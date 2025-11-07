Athletic Club vs Real Oviedo principales apuestas LaLiga | 09/11/2025

🔝Mejores apuestas Athletic Club vs Real Oviedo

Gana Athletic y no marcan ambos equipos⭐ @2.15 en Sportium

Athletic más de 1.5 goles⭐ @1.77 en Sportium

Margen de victoria – Athletic por 2 ⭐@4.75 en Sportium

Esperamos una victoria del Athletic Club con un marcador de 2-0.

📊 Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Athletic recibe al Real Oviedo en un duelo entre equipos urgidos de resultados. Los locales llegan golpeados tras una nueva derrota en Champions ante el Newcastle, un resultado que agrava su momento y extiende su mala racha a tres caídas consecutivas.

El equipo bilbaíno no encuentra respuestas ni futbolísticas ni anímicas, y la presión comienza a sentirse.

En liga, el Athletic viene de perder el clásico, un golpe que evidenció nuevamente sus dificultades para competir en ambos frentes. El desgaste europeo parece estar pasándole factura, y las rotaciones no han dado el resultado esperado.

Por su parte, el Real Oviedo tampoco atraviesa un buen momento. El conjunto asturiano acumula cuatro partidos sin ganar y continúa en zona de descenso, siendo además el equipo con más derrotas del campeonato.

Las limitaciones del plantel y la falta de reacción en los momentos clave han sido determinantes para explicar su complicada situación.

Será un encuentro de alta tensión entre dos equipos necesitados. Tanto Athletic como Oviedo llegan con la obligación de sumar de a tres para aliviar la presión y reencontrarse con la confianza. Cualquier resultado distinto a la victoria dejaría a ambos en una situación todavía más comprometida.

🔍Posibles Alineaciones Athletic Club vs Real Oviedo

Posible alineación Athletic Club:

Simón, Areso, Vivian, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Berenguer, Sancet, Navarro, Unai Gómez.

Posible alineación Real Oviedo:

Escandell, Vidal, Costas, Carmo, Lopez, Campos, Dendoncker, Colombatto, Chaira, Rondón, Vinas.

⚽1er Pronóstico Athletic Club vs Real Oviedo: Gana Athletic y no marcan ambos equipos⭐@2.15 en Sportium

A pesar de las deficiencias que ambos equipos han mostrado en las últimas semanas, el Athletic parte como claro favorito para quedarse con la victoria. En medio de su irregularidad, el conjunto bilbaíno ha demostrado un nivel de juego más sólido y competitivo que su rival.

Si a esto se suma una apuesta combinada con la opción de que ambos equipos no marquen, el pronóstico resulta aún más atractivo.

El Real Oviedo cuenta con la ofensiva más pobre del campeonato, con apenas siete goles anotados, y sus números reflejan una probabilidad muy baja de ver portería en este tipo de encuentros.

Además, el Athletic refuerza esta idea pues ha registrado marcadores con cero en tres de los últimos cinco partidos. Esa tendencia, junto a la debilidad ofensiva del Oviedo, refuerza la idea de un triunfo local donde ambos equipos no marquen

🥅2° Pronóstico Athletic Club vs Real Oviedo: Athletic más de 1.5 goles⭐@1.77 en Sportium

A pesar de que el promedio goleador del Athletic ha disminuido en las últimas jornadas, el panorama parece favorable para que vuelva a mostrar su poder ofensivo. El equipo bilbaíno se enfrenta a una de las defensas más débiles del campeonato, un rival que concede muchas ocasiones y suele sufrir especialmente como visitante.

Además, el Athletic viene de marcar dos goles frente a la Real Sociedad, lo que demuestra que su capacidad para generar peligro sigue intacta. Con el apoyo de su afición y la urgencia de volver al triunfo, hay amplias posibilidades de que el equipo logre anotar al menos dos tantos en este compromiso.

🥇3er Pronóstico Athletic Club vs Real Oviedo: Margen de victoria – Athletic por 2 ⭐@4.75 en Sportium

Un margen de victoria de dos goles a favor del Athletic es un escenario bastante probable, especialmente si consideramos las tendencias recientes del Real Oviedo.

En la mayoría de sus derrotas, el conjunto asturiano ha caído por este diferencial, con marcadores repetidos como 0-2 y 1-3, lo que refleja su fragilidad defensiva frente a equipos con mayor peso ofensivo.

Por su parte, el Athletic ya ha conseguido una victoria reciente en casa con ese mismo margen, imponiéndose 3-1 ante el Qarabag. Si el equipo mantiene la eficacia mostrada en aquel encuentro, una apuesta por un triunfo con diferencia de dos goles luce coherente y ofrece una cuota bastante atractiva para aprovechar.

+