Atlético de Madrid vs Alavés principales apuestas LaLiga | 18/01/2026

👑Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Alavés

Gana Atlético y más de 1.5 goles⭐ @1.61 en Codere

Si marcan ambos equipos⭐ @2.40 en Codere

Atlético gana exactamente por 1 gol⭐@3.40 en Codere

Esperamos una victoria del Atlético con un marcador de 2-1.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Atlético regresa a la acción en LaLiga luego de la dura derrota sufrida en la Supercopa ante el Real Madrid. El equipo de Diego Simeone no logró acceder a la final y tuvo que volver rápidamente al foco del torneo local.

Como consuelo, el conjunto rojiblanco consiguió seguir avanzando en la Copa del Rey, manteniéndose con vida en una competición que aún ofrece ilusión. Sin embargo, ahora la prioridad vuelve a ser el campeonato de liga.

La tarea del Atlético es clara: seguir de cerca al Villarreal para pelear por el tercer lugar y, al mismo tiempo, recortar distancia con la punta. Cada punto resulta clave en esta etapa del semestre.

Del otro lado aparece un Alavés que atraviesa una mala racha y se encuentra muy cerca de la zona de descenso, apenas a dos puntos. El equipo ha sufrido en las últimas jornadas y no encuentra regularidad.

En sus últimos ocho partidos de liga, el Alavés solo ha logrado una victoria. Si bien el buen inicio de temporada le permitió acumular cierto colchón, hoy la situación es límite y una victoria se vuelve urgente para evitar caer en puestos de descenso.

⚽Posibles Alineaciones Atlético de Madrid vs Alavés

Posible alineaciónAtlético de Madrid:

Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Gallagher, Baena, Sorloth, Álvarez

Posible alineaciónAlavés:

Sivera, Castro, Tenaglia, Pacheco, Parada, Blanco, Vicente, Ibañez, Guridi, Aleña, Martínez

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Alavés: Gana Atlético y más de 1.5 goles⭐@1.61 en Codere

Con dos victorias y un empate en sus últimos partidos, Atlético llega con amplio favoritismo para quedarse con el triunfo ante un Alavés que arrastra una racha de cuatro encuentros sin ganar. El momento de ambos equipos marca una clara diferencia en la previa.

A pesar de la reciente caída ante el Real Madrid, el equipo de Diego Simeone ha mantenido una regularidad sólida a lo largo de la temporada, un factor que lo posiciona como favorito para este compromiso.

Además, Atlético se ha mostrado muy firme como local, anotando 10 goles en sus últimos cinco partidos en casa. Un promedio de dos tantos por encuentro que refuerza la confianza en la apuesta combinada.

2° Pronóstico Atlético de Madrid vs Alavés: Si marcan ambos equipos⭐@2.40 en Codere

Desde el análisis de los marcadores, la probabilidad de que ambos equipos marquen luce bastante amplia. El contexto del partido y las tendencias recientes invitan a pensar en un duelo con oportunidades en ambas áreas.

Al revisar los enfrentamientos directos, la estadística refuerza esta idea: en cuatro de los últimos cinco duelos disputados en Madrid, ambos equipos lograron anotar. Un patrón que se ha repetido con frecuencia en este cruce.

Esta tendencia también se confirma con el presente del Atlético, que ha recibido gol en cuatro de sus últimos cinco partidos en casa. Además, aunque el Alavés no destaca como visitante, recientemente consiguió marcar a domicilio ante Villarreal y Barcelona, lo que respalda aún más este pronóstico.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Alavés: Atlético gana exactamente por 1 gol⭐@3.40 en Codere

Vemos una gran oportunidad en el margen de diferencia de un gol a favor del Atlético, ya que los resultados recientes y el historial entre ambos equipos respaldan este escenario. El contexto estadístico apunta a un partido cerrado, pero favorable para el conjunto local.

En tres de los últimos cuatro partidos que el Atlético ha disputado como local, el triunfo llegó con un margen de un solo gol, siendo el 2-1 el marcador más repetido. Esta tendencia refleja encuentros competitivos, pero bien controlados por el equipo de Simeone.

De igual forma, en cuatro de las últimas cinco veces que el Atlético recibió al Alavés, se impuso también por una diferencia de un gol, nuevamente con el 2-1 como resultado más frecuente. Por ello, consideramos que esta probabilidad es alta y que la cuota resulta bastante atractiva.

