Athletic Club vs Espanyol principales apuestas LaLiga | 22/12/2025

👑Mejores apuestas Athletic Club vs Espanyol

Gana Athletic Club⭐ @ 1.80 en Codere

No marcan ambos equipos y menos de 2.5 goles⭐ @ 1.91 en Codere

1ª parte resultado final 0:0⭐ @ 2.55 en Codere

Esperamos una victoria del Athletic con un marcador de 1-0.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Athletic Club recibe a Espanyol en San Mamés por la fecha 17 de LaLiga, en un duelo que promete ser muy equilibrado por el presente de ambos equipos.

El conjunto rojiblanco ha mostrado un rendimiento irregular a lo largo del campeonato, sin lograr encadenar victorias que le permitan ascender con claridad en la tabla de posiciones.

Del otro lado, Espanyol llega en un gran momento, tras conseguir cuatro victorias consecutivas que lo impulsaron hasta la quinta posición, consolidando su buen presente liguero.

En los papeles, se trata de un partido muy parejo, con dos equipos que atraviesan realidades distintas pero que pueden competir de igual a igual durante los noventa minutos.

La principal incógnita pasa por el nivel que pueda mostrar el Athletic, un equipo con un rendimiento bastante impredecible, capaz de alternar buenas actuaciones con partidos de bajo nivel.

⚽Posibles Alineaciones Athletic Club vs Espanyol

Posible alineación Athletic Club:

Simón, Areso, Vivian, Laporte, Boiro, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Berenguer, Sancet, Williams, Guruzeta

Posible alineaciónEspanyol:

Dmitrovic, Romero, Cabera, Calero, El Hilali, Milla, Expósito, González, Jofre, García, Fernández

1er Pronóstico Athletic Club vs Espanyol: Gana Athletic Club⭐@ 1.80 en Codere

A pesar de que Espanyol llega en mejor momento, Athletic ha mostrado señales positivas jugando como local, con un valioso empate frente al PSG y una victoria importante ante el Atlético, resultados que refuerzan su confianza en casa.

Si bien el rendimiento del equipo dirigido por Valverde ha sido inestable a lo largo de la temporada, en San Mamés ha demostrado ser capaz de sacar resultados relevantes ante rivales de peso.

Además, el historial reciente respalda al conjunto rojiblanco, ya que en cuatro de las últimas cinco ocasiones en las que recibió al Espanyol logró quedarse con la victoria, motivo por el cual el Athletic parte con cierto favoritismo.

2° Pronóstico Athletic Club vs Espanyol: No marcan ambos equipos y menos de 2.5 goles⭐@ 1.91 en Codere

Una tendencia importante indica que el partido podría tener pocos goles y que al menos uno de los dos equipos se irá sin marcar, escenario que se ha repetido con frecuencia en ambos conjuntos.

Athletic encadena una notable racha de 10 partidos en los que alguno de los equipos termina con el marcador en cero, reflejando encuentros cerrados y de mucha solidez defensiva.

Para reforzar esta idea, Espanyol llega tras cuatro partidos consecutivos con marcador de 1-0, mientras que el resultado más amplio en los últimos cuatro encuentros del Athletic ha sido un 2-0, lo que convierte este escenario en una opción muy probable según las estadísticas.

3er Pronóstico Athletic Club vs Espanyol: 1ª parte resultado final 0:0⭐@ 2.55 en Codere

Ante un escenario de partido cerrado y con escasas oportunidades, vemos muy probable que la paridad sin goles se mantenga durante el primer tiempo, en un duelo marcado por la cautela y el orden táctico.

Esta lectura no solo se sostiene desde lo deportivo, sino también desde los resultados recientes, ya que Athletic acumula cuatro partidos consecutivos llegando al descanso con empate 0-0.

Por su parte, Espanyol ha repetido este mismo marcador al término del primer tiempo en tres de sus últimos cuatro encuentros, por lo que, con una cuota atractiva, esta se presenta como una gran oportunidad de apuesta.