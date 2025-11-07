Atlético de Madrid vs Levante principales apuestas LaLiga | 08/11/2025

👑Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Levante

Atlético gana sin recibir goles ⭐ @ 1.95 en Bwin

2ª parte con más goles ⭐ @ 1.95 en Bwin

Julián Álvarez anota el primer gol⭐@ 3.60 en Bwin

Esperamos una victoria del Atlético de Madrid con un marcador de 2-0.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Atlético de Madrid vs Levante son cortesía de Bwin, correctas a 07 de noviembre a las 16:00 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Atlético de Madrid llega fortalecido a esta nueva fecha de LaLiga tras una contundente victoria en la Champions League. El conjunto dirigido por Diego Simeone ha demostrado un notable crecimiento en su rendimiento, tanto en defensa como en ataque, dejando atrás las dudas del inicio de temporada.

El equipo rojiblanco encadena tres victorias consecutivas con un balance de ocho goles a favor y tan solo uno en contra, cifras que confirman su gran momento. La defensa, uno de los pilares fundamentales del esquema de Simeone, ha vuelto a mostrar su mejor versión.

La combinación entre solidez defensiva y efectividad ofensiva le permite afrontar cada compromiso con la confianza de saber que puede dominar los partidos desde cualquier faceta.

Por su parte, el Levante atraviesa un momento complicado. Luego de una etapa en la que logró cierta estabilidad en sus resultados, el equipo ha caído en un bache de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Las falencias defensivas y la falta de contundencia en el ataque han pesado en los últimos encuentros, lo que ha hecho que el equipo pierda terreno en la tabla.

Una nueva derrota podría tener consecuencias graves para el Levante, que se encuentra nuevamente cerca de la zona de descenso. Por eso, su principal objetivo será intentar rescatar al menos un punto ante un Atlético que llega en plena forma y con todo a favor.

Sin embargo, la tarea no será sencilla: los de Simeone atraviesan uno de sus mejores momentos de la temporada y buscarán prolongar su racha positiva con otro triunfo convincente.

⚽Posibles Alineaciones Atlético de Madrid vs Levante

Posible alineación Atlético de Madrid:

Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Baena, Baena; Griezmann, Álvarez.

Posible alineaciónLevante:

Ryan; Toljan, Elgezabal, Moreno, Sánchez; Garcia Raja, Olasagasti, Arriaga, Martínez; Eyong, Koyalipou.

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Levante: Atlético gana sin recibir goles ⭐@ 1.95 en Bwin

Parte del gran momento del Atlético de Madrid se explica por su enorme solidez defensiva. Jugadores como Marcos Llorente, Robin Le Normand y David Hancko han sido piezas fundamentales en la línea de atrás, mostrando gran coordinación y compromiso en cada encuentro junto con Oblak.

En los últimos tres partidos como local, el Atlético solo ha recibido un gol, una cifra que refleja la eficacia de su sistema defensivo. La presión alta, el orden táctico y la intensidad en la recuperación son factores que han hecho casi imposible que los rivales generen peligro real.

Aunque el Levante no es un mal visitante, parece poco probable que pueda romper la muralla rojiblanca en este contexto. Con una cuota interesante y un escenario claramente favorable para los locales, la opción de que el Atlético mantenga su portería en cero se presenta como una apuesta considerable y con muy buen valor.

2° Pronóstico Atlético de Madrid vs Levante: 2ª parte con más goles ⭐@ 1.95 en Bwin

Siete de los últimos ocho goles que ha marcado el Atlético de Madrid han llegado en la segunda parte, una clara muestra de que el equipo de Simeone suele crecer con el paso de los minutos. Su intensidad y capacidad física le permiten imponerse en los tramos finales, donde aprovecha el desgaste del rival para marcar la diferencia.

En el caso del Levante, tres de sus últimos cinco goles también se produjeron en la segunda mitad, lo que refuerza la tendencia de ver mayor movimiento en los segundos tiempos.

Tal vez el primer periodo no sea muy animado, pero todo indica que los goles llegarán tras el descanso, convirtiendo la segunda parte en el momento clave del partido.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Levante: Julián Álvarez anota el primer gol⭐@ 3.60 en Bwin

Tras algunos partidos sin poder anotar, Julián Álvarez ha vuelto a reencontrarse con el gol y lo ha hecho de manera contundente. El delantero argentino ha marcado en dos partidos consecutivos, primero frente al Sevilla en LaLiga y luego en la Champions ante el Royal Union.

Lo más llamativo de su racha es que en ambos encuentros fue el encargado de abrir el marcador, anotando el primer gol tanto del Atlético como del partido. Su instinto y capacidad para aparecer en los momentos clave lo están convirtiendo en una pieza cada vez más determinante dentro del esquema ofensivo de Simeone.

Con esta dinámica positiva, no sería extraño que Julián Álvarez vuelva a ver puerta en la próxima jornada. La cuota por su gol resulta bastante atractiva, considerando su estado de forma y la confianza con la que está jugando. Sin duda, se trata de un delantero con alta probabilidad de marcar nuevamente.

+