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Oviedo: Marcador múltiple 1-0, 2-0 o 3-0⭐@ 2.30 en Codere

Con un Atlético en plena racha y un Real Oviedo débil y con muy poco peso ofensivo, la probabilidad de que el Atlético gane dejando su arco en cero es bastante alta. El momento competitivo de ambos equipos apunta claramente en esa dirección.

En sus últimos cinco partidos, Atlético anotó entre uno y tres goles y en dos de ellos dejó su portería en cero, recibiendo solo un gol en los restantes. Con la baja probabilidad de gol que muestra Oviedo, estos marcadores resultan muy favorables y perfectamente posibles.