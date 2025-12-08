Atalanta vs Chelsea Pronóstico y Apuestas Champions League | 09/12/25

👑Mejores apuestas Atalanta vs Chelsea

Doble oportunidad - Atalanta o empate ⭐ @ 1.74 en 1xBet

Ambos marcan - No ⭐ @ 2.302 en 1xBet

Gianluca Scamacca anota en cualquier momento ⭐@ 3.10 en 1xBet

Predicción de marcador: Atalanta 1-0 Chelsea

Predicción de goleadores: Atalanta: Gianluca Scamacca

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Actualmente en el décimo puesto de la Liga de Campeones, la Atalanta tiene una fuerte posibilidad de asegurar su clasificación entre los ocho primeros en la fase de liga. Con solo tres jornadas restantes, una victoria contra el Chelsea sería el resultado ideal en el encuentro de este martes.

Sin embargo, su preparación para este partido no fue como esperaban, ya que sufrieron una derrota por 3-1 ante el Hellas Verona el sábado. No obstante, Raffaele Palladino ha tenido mayormente éxito tras reemplazar a Ivan Juric como entrenador.

El italiano ya ha dirigido cinco partidos, registrando tres victorias y dos derrotas. El club se separó de Juric porque tuvieron demasiados empates bajo su liderazgo.

Palladino ha mejorado la forma de La Dea, lo que hará de este un partido difícil para el Chelsea. Los Blues eran considerados candidatos al título de la Premier League hace solo una semana. Sin embargo, han perdido su puesto entre los cuatro primeros, ya que sufrieron algunos malos resultados en cuestión de días.

Hay buenas noticias para Enzo Maresca. Su estrella, Cole Palmer, regresa a la acción en los últimos dos partidos. El inglés será crucial para el resto de la temporada, siempre que se mantenga saludable.

Este es el partido número 100 fuera de casa del Chelsea en competiciones europeas, por lo que esperan consolidar su séptimo puesto. Si los Blues pueden ganar en Bérgamo, mejorarán considerablemente sus posibilidades de evitar una ronda extra de eliminatorias.

Alineaciones Probables Atalanta vs Chelsea

Posible alineación de la Atalanta:

Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, De Ketelaere, Scamacca, Lookman

Posible alineación del Chelsea:

Robert Sánchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Neto, Palmer, Garnacho, Joao Pedro

⚽Las mejores apuestas Atalanta vs Chelsea

1er Pronóstico Atalanta vs Chelsea: Doble oportunidad - Atalanta o empate @ 1.74 en 1xBet

Los anfitriones deberían estar contentos de regresar al New Balance Arena, donde no han perdido un partido en esta competición esta temporada. Su anterior victoria por 3-0 contra Eintracht Frankfurt los puso en una dinámica de tres victorias consecutivas.

Esa victoria extendió su racha invicta en esta competición a cuatro partidos. Ganaron tres de esos encuentros, mientras que uno terminó en empate.

Su registro contra equipos ingleses es pobre, con solo una victoria en sus últimos siete intentos en esta competición. Siendo este su primer enfrentamiento directo, es una oportunidad para que ambos equipos logren su primera victoria.

El Chelsea enfrenta un desafío debido a su pobre rendimiento en partidos fuera de casa. Su reciente empate sin goles con el Bournemouth supone el tercer encuentro consecutivo sin victoria. A eso se suma la mala racha en la UCL, en la que han perdido tres de sus últimos cuatro encuentros.

El equipo local está en una buena posición para registrar su primera victoria sobre los Blues. Sin embargo, probablemente empatarán si no logran la victoria.

2ºPronóstico Atalanta vs Chelsea: Ambos marcan - No @ 2.302 en 1xBet

El equipo de Maresca está teniendo problemas en los partidos fuera de casa. No lograron marcar el fin de semana, incluso con Palmer en el once inicial, y solo anotaron tres goles en sus dos partidos fuera de casa en esta competición.

Además, se enfrentan a un equipo que prioriza ser sólido defensivamente. Atalanta ha mantenido su portería a cero en sus tres victorias consecutivas, una base sobre la que Palladino está construyendo.

También mantuvieron su portería a cero en su último partido en casa de la UCL, que terminó en un empate sin goles contra Slavia Praga.

Eso significa que la Atalanta no ha concedido un gol en esta competición durante tres partidos consecutivos, independientemente del lugar. También vale la pena señalar que en solo dos de los últimos ocho partidos oficiales de La Dea marcaron ambos equipos.

3er Pronóstico Atalanta vs Chelsea: Gianluca Scamacca anota en cualquier momento @ 3.10 en 1xBet

Aunque Gianluca Scamacca aún no ha marcado en la Champions, es la principal amenaza de gol del Atalanta. El delantero italiano está en gran forma, habiendo registrado un gol y una asistencia en sus últimos dos partidos.

El ariete logró una asistencia la última vez en esta competición contra Frankfurt, pero espera encontrar portería aquí. Considerando que es el máximo goleador del club en la Serie A esta temporada, es probable que cause problemas a la defensa de los Blues.

+