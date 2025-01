Arsenal vs Manchester United

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Arsenal vs Manchester United por la FA Cup el 12/01/25

Arsenal vs Manchester United Pronóstico y apuestas FA Cup | 12/01/25

Mejores apuestas Arsenal vs Manchester United

El Arsenal podría lograr una ajustada victoria de 2-1 sobre el Manchester United.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Arsenal vs Manchester United son cortesía de Kirolbet, correctas a 10 de enero a las 16:00 y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Arsenal recibe al Manchester United en el Emirates con la intención de recuperarse de su derrota a mitad de semana.

El equipo de Mikel Arteta ha terminado en segundo lugar en las últimas dos temporadas de la Premier League y nuevamente se encuentra rezagado respecto a los líderes.

Los Gunners no han ganado un trofeo desde que levantaron la FA Cup en la primera temporada del entrenador español en el club. Esta competición podría ser su mejor oportunidad de conseguir un trofeo nuevamente, después de su derrota por 2-0 en el partido de ida de la semifinal de la EFL Cup contra el Newcastle.

Recientemente, los Gunners han dependido en exceso de los goles de jugadas a balón parado. La lesión de Bukayo Saka ha agravado este problema, pero pudieron confiar en su destreza en jugadas de estrategia para vencer al United en este estadio en la Premier League.

Rúben Amorim enfrenta el difícil desafío de alterar el estilo de juego del United a mitad de temporada. Los resultados fueron pobres durante el período festivo, dejando al equipo en la mitad inferior de la Premier League. Sin embargo, el empate en Anfield ha ofrecido un rayo de esperanza para los aficionados del United.

El Manchester United es el actual campeón de la FA Cup, pero pasar a cuarta ronda será todo un desafío después de haber tenido un sorteo complicado. El impulso es clave para Amorim, y una victoria en el Emirates ciertamente sería un estímulo.

Alineaciones Probables Arsenal vs Manchester United

Posible alineación del Arsenal:

- Raya; Zinchenko, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Jorginho, Merino, Ødegaard; Sterling, Gabriel Jesus, Martinelli

Posible alineación del Manchester United:

- Onana; Yoro, Maguire, Lisandro Martínez; Dalot, Ugarte, Mainoo, Mazraoui; Diallo, Bruno Fernandes, Zirkzee

Las mejores apuestas Arsenal vs Manchester United

1er Pronóstico Arsenal vs Manchester United: Gana Arsenal @1.70 en Kirolbet

El Arsenal desperdició oportunidades de gol durante su derrota ante el Newcastle. Acumularon un xG de 3.76 mientras que Kai Havertz y Jurrien Timber fallaron grandes oportunidades frente al arco. Es poco probable que el equipo de Arteta sea tan inefectivo nuevamente, por lo que respaldamos su victoria como la primera de nuestras apuestas Arsenal vs Manchester United.

Los Gunners han perdido solo uno de sus 15 partidos en casa en todas las competiciones esta temporada. Durante esa racha de encuentros, anotaron 1.40 goles más por partido que sus oponentes.

Los Red Devils mostraron una mejora significativa contra el Liverpool, pero su registro reciente contra el Arsenal sigue siendo motivo de preocupación. Han perdido sus últimos cuatro partidos contra los Gunners y no lograron amenazar al equipo local cuando jugaron en el Emirates en diciembre. Amorim espera que la mejora que vio contra el Liverpool continúe aquí, pero el Arsenal todavía tiene la ventaja.

2ºPronóstico Arsenal vs Manchester United: Gabriel Jesus meterá un gol o más @ 2.75 en Kirolbet

Gabriel Jesus probablemente se sintió frustrado por no comenzar el enfrentamiento a mitad de semana contra el Newcastle, pero se espera que regrese al once inicial para este partido. El delantero disfrutó de una buena racha durante el período festivo, por lo que confiamos en su gol en nuestras apuestas Arsenal vs Manchester United.

Gabriel Jesus volvió al equipo con Kai Havertz luchando por anotar. Ahora ha marcado seis goles en sus últimas seis apariciones para el Arsenal y ha sido una amenaza constante. La falta de goles hizo que Gabriel perdiera su lugar en el equipo. Su promedio de 0.37 xG sin penaltis por 90 minutos jugados en los últimos 12 meses deja mucho que desear, pero hay señales de que el brasileño ha mejorado de cara a gol.

3er Pronóstico Arsenal vs Manchester United: Ambos equipos marcarán: Sí @1.85 en Kirolbet

Desde el comienzo de la última temporada, el Arsenal ha tenido el mejor récord defensivo en la máxima categoría del fútbol inglés, pero respaldamos que ambos equipos anotarán en este duelo de la FA Cup.

El Manchester United fue valiente en su empate 2-2 en Anfield el fin de semana pasado. Inquietaron a la defensa del Liverpool, que ha concedido la menor cantidad de goles en esta campaña. El partido también mostró cuánto puede mejorar Amorim al equipo si se le da una semana completa en el campo de entrenamiento. Ahora han tenido tiempo suficiente para prepararse nuevamente.

El Arsenal solo ha mantenido una portería a cero en sus últimos seis partidos. También han concedido en cinco de sus últimos seis encuentros con el Manchester United en el Emirates.

Con el United ansioso por conseguir algo de impulso, deberíamos ver un enfrentamiento de ida y vuelta con ambos equipos mostrando mucho ímpetu ofensivo. El Arsenal merece su etiqueta de favorito, pero no es una tarea fácil.