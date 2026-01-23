Atlético de Madrid vs Mallorca apuestas LaLiga | 25/01/2026

👑Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Mallorca

Gana Atlético y más de 1.5 goles⭐ @1.50 en Codere

Atlético multigol 2-3⭐ @2.00 en Codere

Marcador exacto múltiple 1-0, 2-0 o 3-0⭐@2.45 en Codere

Esperamos una victoria del Atlético con un marcador de 2-0.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Atlético de Madrid vs Mallorca son cortesía de Codere, correctas a 23/01/26 a las 17:10 y sujetas a cambios.

No olvides que utilizando el código promocional Codere España tendrás acceso a apostar en este y otros juegos aprovechando un excelente bono para nuevos usuarios. Para profundizar en las apuestas deportivas online, te sugerimos revisar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas de España

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Tras empatar a mitad de semana frente al Galatasaray por la Champions League, el Atlético de Madrid vuelve a enfocarse en el torneo local. El equipo dirigido por Diego Simeone recibe al Mallorca por la fecha 21 de LaLiga, en un duelo clave para seguir escalando posiciones en la tabla.

El conjunto rojiblanco llega con el ánimo en alza luego de recortar distancias en la clasificación. La caída de Villarreal y Barcelona el fin de semana pasado le permitió al Atlético acortar la brecha y meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

En el entorno colchonero ya no solo se habla del tercer lugar, sino también de la posibilidad de pelear por la punta del campeonato. Actualmente, el Atlético se encuentra a solo ocho puntos del liderato, con varios partidos aún por disputarse, lo que alimenta la ilusión de una remontada.

Del otro lado, el Mallorca arriba a Madrid tras haber conseguido un triunfo vital en la jornada anterior. El conjunto balear logró una agónica victoria frente al Athletic Club, un resultado que le dio un respiro importante y lo alejó momentáneamente de la zona de descenso.

Con ese envión anímico, el Mallorca buscará seguir sumando puntos para alejarse definitivamente del fondo de la tabla. El desafío será mayúsculo ante un Atlético motivado, pero el equipo visitante sabe que cada punto es clave en su lucha por la permanencia.

⚽Posibles Alineaciones Atlético de Madrid vs Mallorca

Posible alineaciónAtlético de Madrid:

Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Sorloth, Álvarez

Posible alineaciónMallorca:

Román, Morey, Valjent, Kumbulla, Toni, Costa, Mascarell, Joseph, Darder, Tenas, Muriqi

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Mallorca: Gana Atlético y más de 1.5 goles⭐@1.50 en Codere

Gracias a la tremenda campaña que ha realizado el Atlético de Madrid como local, las probabilidades de victoria son bastante altas, especialmente ante un equipo irregular como el Mallorca. El conjunto de Simeone se ha mostrado muy sólido en el Metropolitano, donde ha convertido su estadio en una verdadera fortaleza.

Los antecedentes también respaldan al equipo rojiblanco: el Atlético ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos en casa frente al Mallorca y acumula nueve victorias consecutivas como local en la presente temporada, un registro que refuerza su favoritismo.

Por todo ello, una apuesta combinada que incluya triunfo del Atlético y más de 1.5 goles aparece como una opción altamente probable, considerando el buen momento del local y su capacidad ofensiva jugando ante su público.

2° Pronóstico Atlético de Madrid vs Mallorca: Atlético multigol 2-3⭐@2.00 en Codere

Con 23 goles anotados en 10 partidos como local, el Atlético de Madrid mantiene un promedio superior a dos goles por encuentro, una cifra que ofrece una gran garantía de cara a este compromiso.

Este registro invita a pensar que el equipo rojiblanco puede marcar dos o incluso tres goles, más aún frente a un rival que ha recibido 17 tantos jugando como visitante.

Los números del Mallorca fuera de casa refuerzan esta tendencia, ya que su fragilidad defensiva suele quedar expuesta ante equipos de mayor jerarquía. En ese contexto, el poder ofensivo del Atlético aparece como un factor determinante para inclinar el marcador.

No es casualidad que los resultados más repetidos del Atlético esta temporada sean el 2-0 y el 3-0 a su favor. Por estas razones, vemos una gran oportunidad en esta apuesta, respaldada tanto por estadísticas como por el momento de ambos equipos.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Mallorca: Marcador exacto múltiple 1-0, 2-0 o 3-0⭐@2.45 en Codere

Con la alta probabilidad de victoria del Atlético de Madrid y su regularidad goleadora como local, es muy factible que el partido se defina con marcadores como 1-0, 2-0 o 3-0. Estos resultados encajan con el rendimiento habitual del equipo en casa y con su solidez defensiva.

El Mallorca, por su parte, promedia apenas un gol por partido como visitante, una cifra que no ofrece demasiadas garantías ofensivas. Esta limitación aumenta las posibilidades de que el Atlético mantenga su arco en cero durante el encuentro.

Además, el conjunto rojiblanco viene de ganar su último partido como local sin recibir goles, y en las dos últimas ocasiones en que recibió al Mallorca también se impuso sin encajar. Todo esto refuerza la idea de que estos marcadores representan una muy buena oportunidad de apuesta.

+