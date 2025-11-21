Arsenal vs Tottenham Pronóstico y Apuestas Premier League | 23/11/25

+

👑Mejores apuestas Arsenal vs Tottenham

Arsenal/Arsenal - Descanso/Final ⭐ @ 2.02 en Casumo

Ambos equipos anotan ⭐ @ 2.04 en Casumo

Declan Rice marca o asiste ⭐ @ 3.50 en Casumo

Predicción de marcador: Arsenal 2-1 Tottenham

Predicción de goleadores: Arsenal: Saka, Rice – Tottenham: Johnson

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Arsenal vs Tottenham son cortesía de Casumo, correctas a 21 de noviembre de 2025 a las 17:40 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El primer derbi del norte de Londres de la temporada 2025/26 de la Premier League ya está casi aquí. El Arsenal recibe al Tottenham el domingo por la tarde, con los Gunners buscando mantener su ventaja de cuatro puntos sobre el Manchester City.

Los primeros 11 partidos de liga de los Gunners han sido casi perfectos. Han registrado un 73% de victorias, anotando casi 2 goles por partido y recibiendo menos de 0.5 goles por encuentro. Es la mejor diferencia de goles de la división junto con el Man City.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, enfrenta problemas para este enfrentamiento con el Tottenham. En el último tercio, preocupa la condición física de Viktor Gyökeres y Kai Havertz no jugará debido a una lesión. Martin Ødegaard está trabajando duro para regresar, mientras que Noni Madueke y Gabriel Martinelli probablemente no jugarán.

A pesar de la quinta posición del Tottenham en la tabla, puede que algunos aficionados aún no hayan aceptado por completo al nuevo entrenador, Thomas Frank. Hasta ahora, su mayor problema ha sido el rendimiento del Tottenham en casa, ya que han perdido el 50% de sus partidos como locales esta temporada.

Esto ha dificultado al entrenador danés establecer relación con los seguidores locales. En cambio, el Tottenham ha mostrado una gran forma como visitante. Ganaron el 80% de sus partidos a domicilio y se mantienen invictos. También han mantenido su portería a cero en el 60% de sus encuentros fuera de casa.

Las lesiones son una gran preocupación tanto para Frank como para Arteta. Jugadores como Solanke, Kolo Muani, Gray, Drăgușin, Bissouma y Kulusevski están fuera de juego. Además, Lucas Bergvall y Pape Matar Sarr probablemente no estarán en forma para el partido del domingo.

⚽Alineaciones Probables Arsenal vs Tottenham

Posible alineación del Arsenal:

Raya; Timber, Calafiori, Saliba, Mosquera, Zubimendi, Rice, Ødegaard, Saka, Eze, Merino

Posible alineación del Tottenham:

Vicario; Porro, Spence, Romero, Van de Ven, Palhinha, Bentancur, Simons, Johnson, Kudus, Richarlison

🔥Las mejores apuestas Arsenal vs Tottenham

1er Pronóstico Arsenal vs Tottenham: Arsenal/Arsenal - Descanso/Final @ 2.02 en Casumo

Casi el 70% de los goles que ha recibido el Tottenham fuera de casa esta temporada llegaron en la primera mitad. Por su parte, el Arsenal ha anotado primero en cinco de los últimos siete derbis del norte de Londres.

A pesar de esto, los mercados de apuestas Arsenal vs Tottenham dan una probabilidad de sólo el 48.78% de que el Arsenal lidere al medio tiempo y mantenga esa ventaja para ganar el partido. El rendimiento del Tottenham como visitante ha sido mucho mejor que sus resultados en el Tottenham Hotspur Stadium.

Tienen un promedio de 2.60 puntos por partido como visitante, el mismo promedio de puntos que el registro del Arsenal en casa. Sin embargo, el Tottenham sólo ha ganado una vez en el Emirates Stadium en la liga y no se espera que detengan a los Gunners.

2ºPronóstico Arsenal vs Tottenham: Ambos equipos anotan @ 2.04 en Casumo

Describir la defensa del Arsenal como impenetrable es probablemente quedarse corto, especialmente en casa. Solo conceden 0.20 goles por partido en casa esta temporada, lo cual está significativamente por debajo del promedio de la liga de 1.10.

Además, el Tottenham solamente ha encajado 0.60 goles por partido como visitante, también por debajo del promedio de la liga de 1.64. Sin embargo, ambos equipos han promediado 2.40 goles marcados por partido. Esto demuestra que tienen una fuerte capacidad ofensiva.

El mercado de Ambos equipos anotan (Sí) tiene actualmente una probabilidad del 50%, pero puede que haya más que una simple posibilidad de que ambos equipos anoten al menos una vez.

Ambos equipos han anotado un promedio de más de dos goles por partido, ya sea en casa o como visitante. Sin duda, esta es la jugada de valor de nuestro trío de apuestas Arsenal vs Tottenham.

3er Pronóstico Arsenal vs Tottenham: Declan Rice marca o asiste @ 3.50 en Casumo

Declan Rice ha sido un jugador crucial para el Arsenal en las últimas dos temporadas. El ex icono del West Ham ahora también está comenzando a contribuir en el ataque. Ha registrado 4 contribuciones de gol en 11 partidos en la Premier League esta temporada.

Esto equivale a una tasa de acierto del 36.30% para marcar o asistir en cualquier partido hasta ahora en 2025/26. Sin embargo, los mercados de apuestas sugieren que Rice solo tiene un 32.26% de probabilidad de contribuir al gol en este derbi del norte de Londres.

Con el equipo de Mikel Arteta teniendo menos delanteros disponibles, Rice debe asumir el control del partido del domingo. Es probable que lo haga con una contribución de gol de cualquier tipo contra sus rivales del norte de Londres.