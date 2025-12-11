Atlético de Madrid vs Valencia: Pronóstico LaLiga | 13/12/2025

👑Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Valencia

Gana Atlético con portería en cero⭐ @1.95 en Codere

Menos de 2.5 goles⭐ @2.10 en Codere

Resultado final (múltiples resultados) 1:0, 2:0 o 3:0⭐@2.45 en Codere

Esperamos una victoria del Atlético de Madrid con un marcador de 2-0.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico TAtlético de Madrid vs Valencia son cortesía de Codere, correctas a 11/13/25 a las 16:30 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Atlético llega fortalecido a esta nueva fecha de liga tras ganar un durísimo partido de Champions frente al PSV. El equipo de Simeone logró remontar en un duelo intenso y meterse entre los ocho mejores del torneo europeo.

Luego de dos derrotas consecutivas en liga, el conjunto colchonero espera que este triunfo actúe como un verdadero revulsivo para volver a meterse de lleno en la pelea por el título. La confianza recuperada puede ser clave para levantar su rendimiento doméstico.

Simeone confía en que el impulso anímico logrado en Europa se traduzca en mayor solidez y contundencia en la competición local. Con la plantilla motivada, el Atlético quiere reencontrarse con su mejor versión.

Valencia, por su parte, atraviesa un momento relativamente estable, aunque una vez más se mantiene peligrosamente cerca de los puestos de descenso. Su rendimiento sigue siendo irregular y no termina de despegar.

Aun así, con cinco partidos seguidos sin perder, el Valencia espera estirar esta racha para alejarse, aunque sea poco a poco, de las últimas posiciones. La solidez reciente es su principal argumento para competir ante un rival exigente.

⚽Posibles Alineaciones Atlético de Madrid vs Valencia

Posible alineación Atlético de Madrid:

Oblak, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Cardoso, Barrios, González, Sorloth, Álvarez.

Posible alineación Valencia:

Agirrezabala, Correira, Comert, Copete, Gayá, Rioja, Pepelu, Guerra, Danjuma, Almeida, Duro.

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Valencia: Gana Atlético con portería en cero⭐@1.95 en Codere

Con 11 victorias consecutivas como local en todas las competiciones, está claro que el Atlético es el amplio favorito para quedarse con el encuentro. Su fortaleza en el Metropolitano sigue siendo un factor decisivo.

Sin embargo, lo que hace más atractivas las apuestas es la opción de que el Atlético no reciba goles. En 3 de sus últimos 4 partidos como local en liga, el equipo ha ganado dejando su arco en cero, mostrando una solidez defensiva notable.

Mientras tanto, el Valencia apenas ha marcado 1 gol en sus últimos 3 partidos de visita por liga, lo que convierte esta combinada en una oportunidad muy favorable. Su poca contundencia ofensiva fuera de casa refuerza la tendencia.

2° Pronóstico Atlético de Madrid vs Valencia: Menos de 2.5 goles⭐@2.10 en Codere

Los partidos del Valencia suelen tener uno de los promedios de gol más bajos, ya que el equipo plantea encuentros muy cerrados. Su enfoque limita la fluidez del rival, pero al mismo tiempo busca atacar con una propuesta ofensiva medida y directa.

Muestra de ello son los recientes empates 1-1 frente a Sevilla, Betis y Rayo, resultados que reflejan esa tendencia a marcadores cortos. Por esto, vemos muy poca probabilidad de que este próximo partido tenga una gran cantidad de goles.

3er Pronóstico Athletic Atlético de Madrid vs Valencia: Resultado final (múltiples resultados) 1:0, 2:0 o 3:0⭐@2.45 en Codere

Con la amplia posibilidad de victoria del Atlético y la baja probabilidad de gol del Valencia, creemos que estos resultados son altamente favorables para el conjunto colchonero. La diferencia de rendimiento entre ambos es evidente.

No solo el Atlético ha conseguido estos marcadores en tres de sus últimos partidos ligueros en casa, sino que además ha mostrado una solidez constante cuando juega en el Metropolitano. Su dominio como local respalda la tendencia.

A esto se suma que estos mismos resultados se han repetido en las últimas tres veces que recibió al Valencia por liga, lo que refuerza aún más la proyección. Sin duda, es una gran oportunidad con una cuota muy interesante.

