Athletic Club vs PSG Pronóstico y Apuestas Champions League | 10/12/25

Mejores apuestas Athletic Club vs PSG

Segunda mitad - PSG ⭐ @ 1.87en Luckia

Khvicha Kvaratskhelia marca en cualquier momento ⭐ @ 2.80en Luckia

El PSG ganará sin recibir goles ⭐ @ 2.58en Luckia

Predicción de marcador: Athletic Club 0-2 PSG

Predicción de goleadores: PSG: Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Athletic Club vs PSG son cortesía de Luckia, correctas a 09 de diciembre de 2025 a las 15:50 y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Athletic Club llega a este partido tras una victoria por 1-0 sobre el Atlético de Madrid. Fue, sin duda, su mejor resultado en lo que ha sido una campaña difícil tanto en LaLiga como en la Champions League. Los vascos han asegurado solo cuatro puntos en Europa hasta ahora y probablemente serán eliminados si pierden este partido.

A pesar de una reciente derrota en casa ante el Bayern, el PSG está en segundo lugar con 12 puntos. Buscan terminar entre los dos primeros para asegurar un camino más favorable en las eliminatorias.

Sin embargo, la forma del PSG en el ámbito doméstico ha sido irregular. Entran a este partido tras una victoria de 5-0 sobre el Rennes y una derrota de 1-0 ante el Mónaco en su último partido como visitante.

Alineaciones Probables Athletic Club vs PSG

Posible alineación del Athletic Club:

Simón, Yuri, Paredes, Vivian, Areso, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, N. Williams, Sancet, Berenguer, Guruzeta

Posible alineación del PSG:

Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Las mejores apuestas Athletic Club vs PSG

1er Pronóstico Athletic Club vs PSG: Segunda mitad - PSG @ 1.87 en Luckia

El Athletic ha tenido verdaderos problemas con las exigencias de jugar tanto en LaLiga como en la Champions League esta temporada. Su plantilla no parece lo suficientemente amplia para este desafío, y las lesiones de jugadores clave como Iñaki Williams han agravado sus problemas.

Habiendo recibido ya a ambos clubes de Madrid la semana pasada, podrían tener dificultades para mantener la energía durante 90 minutos. Esto sugiere que este partido podría seguir un patrón similar a su reciente enfrentamiento de la Champions League en casa contra el Arsenal. Se defendieron bien durante 70 minutos, pero finalmente perdieron 2-0.

El PSG también tiende a rendir mejor en la segunda mitad de los partidos europeos. Promedian 2.2 goles en la segunda mitad por partido en la Champions League esta temporada. Esto incluye cuatro goles tras el descanso contra el Tottenham en su último partido de la competición.

Estos factores sugieren que respaldar al PSG en la segunda mitad con una probabilidad implícita del 52.6% ofrece valor en las apuestas Athletic Club vs PSG.

2ºPronóstico Athletic Club vs PSG: Khvicha Kvaratskhelia marca en cualquier momento @ 2.80 en Luckia

Las lesiones han impedido al PSG mantener la consistencia en el último tercio esta temporada. El trío ofensivo que brilló en la Champions League de la temporada pasada apenas ha jugado junto. Sin embargo, siguen siendo los máximos goleadores de la competición con 19 goles.

Kvaratskhelia ha estado disponible en cuatro de sus cinco encuentros europeos. El georgiano ha rendido bien nuevamente, registrando dos goles y dos asistencias en esos partidos.

Además, su actuación fue sobresaliente durante el fin de semana en la Ligue 1 contra el Rennes, registrando cuatro intentos y dos goles en 71 minutos de juego.

El exjugador del Napoli debería estar fresco y probablemente pondrá en aprietos a una defensa local cansada. Habiendo ya anotado cinco goles en la Champions League en 2025, Kvaratskhelia tiene valor para aumentar su cuenta a cuotas razonablemente altas.

3er Pronóstico Athletic Club vs PSG: El PSG ganará sin recibir goles @ 2.58 en Luckia

El PSG ha mostrado debilidades defensivas en ocasiones esta temporada, pero han ganado cuatro de sus últimos nueve partidos sin recibir goles. Han permitido menos de 1.0 xG en cinco de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones.

Si pueden evitar que Nico Williams marque, su defensa no debería enfrentar muchos problemas. El Athletic no ha logrado anotar en tres de sus cinco partidos de Champions League esta temporada. Registraron solo 0.3 xG cuando jugaron contra el Arsenal en casa a principios de la campaña.

Los Leones también han tenido dificultades para marcar en LaLiga. Tienen un promedio de solo 0.94 goles por partido en la máxima categoría española. La falta de un delantero convincente sigue siendo su gran debilidad.

Por esos motivos, el PSG tiene valor en las apuestas Athletic Club vs PSG para ganar sin recibir goles con una probabilidad implícita del 35.7%.